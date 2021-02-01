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Рост цен не остановить. Россиян уведомили о подорожании импортных товаров на 10-15%
1 Февраля 2021 355 0 Экономика
Россиян начали готовить к неизбежному подорожанию практически всего – одежды, бытовой техники, мебели и еды. На этот раз причиной инфляции станет повышение стоимости транспортировки грузов в контейнерах морем. К концу 2020 года стоимость морских перевозок подскочила с 1,5 тыс. долларов за контейнер до 9 тыс. Цены на товары в связи с этим вырастут на 10-15%, пишет РБК со ссылкой на представителей рынка.
Тотальное подорожание
- В конце 2020 года резко подорожала стоимость морской перевозки грузов – с 1,5 тыс. до 9 тыс. долларов за один контейнер. Это делает неизбежным рост цен на импортируемые в Россию товары. Особенно сложившаяся ситуация затронет новые партии габаритных импортных товаров – бытовой техники, мебели, товаров для дома и проч. Об этом, как пишет РБК, заявид гендиректор «INFOLine-Аналаитика» Михаил Бурмистров.
- По словам Бурмистрова, инфляция составит 10-15%. В то же время исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов считает, что электроника и бытовая техника станут дороже на 2-3%. А основатель Zenden Group Андрей Павлов прогнозирует подорожание обуви от 2 до 10-20%.
- Эксперты так объясняют влияние стоимости контейнерных перевозок на конечные цены: в один контейнер помещается 60-70 холодильников. При цене 9 тыс. долларов за транспортировку каждый холодильник становит автоматически дороже более чем на 100 долларов. По словам представителя Candy-Hoover Group Глеба Мишина, до последнего времени производители субсидировали растущие расходы на перевозку. Они надеялись, что это временное явление, но оно оказалось затяжным. Представитель транспортной компании предупреждает, что такая ситуация может сохраняться до июня.
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- Рост стоимости контейнерных перевозок происходит по двум причинам. Во-первых, Китай ввел новые санитарные нормы и больше не принимает продукцию в мешках – только в контейнерах. Это вызвало ажиотажный спрос на контейнеры, пишет «Коммерсант». Во-вторых, после смены президента США страна начала больше торговать с Китаем, что, опять же, увеличило спрос на контейнеры по всему миру. Причем США стали больше покупать у Китая, нежели продавать. Из-за этого пустые контейнеры остаются невостребованными на территории США и не возвращаются в общий оборот.
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