Власти задумали развивать «арктический туризм» в Красноярском крае в противовес популярному у россиян отдыху в теплых краях у моря. Поездки за границу – это «пропаганда», под которую россияне попали в 1990-х годах.

Помощник президента России Игорь Левитин рассказал о возможном запуске «туристического конвейера» в Арктике, пишет ТАСС. Для этого государство подготовит в Красноярском крае возможность для захода больших круизных лайнеров. Работы планируется вести в порту Дудинка – самом северном морском порту России.

По словам Левитина, бизнес готов вкладывать деньги в такой туризм, но инфраструктура – за государством. «Нужно, чтобы турист не просто пришел и улетел, а чтобы он оставался здесь хотя бы 3-5 дней», – сказал Левитин об Арктике. Отдыхать туристы будут в Норильске и Красноярске.

Это направление Левитин предлагает развивать в противовес поездкам за границу на теплое море. Это «пропаганда», под которую граждане попали в 1990-х, считает чиновник.

Правительство взялось развивать внутренний туризм в рамках национального проекта. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко тоже заявил, что поездки за границу возникли из-за пропаганды, а сейчас у россиян «сформировались устойчивые привычки». Чиновника заботит, что россияне вывозят из страны собственные заработанные 35 млрд долларов. Чиновники хотят «оставлять эти деньги здесь» – в России.