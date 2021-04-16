Путин заработал почти 10 млн рублей за год. Мишустин – около 20 млн
16 Апреля 2021 447 3 Политика
Президент России Владимир Путин получил в 2020 году доход в размере 9,994 млн руб., а премьер-министр Михаил Мишустин задекларировал 19,853 млн руб. Доход Путина увеличился на 268 тыс. руб., а у Мишустина – почти на 1,7 млн руб. Чиновники опубликовали декларации о доходах, расходах и имуществе, как того требует закон.
Доходы власти стабильно растут
- Информацию о доходах и имуществе президента Путина опубликовал сайт Кремля. Согласно указанным на нем данным, президент заработал в 2020 году на 268 тыс. больше, чем годом ранее, а именно – 9,994 млн руб. (в 2019-м было 9,726 млн). С чем связан рост дохода, в декларации не указано.
- Также Путин отчитался о собственности. Традиционно в документах фигурирует гараж на 18 кв. м, 77-метровая квартира, гаражное место в пользовании на 18 кв. м и так же в пользовании квартира на 153,7 кв. м. Кроме этого, Путин указал три автомобиля, в частности два «ГАЗа М21» и «Ниву». Как всегда, в декларации указан автомобильный прицеп «Скиф». Таким образом, у Путина не появилось новых объектов в собственности.
- Премьер-министр Михаил Мишустин оказался богаче своего начальника. За год премьерства он увеличил доход на 14,8%, до 19,853 млн руб. (в 2019-м он заработал официально 18,2 млн руб.). Показательно, что резко выросли доходы у всей семьи Мишустина. Жена заработала на 16,6% больше – 63,9 млн руб.
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- Как пояснили «Интерфаксу» источники в Кремле, в эту сумму вошли доходы от депозитов в банках. Это укладывается в официальную версию: до прихода на госслужбу 11 лет назад Мишустин заработал большие деньги в бизнесе и теперь получает с них доход. Вместе с женой Мишустин заработал 83,8 млн руб.
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Богатый чиновник в бедной стране.Есть распространенное мнение что глава государства должен получать зарплату среднюю по стране.
скинемся всей страной нищему
Как можно рублём помочь президенту