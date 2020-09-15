Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
15 СЕН, 14:23 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

15 СЕН, 14:23 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Рубль рухнет до 90 за доллар. Запад готовит санкции

15 Сентября 2020 495 0 Экономика
Рубль рухнет до 90 за доллар. Запад готовит санкции

Если Запад введет жесткие санкции против России за отравление Алексея Навального, доллар подорожает на 10-15 рублей. Такой прогноз дают аналитики Райффайзенбанка, исходя из предполагаемого оттока капитала, который вырастет с 37 млрд до 60-100 млрд долларов. Санкции в виде запрета на расчеты в долларах и евро крупным банкам или запрет на покупку госдолга России – отнюдь не пустая угроза. В США 21 сентября Конгресс ознакомится с отчетом по делу Навального, после чего американская администрация может принять меры в отношении Москвы.

Слабость рубля – в нехватке долларов в России

  • Курс рубля может упасть до 90 руб. за доллар в случае принятия новых санкций против России, прогнозируют аналитики Райффайзенбанка. Они обращают внимание на нарастающие финансовые проблемы, с которыми столкнулась страна, в частности на состояние платежного баланса. С января по август Россия получила на 38% меньше нефтегазовых доходов, чем за тот же период 2019 года. Согласно оценке Центробанка, в целом за 2020 год российская экономика недополучит 134 млрд долларов от экспорта. Это сильно ослабит платежный баланс.
  • Чтобы компенсировать недостаток нефтедолларов, России придется сократить импорт – на 11% по сравнению с 2019 годом. Общий профицит торгового баланса (положительная разница между экспортом и импортом) сократится до минимума с 2003 года – 58 млрд долларов. Но эти деньги пойдут на покрытие оттока частного капитала (ЦБ ожидает его на уровне 25 млрд, но на 1 сентября он уже достиг 37 млрд долларов), инвестиционные выплаты за рубеж (выплаты в офшоры в размере 38 млрд долларов) и на оплату импортных услуг (18 млрд долларов).
  • Все это говорит о том, что даже при отсутствии санкций ЦБ должен будет залезть в резервы и потратить минимум 18 млрд долларов на покрытие всех валютных издержек Еще 6 млрд долларов предполагается привлечь в государственный долг, но с этим есть большие проблемы. Если же ЦБ не будет вливать деньги на рынок, возникнет нехватка валюты и рубль неизбежно упадет.
  • Однако в случае санкций против российского госдолга и запрета для банков на расчеты в долларах и евро отток капитала увеличится до 60-100 млрд долларов, считают аналитики Райффайзенбанка. Это означает, что ЦБ нужно будет доставать из резервов не 18 млрд, а 60 млрд долларов. Поскольку резервы – это «священная корова» действующей власти, жертвой санкций станет рубль – его курс потеряет 10-15 руб. по отношению к доллару. Таким образом, девальвация по глубине повторит события 2014-2015 годов.
  • Между тем, санкции становятся все более реальными. В США 21 сентября Джина Хаспел представит Конгрессу и администрации Дональда Трампа отчет по поводу отравления оппозиционера Алексея Навального. После этого ожидается заявление высокопоставленных чиновников Белого дома. Не исключены и новые ограничительные меры, которые ранее были заявлены как «адские санкции».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россияне перестали считать страну «великой державой»

Россияне перестали считать страну «великой державой»
Политика 1

Дыра в бюджете достигла 3 трлн рублей. Властям нечем ее закрыть

Дыра в бюджете достигла 3 трлн рублей. Властям нечем ее закрыть
Экономика

Дефицит долларов угрожает России в ближайшие три года

Дефицит долларов угрожает России в ближайшие три года
Экономика

Путин занял 1,5 млрд долларов Лукашенко

Путин занял 1,5 млрд долларов Лукашенко
Экономика 5

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России

На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России

В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников

В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников

Новости дня

12:43 В России предложили ввести почасовой МРОТ В России предложили ввести почасовой МРОТ
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
12:25 Попова: переболевший COVID-19 выделяет вирус до 90 дней Попова: переболевший COVID-19 выделяет вирус до 90 дней
11:37 Возобновила работу комиссия по допуску авиакомпаний к заграничным полетам Возобновила работу комиссия по допуску авиакомпаний к заграничным полетам
11:14 В России выявлено 5529 новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки В России выявлено 5529 новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки
10:50 Добровольцы жалуются на последствия вакцины от коронавируса Добровольцы жалуются на последствия вакцины от коронавируса
10:37 Песков: Путин и Лукашенко не говорили о размещении военных в Белоруссии Песков: Путин и Лукашенко не говорили о размещении военных в Белоруссии
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
10:20 Навальный планирует вернуться в Россию Навальный планирует вернуться в Россию

Узнай, страна!

13:30 На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
12:08 В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников
14 СЕН, 18:33 В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате
14 СЕН, 18:08 В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России
14 СЕН, 17:39 В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня
11 СЕН, 15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
11 СЕН, 14:26 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания
11 СЕН, 12:23 В Свердловской области заложили новый ГОК, обеспеченный полиметаллическими рудами на 10 лет вперёд В Свердловской области заложили новый ГОК, обеспеченный полиметаллическими рудами на 10 лет вперёд
11 СЕН, 11:39 В Тверской области начали строить крупное пищевое предприятие, которое обеспечит работой 350 человек В Тверской области начали строить крупное пищевое предприятие, которое обеспечит работой 350 человек
11 СЕН, 11:13 В Ленобласти сдали заказчику первый за 30 лет российский крупнотоннажный траулер «Баренцево море» В Ленобласти сдали заказчику первый за 30 лет российский крупнотоннажный траулер «Баренцево море»
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter