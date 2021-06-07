Россиян лишат «лазеек» для полетов в «запрещенные» страны
7 Июня 2021 274 1 Экономика
Российские власти решили перекрыть «лазейки» для россиян, которые совершают туристические поездки в «запрещенные» страны. По требованию Росавиации Ростуризм предупредил туроператоров – если они не откажутся от полетов в страны, с которыми официально не восстановлено авиасообщение, они рискуют потерять допуски на совершение рейсов. Аннуляция допусков обернется для туроператоров потерей денег и ответственностью перед клиентами. В связи с этим цены на некоторые рейсы уже выросли до 230 тыс. руб.
В «запрещенные» страны самолеты не полетят
- О предупреждении Росавиации в адрес туроператоров пишет «Коммерсант». Сейчас рейсы с закрытыми странами осуществляются в статусе грузопассажирских, а регулярного авиасообщения нет. На каждый рейс авиакомпании получают допуск у Росавиации. На текущий момент регулярное авиасообщение у России есть только с 43 странами.
- Ростуризм подчеркивает, что продавать билеты на рейсы туроператоры и авиаперевозчики могут только в те страны, куда оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил летать россиянам. По словам источников «Коммерсанта», на грузопассажирских рейсах больше всего россияне летают на Кипр (входит в число «запрещенных» стран). На остров отправляется 1-3 тыс. человек в день. Однако после уведомления Ростуризма часть рейсов были отменены.
- Список разрешенных стран для россиян не включает туристические Кипр, Тунис и Черногорию. При этом в нем есть Индия, где недавно был очаг третьей волны коронавируса. На Кипре могут находиться до 42 тыс. российских туристов. Из-за новой установки Ростуризма, туроператоры начали страховаться – «Библио Глобус» поднял цены на авиабилеты на вторник, 8 июня, до 145 тыс. руб., а на среду, 9 июня, до 230 тыс. руб.
- Как считают участники рынка, туроператоры, которые не получили доступа к перевозкам, через чиновников портят бизнес другим компаниям. И та, и другая сторона жалуется на «конкурентов с административным ресурсом». Однако страдают в итоге россияне.
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- Также важно отметить, что правительство стремится ограничить поездки за рубеж. К 2030 году число россиян, путешествующих по России, должно вырасти с 65 до 140 млн человек. Почти весь туризм в стране должен стать внутренним. Чиновников, в частности, беспокоит, что россияне вывозят из страны 35 млрд долларов в год. Они хотят «оставлять эти деньги здесь» – в России. Для этого рассматривается вариант отдыха вместо теплых краев у Северного Ледовитого океана.
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если я правильно понимаю, в сером туризме главную роль играют чиновники, а не туроператоры. среди россиян полно безбашенных, которые ввозят на территорию страны новые штампы вируса, против которого нет даже лекарств, что вызывает мор и карантин.