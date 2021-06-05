Рост цен приблизился к «болевому порогу». От Набиуллиной ждут агрессивных действий 284 0 Экономика

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ближайшее время должна будет дать ответ на стремительный рост цен. В марте инфляция достигла пика в 5,8%, немного снизилась в апреле (5,5%), но в мае снова взмыла до 5,9%. Аналитики называют «болевым порогом» ЦБ инфляцию в 6%. Уже этим летом рост цен может преодолеть указанную планку. Это вынуждает Набиуллину агрессивно ужесточить денежно-кредитную политику и поднять ставку до 6,5% годовых.