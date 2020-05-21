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Великая миграция. Российские регионы потеряют трудоспособное население

21 Мая 2020 933 0 Экономика
Великая миграция. Российские регионы потеряют трудоспособное население
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Пандемия коронавируса и ухудшение экономической ситуации в регионах России может привести к оттоку работающего населения в крупные экономические центры. Население потеряют такие субъекты, как Чувашия, Башкирия, Самарская, Омская и Нижегородская область. Это ударит по главному источнику региональных бюджетов – налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), и подорвет возможность экономического роста.

Прочь от депрессии

  • Внутри России из-за пандемии коронавируса и глубокого экономического кризиса ускоряется миграция, пишут аналитики агентства Moody's. Работоспособное население перетекает из депрессивных регионов в крупные экономические центры. Отток населения затрагивает регионы с низкими доходами и плохой социальной поддержкой, со слаборазвитой инфраструктурой, с высокой занятостью в секторе торговли, транспорта и услуг, а также субъекты, близкие к Москве и Санкт-Петербургу.
  • Российские регионы получают от НДФЛ 85% поступлений, еще 15% идут в муниципальные бюджеты. Также бюджеты пополняются налогом на совокупный доход и налогами на малый бизнес. Все эти поступления сократятся после пандемии коронавируса. Регионы лишатся основных источников дохода, вырастут бюджетные дефициты, и ситуации еще сильнее ухудшится. Можно будет забыть о долгосрочном экономическом росте и привлечении инвестиций. Будут также сокращаться и социальные расходы, что лишь усугубит экономическую и социальную депрессию.
  • Первыми потерять экономически активное население рискуют Омская область, Чувашия, Башкирия, Самарская и Нижегородская область. Такой прогноз Moody's делает на основе среднего уровня дохода, который в этих регионах находится на уровне 35,25 тыс. руб. в месяц. Но, к примеру, в Чувашии средний доход составляет 20,2 тыс. руб. Также в зоне риска Ханты-Мансийский АО, Республика Коми, Красноярский край, где присутствует развитая инфраструктура и возможность удержать население. Есть также ряд регионов, которые не рейтингуются, поэтому ситуацию в них предсказать сложно.
  • Внутренней миграции будет способствовать и безработица: уже сейчас, по данным Минтруда, безработных в стране насчитывается 1,5 млн человек. Однако, по альтернативным оценкам, скрытая безработица может достигать 7-8 млн. В ВЭБ.РФ прогнозируют рост безработицы в 2020 году с 4,6% до 7%. При этом пик безработицы будет во втором квартале – до 10%.

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Редакция "Капитала Страны"

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