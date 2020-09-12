Россияне потеряли 1,1 трлн рублей. Но считают свою бедность – нормой 68 1 Экономика

Социальные опросы фиксируют новую реальность – россияне стали воспринимать падение доходов, продолжающееся на протяжении шести лет, как норму. Жалобы на финансовое состояние сочетаются с поддержкой политического и экономического курса властей. Большинство уверено – и через год их семьи будут «жить так же, как сейчас».