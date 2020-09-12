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Россияне потеряли 1,1 трлн рублей. Но считают свою бедность – нормой
12 Сентября 2020 68 1 Экономика
Социальные опросы фиксируют новую реальность – россияне стали воспринимать падение доходов, продолжающееся на протяжении шести лет, как норму. Жалобы на финансовое состояние сочетаются с поддержкой политического и экономического курса властей. Большинство уверено – и через год их семьи будут «жить так же, как сейчас».
Падение доходов не отрезвляет
- Реальные располагаемые доходы россиян рухнули на 8% во втором квартале из-за кризиса и пандемии. Так резко они не снижались с 1999 года. Более того, они неуклонно падали с 2014 года, когда Россия вмешалась во внутренний политический кризис на Украине и присоединила Крым. В денежном выражении россияне потеряли в апреле-июне 1,1 трлн руб., а от государства получили, согласно Росстату, «беспрецедентную» помощь на 74 млрд руб., или 0,1% ВВП.
- ВЦИОМ – одна из социологических служб, данными которой пользуется Кремль, утверждает, что россияне жалуются на сокращение доходов, но в большинстве своем убеждены – Россия движется в правильном направлении. Так, 33% считают политический курс Кремля верным полностью, 37% правильным с оговорками и только 25% категорически не согласны с политикой российского руководства. Впрочем, 25% – это каждый четвертый россиян, который потерял доверие к власти.
- На свои доходы, которые вернулись к показателю 2007 года и отбросили за черту бедности 1,5 млн человек, увеличив количество нищих россиян до 19,5 млн, граждане смотрят куда реалистичнее, чем на политику Кремля. Большинство считает, что никаких перспектив роста доходов не предвидится. Целый 41% опрошенных готовятся и через год «жить так же, как сейчас». Но каждый четвертый – 25% – считает, что жить он и его семья будут еще хуже. При этом 66% не видят перспектив улучшения экономической ситуации. Это соответствует расчетам экономистов – к концу 2020 года каждый седьмой россиянин будет жить за чертой прожиточного минимума в 11731 руб. на трудоспособного человека.
- Представитель Экспертной экономической группы Александра Суслина говорит о «рабской психологии» или ментальности россиян: «Получается так, что люди всем довольны. Они радуются тому, что у барина прекрасная вилла, что у нас хорошие ракеты. И с этой психологией ничего не поделаешь». Кремлю в этом смысле ничего не надо кардинально улучшать – достаточно поддерживать прожиточный минимум и купировать социальное недовольство.
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Я НЕ ПОНИМАЮ выражение : "Нищих 19,5 млн человек!" Кто они?! Допустим, у меня доход в месяц (сейчас стал) 32-35 тысяч в месяц. Работаю я ОДИН,супруга осталась без работы. Двое детей,школьники. Я нищий или нет?! Многие рассуждают,что раз у тебя есть на жратву и оплатить коммуналку,то не нищий. У меня сосед зарабатывает 50 тысяч. Дома практически не бывает. Жена в декрете,трое детей. Они нищие?! По сути же ниже прожиточного минимума...То по сути,если брать каждого,то НИЩИХ куда больше!!! не 19 млн,а все 60 млн точно наберётся!!