Россия выдвинула на учения ядерные ракеты для удара по США 1114 11 Политика

Россия на фоне обострения конфликта с Западом и НАТО объявила о новых масштабных учениях в Южном и Западном военных округах. В них примут участие сухопутные войска, авиация, флот и ракетные комплексы стратегического назначения, способные нанести ядерный удар по США.