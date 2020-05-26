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Россияне не хотят платить налоги государству. Неясно, на что оно их тратит
26 Мая 2020 1188 0 Экономика
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Почти каждый второй россиянин считает допустимым не платить налоги государству. В исследовании Центра стратегических разработок 45% опрошенных граждан признали нормальным уход от налогов. При этом 60% отметили снижение доходов в кризис и тревогу по поводу своего будущего. В целом россияне выступают за прогрессивную шкалу подоходного налога и имущественный налог. Против этих инициатив резко выступает российская власть – чиновники первыми будут вынуждены обложить себя повышенными налогами и продемонстрировать эффективность сбора налоговых отчислений с самих себя.
Власти рубль не доверяют
- Кризис увеличил долю россиян, которые не хотят платить государству налоги – она выросла с 35% в декабре до 45% в мае 2020 года. Об этом говорится в исследовании ЦСР «Налоги глазами россиян», о котором пишет РБК. Для сравнения: в декабре 2019 года 54% россиян говорили, что налоги обязательны к уплате и «нельзя оправдать того, кто их не уплачивает». Сегодня же большинство считает, что налоги «иногда допустимо не уплачивать».
- Всего в опросе приняло участие 1,6 тыс. россиян по всей России. Исследование проводилось в декабре и мае и показывает изменение настроений граждан.
- Вместе с тем 60% граждан отметили падение доходов по сравнению с февралем, 43% сказали о падении доходов более чем на 15%. Еще 53% считают, что есть риск снижения зарплаты в будущем, а две трети беспокоятся, что у них не будет средств для поддержания привычного образа жизни.
- По мнению руководителя направления фискальной политики экономической экспортной группы Александра Суслина, разворот в ответах связан со стремлением «сохранить лишнюю копейку при невозможности заработать». Результаты опроса она назвала «очень плохим сигналом» о «снижении доверия граждан к действиям правительства». Доверие уходит из-за неадекватных антикризисных мер, которые не рассчитаны на помощь всем категориям граждан.
- Все больше граждан не знают, на что государство тратит деньги налогоплательщиков – 57% россиян затруднились ответить на этот вопрос. Только 12% граждан следят, как расходуются деньги из бюджета. Они знают, что каждый третий рубль вместо помощи россиянам с начала года уходит на оборону и безопасность.
- Россияне требуют справедливости и прогрессивной шкалы подоходного налога, как в развитых странах. За это выступает 61% граждан. Но власти отказываются вводить прогрессивную шкалу в связи с неоправданно высокими жалованиями, которые попадут под налогообложение. Оправдывают они это тем, что некие богатые люди не будут платить налоги и спрячутся в офшорах и иностранных юрисдикциях. Большинство российских олигархов уже сейчас не являются налоговыми резидентами России.
- Вместо прогрессивной шкалы президент Владимир Путин ввел налог на вклады выше 1 млн руб., заявив, что это коснется 1% депозитов. В действительности это коснулось больше двух третей банковских сбережений россиян, которые они поспешили спасти от власти.
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