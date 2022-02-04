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Рост цен не оставляет выбора: Власти заставят магазины снизить наценки на еду вплоть до ноля

4 Февраля 2022 107 1 Экономика
Рост цен не оставляет выбора: Власти заставят магазины снизить наценки на еду вплоть до ноля

Российские власти решили снизить наценку торговых сетей на социально значимые продукты вплоть до ноля. «Убеждать» сети сдерживать цены до начала нового сельскохозяйственного сезона намерены Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба. После давления со стороны ФАС ритейлеры добровольно ограничили собственные наценки 10%, но этого мало – с начала года инфляция выросла на 1,07% и не собирается останавливаться.

Ритейлерам придется отказаться от прибыли

  • После публикации данных Росстата по инфляции за январь месяц, которые показали рост цен на 1,07% (за весь 2021 год было 8,38%), Минсельхоз, Минпромторг и ФАС решили добиться от торговых сетей снижения наценок на социально значимые продукты. Как пишет «Коммерсант», такое предложение прозвучало на совещании у главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева и замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.
  • Чиновники предлагают ритейлерам добровольно снизить наценку на овощи (картофель, лук, морковь, капуста, свекла), хлеб и хлебобулочные изделия, молоко (творог, кефир), сахар и масло вдвое – с текущих 10% до 5%. Ограничения должны сохраняться до 1 июля 2022 года – условной даты начала сельскохозяйственного сезона.
  • В Минсельхозе считают, что ограничивать наценку нужно вплоть до ноля. «Такая практика будет способствовать повышению доступности социально значимых продуктов для населения», – отметили в ведомстве. До этого под давлением ФАС ритейлеры «Магнит» и X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») снизили наценки до 10% на весь 2022 год. Эта мера коснулась более 20 категорий товаров в магазинах X5 и более 200 позиций из 25 категорий в «Магните».
  • Однако этого мало: последние данные по инфляции говорят о подорожании муки, гречки, сахара, вермишели и масла более чем на 2% за четыре недели, огурцы и помидоры подорожали на 13-14%, цены на морковь на 32,35% выше, чем год назад, а на капусту – на 169,79%. В мире цены на продукты питания продолжают расти: с начала года соевое масло стало дороже на 15,9%, а пальмовое – на 11%.
  • По словам директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова, ограничение наценки ритейлеров вряд ли поможет стабилизировать цены в краткосрочной перспективе. Он советует правительство начать субсидировать автомобильные перевозки овощей из регионов с профицитом, но сбить цены поможет только увеличение производства.

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  • В X5 жалуются, что уже большинство социально значимых товаров продается с отрицательной наценкой или не более 5%. В торговой сети предлагают правительству начать оказывать адресную продовольственную помощь. В Metro призвали развивать рыночные механизмы конкуренции, которые помогут снизить цены. Производители же говорят о недобросовестности торговых сетей: они перекладывают ограничения на поставщиков, а себе ставят в заслугу социальную ответственность, заявил член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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А
11:01 0 0
Алга:

Прекрасное решение, оно приближает дорогих россиян к вожделенному и прекрасному, в их головах, Советскому Союзу! Тогда тоже цены регулировало государство, поэтому в магазинах ничего не было.

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