Россия выдвинула на учения ядерные ракеты для удара по США
25 Января 2022 1114 11 Политика
Россия на фоне обострения конфликта с Западом и НАТО объявила о новых масштабных учениях в Южном и Западном военных округах. В них примут участие сухопутные войска, авиация, флот и ракетные комплексы стратегического назначения, способные нанести ядерный удар по США.
Учения с ядерным оружием
- В то время как Запад предлагает России отвести более 100 тыс. военных от границ Украины и снизить напряженность в Восточной Европе Москва объявила о новых масштабных учениях в Южном и Западном военных округах. В маневрах примут участие сухопутные войска, авиация и флот, а также ракетные комплексы стратегического назначения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
- В частности, будут задействованы пусковые установки систем «Ярс», которые могут нанести удар на расстоянии 11 тыс. километров. В рамках учений они отработают выход на полевые позиции, маскировку и марши в Ивановской области. У комплексов также есть шахтное базирование. Они входят в группировку РВСН.
- Всего в учениях принимают участие более 100 единиц техники и около 1000 военнослужащих. В Южном военном округе учебной тревогой были подняты воинские части, задача которых – выйти на удаленные полигоны. Шесть тысяч солдат должны продемонстрировать способность на уровне батальонных тактических групп организовать межвидовое взаимодействие.
- Также в Южном военном округе авиационные соединения перебрасывают на оперативные аэродромы для отработки нанесения ракетных ударов «на максимальном удалении целей». В этих мероприятиях участвуют более 60 единиц авиационной техники. Учения проходят в Крыму, Ростовской области и Краснодарском крае.
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- При этом в Балтийском море Балтфлот задействовал 20 кораблей и морскую авиацию для отработки артиллерийской стрельбы. В стрельбах участвовали малые ракетные корабли «Мытищи», «Одинцово» и «Зеленый Дол». Мишени имитировали «средства воздушного нападения условного противника».
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хочу качественных продуктов на полках магазинов!
Когда же старик в маразме престанет играть в войнушки, изображая из себя умственно неполноценного императора Павла
Несменяемость власти приводит к маразму правителей. Чем думали в 2000, когда Ельцин пихал кгбешника на свое кресло?
Дайте агрессивному дикарю ядерную палку и посмотрите что получится. Если найдете 3 отличия дикаря с палкой от России, перечислите их мне.
тут надо понимать так, что россиянами пожертвуют первыми, ради их собственной безопасности)
что еще не продемонстрировал любимый россиянами ВВП? -АПЛ с открытыми люками ракетных шахт у берегов США!
не хватает военных учений в российском сегменте МКС-в противогазах и ОЗК! иначе партнеры сочтут это за слабину РФ)))
мы в рай, а они?нам ведь не по пути же...песков утверждает, что это счастье, что ВВП президент РФ)))
уведомляет за 2 недели до...цель демонстрации этого блефа и что он даст?-не приближайтесь, иначе мы покончим с собой и вами?)))
РФ уведомляет США о крупных учениях с участием МБР, количестве, сроках и маршрутах движения. договор СНВ-3...
Мороз крепчал!