Великая миграция. Российские регионы потеряют трудоспособное население 933 0 Экономика img_copyright

Пандемия коронавируса и ухудшение экономической ситуации в регионах России может привести к оттоку работающего населения в крупные экономические центры. Население потеряют такие субъекты, как Чувашия, Башкирия, Самарская, Омская и Нижегородская область. Это ударит по главному источнику региональных бюджетов – налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), и подорвет возможность экономического роста.