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Россиян подсадили на «иглу льготных кредитов». Без господдержки кредитовать почти некого

12 Апреля 2021 625 0 Экономика
Россиян подсадили на «иглу льготных кредитов». Без господдержки кредитовать почти некого

Помощь государства банкам способствует повышению налоговой нагрузки на россиян. Такой вывод можно сделать из обзора аналитиков «Эксперт РА», посвященного льготному кредитованию в России. Как пишет РБК со ссылкой на документ, без господдержки рост ипотеки не превысил бы 11% (в реальности – 24%), автокредитования – 4% (на самом деле – 8%), а кредиты малому и среднему бизнесу сократились бы с 23% до 7%. Аналитики отмечают: без льгот большинство заемщиков не получили бы кредиты. В результате сознательная политика государства привела к максимальному росту долговой нагрузки на россиян: по данным Центробанка, граждане должны 11,7% всех своих будущих доходов банкам.

Закредитовали людей по льготе

  • Обеспечивать рост кредитования в России в ближайшей перспективе можно будет только за счет государственной поддержки. Без льготных кредитов в России недостаточно качественных и платежеспособных заемщиков, пишет РБК со ссылкой на обзор «Эксперт РА».
  • Из-за отсутствия роста экономики и фактической стагнации на протяжении почти десяти лет, а также падения реальных располагаемых доходов (в 2020 году они сократились на 3,5% официально) кредитовать на рыночных условиях банкам почти что некого. Сложившаяся ситуация создает «иглу льготных кредитов», отмечают аналитики.
  • Согласно расчетам «Эксперт РА», рост ипотеки без льгот от государства составил бы в 2020 году не 24%, а 11%, автокредитования – не 8%, а 4%. Кредиты малому и среднему бизнесу в портфеле банков сократились бы с 23% до 7%.
  • Льготные кредиты увеличивают объемы кредитования, позволяя банкам зарабатывать, но они же создают риски роста проблемной задолженности. Все потому, что без субсидий государства процентные ставки «не покрывают уровня риска и не обеспечивают достаточной маржинальности для банков», пишут аналитики. Однако если отказаться от льгот, то «многие заемщики не смогут обслуживать кредиты с тем уровнем ставок, который готовы им предложить банки на рыночных условиях».
  • По словам директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмилы Кожекиной, заемщики «с высокой вероятностью» не получили бы кредиты без льгот от государства, поскольку для их «риск-профиль» предполагает «более высокий уровень процентной ставки». При этом «маржа» у банков сохраняется – государство субсидирует разницу между рыночной и льготной ставками.
  • Банки могли бы обойтись без льготной ипотеки, говорят аналитики Moody’s. Вероятно, что и заемщиков стало бы меньше. Но в результате сознательной государственной политики долговая нагрузка на россиян за счет льготных кредитов растет. В 2020 году, по данным ЦБ, она достигла исторического максимума – россияне должны 11,7% всех своих будущих доходов банкам по ранее взятым кредитам.

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  • Центробанк даже задумался об ограничении кредитов для россиян. Долги физических лиц в 2020 году выросли на 2,8 трлн руб. и достигли рекорда – 20 трлн руб. На 167 млрд руб. выросла просроченная задолженность – до 932 млрд руб., или 4,6% всех кредитов, выданных банками.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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