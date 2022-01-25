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Россия выдвинула на учения ядерные ракеты для удара по США

25 Января 2022 1114 11 Политика
Россия выдвинула на учения ядерные ракеты для удара по США

Россия на фоне обострения конфликта с Западом и НАТО объявила о новых масштабных учениях в Южном и Западном военных округах. В них примут участие сухопутные войска, авиация, флот и ракетные комплексы стратегического назначения, способные нанести ядерный удар по США.

Учения с ядерным оружием

  • В то время как Запад предлагает России отвести более 100 тыс. военных от границ Украины и снизить напряженность в Восточной Европе Москва объявила о новых масштабных учениях в Южном и Западном военных округах. В маневрах примут участие сухопутные войска, авиация и флот, а также ракетные комплексы стратегического назначения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
  • В частности, будут задействованы пусковые установки систем «Ярс», которые могут нанести удар на расстоянии 11 тыс. километров. В рамках учений они отработают выход на полевые позиции, маскировку и марши в Ивановской области. У комплексов также есть шахтное базирование. Они входят в группировку РВСН.
  • Всего в учениях принимают участие более 100 единиц техники и около 1000 военнослужащих. В Южном военном округе учебной тревогой были подняты воинские части, задача которых – выйти на удаленные полигоны. Шесть тысяч солдат должны продемонстрировать способность на уровне батальонных тактических групп организовать межвидовое взаимодействие.
  • Также в Южном военном округе авиационные соединения перебрасывают на оперативные аэродромы для отработки нанесения ракетных ударов «на максимальном удалении целей». В этих мероприятиях участвуют более 60 единиц авиационной техники. Учения проходят в Крыму, Ростовской области и Краснодарском крае.

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  • При этом в Балтийском море Балтфлот задействовал 20 кораблей и морскую авиацию для отработки артиллерийской стрельбы. В стрельбах участвовали малые ракетные корабли «Мытищи», «Одинцово» и «Зеленый Дол». Мишени имитировали «средства воздушного нападения условного противника».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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Х
22:31, 25.01 4 0
Хулио:

хочу качественных продуктов на полках магазинов!

О
21:45, 25.01 3 0
ольга:

Когда же старик в маразме престанет играть в войнушки, изображая из себя умственно неполноценного императора Павла

А
20:08, 25.01 3 0
Алга:

Несменяемость власти приводит к маразму правителей. Чем думали в 2000, когда Ельцин пихал кгбешника на свое кресло?

Е
20:03, 25.01 3 0
Егор:

Дайте агрессивному дикарю ядерную палку и посмотрите что получится. Если найдете 3 отличия дикаря с палкой от России, перечислите их мне.

И
19:06, 25.01 5 0
И.И..:

тут надо понимать так, что россиянами пожертвуют первыми, ради их собственной безопасности)

И
19:00, 25.01 0 0
И.И..:

что еще не продемонстрировал любимый россиянами ВВП? -АПЛ с открытыми люками ракетных шахт у берегов США!

И
18:58, 25.01 0 0
И.И..:

не хватает военных учений в российском сегменте МКС-в противогазах и ОЗК! иначе партнеры сочтут это за слабину РФ)))

И
18:54, 25.01 0 0
И.И..:

мы в рай, а они?нам ведь не по пути же...песков утверждает, что это счастье, что ВВП президент РФ)))

И
18:50, 25.01 0 0
И.И..:

уведомляет за 2 недели до...цель демонстрации этого блефа и что он даст?-не приближайтесь, иначе мы покончим с собой и вами?)))

И
18:49, 25.01 0 0
И.И..:

РФ уведомляет США о крупных учениях с участием МБР, количестве, сроках и маршрутах движения. договор СНВ-3...

В
18:31, 25.01 2 0
Вера:

Мороз крепчал!

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