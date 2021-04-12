Россиян подсадили на «иглу льготных кредитов». Без господдержки кредитовать почти некого 625 0 Экономика

Помощь государства банкам способствует повышению налоговой нагрузки на россиян. Такой вывод можно сделать из обзора аналитиков «Эксперт РА», посвященного льготному кредитованию в России. Как пишет РБК со ссылкой на документ, без господдержки рост ипотеки не превысил бы 11% (в реальности – 24%), автокредитования – 4% (на самом деле – 8%), а кредиты малому и среднему бизнесу сократились бы с 23% до 7%. Аналитики отмечают: без льгот большинство заемщиков не получили бы кредиты. В результате сознательная политика государства привела к максимальному росту долговой нагрузки на россиян: по данным Центробанка, граждане должны 11,7% всех своих будущих доходов банкам.