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Рост цен приблизился к «болевому порогу». От Набиуллиной ждут агрессивных действий

5 Июня 2021 284 0 Экономика
Рост цен приблизился к «болевому порогу». От Набиуллиной ждут агрессивных действий

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ближайшее время должна будет дать ответ на стремительный рост цен. В марте инфляция достигла пика в 5,8%, немного снизилась в апреле (5,5%), но в мае снова взмыла до 5,9%. Аналитики называют «болевым порогом» ЦБ инфляцию в 6%. Уже этим летом рост цен может преодолеть указанную планку. Это вынуждает Набиуллину агрессивно ужесточить денежно-кредитную политику и поднять ставку до 6,5% годовых.

Рост цен не оставляет выбора

  • Ситуация с ростом цен в российской экономике ухудшается: в марте инфляция вышла на 5-летний пик в 5,8%, немного снизилась в апреле – до 5,5%, но в мае снова принялась штурмовать высоты – 5,9%, по недельным данным Росстата. Более того, летом инфляция может ускориться до 6,1-6,3%, говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, которого цитирует Finanz.
  • Как отмечает аналитик Morgan Stanley Алина Слюсарчук, 6% – это «болевой порог» для ЦБ. Если уровень будет пробит, ЦБ придется давать на это жесткий ответ в виде агрессивного повышения ключевой ставки. На Петербургском экономическом форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала, что в России есть риск «инфляционной спирали». Чтобы купировать риск ее закручивания, нужно действовать быстро.
  • Агентство Bloomberg пишет, что рынок ожидает увеличения ключевой ставки ЦБ до 6,5% к концу года (сейчас 5%). Но аналитики допускают – ЦБ не будет «рубить хвост по частям». Уже на заседании 11 июня ставка может вырасти на 50 базисных пунктов, до 5,5%. И даже тогда она будет ниже реальной инфляции. Поэтому некоторые эксперты допускают радикальный сценарий – быстрое повышение.

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  • Этого требует и политическая ситуация – в сентябре в России пройдут выборы в Госдуму, а рост цен на продукты питания (он превосходит общий уровень инфляции примерно в 2,7 раза) является мощным раздражающим фактором для граждан. Глава Минфин Антон Силуанов заявил о «перегреве» инфляции и пообещал, что будет координировать действия с Набиуллиной: «Мы с Эльвирой ходим парой».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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