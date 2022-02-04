Рост цен не оставляет выбора: Власти заставят магазины снизить наценки на еду вплоть до ноля 107 1 Экономика

Российские власти решили снизить наценку торговых сетей на социально значимые продукты вплоть до ноля. «Убеждать» сети сдерживать цены до начала нового сельскохозяйственного сезона намерены Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба. После давления со стороны ФАС ритейлеры добровольно ограничили собственные наценки 10%, но этого мало – с начала года инфляция выросла на 1,07% и не собирается останавливаться.