Рубль рухнет до 90 за доллар. Запад готовит санкции 495 0 Экономика

Если Запад введет жесткие санкции против России за отравление Алексея Навального, доллар подорожает на 10-15 рублей. Такой прогноз дают аналитики Райффайзенбанка, исходя из предполагаемого оттока капитала, который вырастет с 37 млрд до 60-100 млрд долларов. Санкции в виде запрета на расчеты в долларах и евро крупным банкам или запрет на покупку госдолга России – отнюдь не пустая угроза. В США 21 сентября Конгресс ознакомится с отчетом по делу Навального, после чего американская администрация может принять меры в отношении Москвы.