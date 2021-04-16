Путин заработал почти 10 млн рублей за год. Мишустин – около 20 млн 447 3 Политика

Президент России Владимир Путин получил в 2020 году доход в размере 9,994 млн руб., а премьер-министр Михаил Мишустин задекларировал 19,853 млн руб. Доход Путина увеличился на 268 тыс. руб., а у Мишустина – почти на 1,7 млн руб. Чиновники опубликовали декларации о доходах, расходах и имуществе, как того требует закон.