Россияне не хотят платить налоги государству. Неясно, на что оно их тратит 1188 0 Экономика img_copyright

Почти каждый второй россиянин считает допустимым не платить налоги государству. В исследовании Центра стратегических разработок 45% опрошенных граждан признали нормальным уход от налогов. При этом 60% отметили снижение доходов в кризис и тревогу по поводу своего будущего. В целом россияне выступают за прогрессивную шкалу подоходного налога и имущественный налог. Против этих инициатив резко выступает российская власть – чиновники первыми будут вынуждены обложить себя повышенными налогами и продемонстрировать эффективность сбора налоговых отчислений с самих себя.