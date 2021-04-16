Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
17 АПР, 03:37 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

17 АПР, 03:37 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Путин заработал почти 10 млн рублей за год. Мишустин – около 20 млн

16 Апреля 2021 447 3 Политика
Путин заработал почти 10 млн рублей за год. Мишустин – около 20 млн

Президент России Владимир Путин получил в 2020 году доход в размере 9,994 млн руб., а премьер-министр Михаил Мишустин задекларировал 19,853 млн руб. Доход Путина увеличился на 268 тыс. руб., а у Мишустина – почти на 1,7 млн руб. Чиновники опубликовали декларации о доходах, расходах и имуществе, как того требует закон.

Доходы власти стабильно растут

  • Информацию о доходах и имуществе президента Путина опубликовал сайт Кремля. Согласно указанным на нем данным, президент заработал в 2020 году на 268 тыс. больше, чем годом ранее, а именно – 9,994 млн руб. (в 2019-м было 9,726 млн). С чем связан рост дохода, в декларации не указано.
  • Также Путин отчитался о собственности. Традиционно в документах фигурирует гараж на 18 кв. м, 77-метровая квартира, гаражное место в пользовании на 18 кв. м и так же в пользовании квартира на 153,7 кв. м. Кроме этого, Путин указал три автомобиля, в частности два «ГАЗа М21» и «Ниву». Как всегда, в декларации указан автомобильный прицеп «Скиф». Таким образом, у Путина не появилось новых объектов в собственности.
  • Премьер-министр Михаил Мишустин оказался богаче своего начальника. За год премьерства он увеличил доход на 14,8%, до 19,853 млн руб. (в 2019-м он заработал официально 18,2 млн руб.). Показательно, что резко выросли доходы у всей семьи Мишустина. Жена заработала на 16,6% больше – 63,9 млн руб.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Как пояснили «Интерфаксу» источники в Кремле, в эту сумму вошли доходы от депозитов в банках. Это укладывается в официальную версию: до прихода на госслужбу 11 лет назад Мишустин заработал большие деньги в бизнесе и теперь получает с них доход. Вместе с женой Мишустин заработал 83,8 млн руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
D
22:22, 16.04 1 0
Dr.Gnus:

Богатый чиновник в бедной стране.Есть распространенное мнение что глава государства должен получать зарплату среднюю по стране.

В
22:20, 16.04 1 0
воров к ответу:

скинемся всей страной нищему

О
19:47, 16.04 1 0
Он знает:

Как можно рублём помочь президенту

Статьи

Рост зарплат – заслуга Путина. Медведев рассказал о достижении президента

Рост зарплат – заслуга Путина. Медведев рассказал о достижении президента
Экономика

Бюджет спасли от дефицита деньгами Центробанка и «Норникеля»

Бюджет спасли от дефицита деньгами Центробанка и «Норникеля»
Экономика 2

Бюджет заплатит нефтяникам еще 62 млрд рублей за прекращение роста цен на бензин

Бюджет заплатит нефтяникам еще 62 млрд рублей за прекращение роста цен на бензин
Экономика 2

Власти хотят регистрировать россиян на «Госуслугах» при рождении

Власти хотят регистрировать россиян на «Госуслугах» при рождении
Политика

Узнай, страна!

Первый в городе рыбный комплекс открыли в Тулуне Иркутской области

Первый в городе рыбный комплекс открыли в Тулуне Иркутской области

Президентом ТПП Нижнего Тагила вновь избран Борис Соколов

Президентом ТПП Нижнего Тагила вновь избран Борис Соколов

Новости дня

16 АПР, 17:44 Белоруссия хочет получить второй транш кредита от России Белоруссия хочет получить второй транш кредита от России
Вашингтон ввел новые антироссийские санкции
Вашингтон ввел новые антироссийские санкции
16 АПР, 17:14 Послу США рассказали, как РФ ответит на новые санкции Послу США рассказали, как РФ ответит на новые санкции
16 АПР, 15:52 В Кремле ответили на слова Зеленского о звонке Путину В Кремле ответили на слова Зеленского о звонке Путину
16 АПР, 15:05 Песков высказался об ответе на санкции США против РФ Песков высказался об ответе на санкции США против РФ
16 АПР, 12:58 Байден: РФ и США являются великими державами Байден: РФ и США являются великими державами
16 АПР, 12:24 Байден рассказал, почему не ввел санкции против СП-2 Байден рассказал, почему не ввел санкции против СП-2
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
16 АПР, 11:23 Российские врачи обнаружили 8995 новых случаев COVID-19 Российские врачи обнаружили 8995 новых случаев COVID-19

Узнай, страна!

16 АПР, 20:17 Первый в городе рыбный комплекс открыли в Тулуне Иркутской области Первый в городе рыбный комплекс открыли в Тулуне Иркутской области
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
16 АПР, 18:53 Президентом ТПП Нижнего Тагила вновь избран Борис Соколов Президентом ТПП Нижнего Тагила вновь избран Борис Соколов
16 АПР, 18:01 Ученые ЮУрГУ создали уникальную модель «искусственного дерева» Ученые ЮУрГУ создали уникальную модель «искусственного дерева»
15 АПР, 22:00 Новую линию по производству социальных хлебов открыли в Татарстане Новую линию по производству социальных хлебов открыли в Татарстане
15 АПР, 18:59 Разработка золоторудного месторождения Ведуга начнется в Красноярском крае Разработка золоторудного месторождения Ведуга начнется в Красноярском крае
14 АПР, 17:03 В Томской области завершили капитальный ремонт на Томской ГРЭС-2 В Томской области завершили капитальный ремонт на Томской ГРЭС-2
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
14 АПР, 14:25 Золотые и серебряные украшения с янтарем начали производить в Калининградской области Золотые и серебряные украшения с янтарем начали производить в Калининградской области
13 АПР, 21:28 В Республике Алтай поддерживают предпринимателей В Республике Алтай поддерживают предпринимателей
13 АПР, 19:56 Инновационные продукты для здорового питания разработали в Ростовской области Инновационные продукты для здорового питания разработали в Ростовской области
12 АПР, 21:24 Иммунотропные препараты для животных, не имеющие аналогов в мире, разработали в Чувашии Иммунотропные препараты для животных, не имеющие аналогов в мире, разработали в Чувашии
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter