Центробанк собрался ограничить кредиты для россиян. В особенности для закредитованных 310 0 Экономика

Центробанк обеспокоен ростом долговой нагрузки на россиян и просит у властей право ограничивать число кредитов для населения. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и его первый зам Игорь Дивинский, сообщает ТАСС. Если закон будет принят, ЦБ сможет устанавливать лимиты на количество кредитов. Главным образом это коснется необеспеченных займов и не затронет автокредиты и ипотеку.