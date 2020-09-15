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Рубль рухнет до 90 за доллар. Запад готовит санкции
15 Сентября 2020 495 0 Экономика
Если Запад введет жесткие санкции против России за отравление Алексея Навального, доллар подорожает на 10-15 рублей. Такой прогноз дают аналитики Райффайзенбанка, исходя из предполагаемого оттока капитала, который вырастет с 37 млрд до 60-100 млрд долларов. Санкции в виде запрета на расчеты в долларах и евро крупным банкам или запрет на покупку госдолга России – отнюдь не пустая угроза. В США 21 сентября Конгресс ознакомится с отчетом по делу Навального, после чего американская администрация может принять меры в отношении Москвы.
Слабость рубля – в нехватке долларов в России
- Курс рубля может упасть до 90 руб. за доллар в случае принятия новых санкций против России, прогнозируют аналитики Райффайзенбанка. Они обращают внимание на нарастающие финансовые проблемы, с которыми столкнулась страна, в частности на состояние платежного баланса. С января по август Россия получила на 38% меньше нефтегазовых доходов, чем за тот же период 2019 года. Согласно оценке Центробанка, в целом за 2020 год российская экономика недополучит 134 млрд долларов от экспорта. Это сильно ослабит платежный баланс.
- Чтобы компенсировать недостаток нефтедолларов, России придется сократить импорт – на 11% по сравнению с 2019 годом. Общий профицит торгового баланса (положительная разница между экспортом и импортом) сократится до минимума с 2003 года – 58 млрд долларов. Но эти деньги пойдут на покрытие оттока частного капитала (ЦБ ожидает его на уровне 25 млрд, но на 1 сентября он уже достиг 37 млрд долларов), инвестиционные выплаты за рубеж (выплаты в офшоры в размере 38 млрд долларов) и на оплату импортных услуг (18 млрд долларов).
- Все это говорит о том, что даже при отсутствии санкций ЦБ должен будет залезть в резервы и потратить минимум 18 млрд долларов на покрытие всех валютных издержек Еще 6 млрд долларов предполагается привлечь в государственный долг, но с этим есть большие проблемы. Если же ЦБ не будет вливать деньги на рынок, возникнет нехватка валюты и рубль неизбежно упадет.
- Однако в случае санкций против российского госдолга и запрета для банков на расчеты в долларах и евро отток капитала увеличится до 60-100 млрд долларов, считают аналитики Райффайзенбанка. Это означает, что ЦБ нужно будет доставать из резервов не 18 млрд, а 60 млрд долларов. Поскольку резервы – это «священная корова» действующей власти, жертвой санкций станет рубль – его курс потеряет 10-15 руб. по отношению к доллару. Таким образом, девальвация по глубине повторит события 2014-2015 годов.
- Между тем, санкции становятся все более реальными. В США 21 сентября Джина Хаспел представит Конгрессу и администрации Дональда Трампа отчет по поводу отравления оппозиционера Алексея Навального. После этого ожидается заявление высокопоставленных чиновников Белого дома. Не исключены и новые ограничительные меры, которые ранее были заявлены как «адские санкции».
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