Россиян лишат «лазеек» для полетов в «запрещенные» страны 274 1 Экономика

Российские власти решили перекрыть «лазейки» для россиян, которые совершают туристические поездки в «запрещенные» страны. По требованию Росавиации Ростуризм предупредил туроператоров – если они не откажутся от полетов в страны, с которыми официально не восстановлено авиасообщение, они рискуют потерять допуски на совершение рейсов. Аннуляция допусков обернется для туроператоров потерей денег и ответственностью перед клиентами. В связи с этим цены на некоторые рейсы уже выросли до 230 тыс. руб.