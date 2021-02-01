Рост цен не остановить. Россиян уведомили о подорожании импортных товаров на 10-15% 355 0 Экономика

Россиян начали готовить к неизбежному подорожанию практически всего – одежды, бытовой техники, мебели и еды. На этот раз причиной инфляции станет повышение стоимости транспортировки грузов в контейнерах морем. К концу 2020 года стоимость морских перевозок подскочила с 1,5 тыс. долларов за контейнер до 9 тыс. Цены на товары в связи с этим вырастут на 10-15%, пишет РБК со ссылкой на представителей рынка.