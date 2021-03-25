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Центробанк собрался ограничить кредиты для россиян. В особенности для закредитованных

25 Марта 2021 310 0 Экономика
Центробанк собрался ограничить кредиты для россиян. В особенности для закредитованных

Центробанк обеспокоен ростом долговой нагрузки на россиян и просит у властей право ограничивать число кредитов для населения. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и его первый зам Игорь Дивинский, сообщает ТАСС. Если закон будет принят, ЦБ сможет устанавливать лимиты на количество кредитов. Главным образом это коснется необеспеченных займов и не затронет автокредиты и ипотеку.

Регулятор хочет ограничить кредитование

  • Потребительское кредитование в России в ближайшее время ждет ужесточение правил и дополнительный контроль со стороны Центробанка. Как сообщает ТАСС, в Госдуму поступил законопроект, позволяющий ЦБ ограничивать число кредитов, выдаваемых россиянам. Документ на рассмотрение нижней палаты парламента внесли глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и его первый зам Игорь Дивинский.
  • Проект закона предполагает, что у ЦБ будет право вводить количественные лимиты на долю того или иного вида займов в штуках. Это означает, к примеру, что на сотню кредитов банку будет разрешено выпускать определенное количество кредитных карт. Если же лимиты будут нарушены, банк получит штраф или более суровое наказание.
  • В пояснительной записке говорится, что ЦБ преследует цель «предотвращения накопления рисков заемщиками», а также замедление чрезмерного роста необеспеченного кредитования. Новые полномочия ЦБ предполагается распространить на кредиты наличными, кредитные карты и POS-кредиты. Регулировать автокредиты и ипотеку регулятор не намерен.
  • На пресс-конференции 19 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор обсуждает возможность ограничить выдачу кредитов обремененным долгами гражданам. При этом Набиуллина сослалась на некоторые страны, в которые есть запрет кредитовать уже закредитованных. ЦБ будет стремиться к таким полномочиям, заявила его глава.
  • Беспокойство ЦБ вызывает стремительный рост долговой нагрузки на граждан. Долги физических лиц в 2020 году выросли на 2,8 трлн руб. и достигли исторического рекорда – 20 трлн руб. Вместе с тем на 167 млрд руб. выросла просроченная задолженность. Она достигла в общей сумме 932 млрд руб., или 4,6% всего портфеля российских банков.

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  • Банки передают значительную часть долга россиян коллекторам, которые обращаются в суд. В конце концов долги оказываются в Федеральной службе судебных приставов, которая взыскивала по состоянию на январь 2021 года 1,8 трлн руб. Это 8 млн исполнительных производств. За год их число выросло на 2,2 млн. При этом в январе было возбуждено 555 тыс. новых производств на сумму 73,4 млрд руб. Согласно данным ФССП, средняя сумма, которую взыскивает с должников государство – 225 тыс. руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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