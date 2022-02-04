Рост цен не оставляет выбора: Власти заставят магазины снизить наценки на еду вплоть до ноля
4 Февраля 2022 107 1 Экономика
Российские власти решили снизить наценку торговых сетей на социально значимые продукты вплоть до ноля. «Убеждать» сети сдерживать цены до начала нового сельскохозяйственного сезона намерены Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба. После давления со стороны ФАС ритейлеры добровольно ограничили собственные наценки 10%, но этого мало – с начала года инфляция выросла на 1,07% и не собирается останавливаться.
Ритейлерам придется отказаться от прибыли
- После публикации данных Росстата по инфляции за январь месяц, которые показали рост цен на 1,07% (за весь 2021 год было 8,38%), Минсельхоз, Минпромторг и ФАС решили добиться от торговых сетей снижения наценок на социально значимые продукты. Как пишет «Коммерсант», такое предложение прозвучало на совещании у главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева и замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.
- Чиновники предлагают ритейлерам добровольно снизить наценку на овощи (картофель, лук, морковь, капуста, свекла), хлеб и хлебобулочные изделия, молоко (творог, кефир), сахар и масло вдвое – с текущих 10% до 5%. Ограничения должны сохраняться до 1 июля 2022 года – условной даты начала сельскохозяйственного сезона.
- В Минсельхозе считают, что ограничивать наценку нужно вплоть до ноля. «Такая практика будет способствовать повышению доступности социально значимых продуктов для населения», – отметили в ведомстве. До этого под давлением ФАС ритейлеры «Магнит» и X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») снизили наценки до 10% на весь 2022 год. Эта мера коснулась более 20 категорий товаров в магазинах X5 и более 200 позиций из 25 категорий в «Магните».
- Однако этого мало: последние данные по инфляции говорят о подорожании муки, гречки, сахара, вермишели и масла более чем на 2% за четыре недели, огурцы и помидоры подорожали на 13-14%, цены на морковь на 32,35% выше, чем год назад, а на капусту – на 169,79%. В мире цены на продукты питания продолжают расти: с начала года соевое масло стало дороже на 15,9%, а пальмовое – на 11%.
- По словам директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова, ограничение наценки ритейлеров вряд ли поможет стабилизировать цены в краткосрочной перспективе. Он советует правительство начать субсидировать автомобильные перевозки овощей из регионов с профицитом, но сбить цены поможет только увеличение производства.
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- В X5 жалуются, что уже большинство социально значимых товаров продается с отрицательной наценкой или не более 5%. В торговой сети предлагают правительству начать оказывать адресную продовольственную помощь. В Metro призвали развивать рыночные механизмы конкуренции, которые помогут снизить цены. Производители же говорят о недобросовестности торговых сетей: они перекладывают ограничения на поставщиков, а себе ставят в заслугу социальную ответственность, заявил член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин.
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Прекрасное решение, оно приближает дорогих россиян к вожделенному и прекрасному, в их головах, Советскому Союзу! Тогда тоже цены регулировало государство, поэтому в магазинах ничего не было.