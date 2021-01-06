Капитал страны
ENGLISH
06 ЯНВ, 19:40 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Россия увеличит добычу нефти за счет Саудовской Аравии
6 Января 2021 568 0 Экономика
Саудовская Аравия продемонстрировала России широкий жест – крупнейшая нефтяная держава за свой счет сократит общую добычу нефти ОПЕК+ и позволит российским нефтяным компаниям извлекать больше топлива в феврале и марте. Россия, нефтяной экспорт которой обвалился в декабре 2020 года на 15%, а производство нефти только на 8%, требовала от Саудовской Аравии увеличить добычи в рамках ОПЕК+. Ради поддержания рынка Эр-Рияд дал Москве то, чего она хотела, и пошел на беспрецедентную меру – оплатил рост чужой добычи сокращением собственного производства почти на 1 млн баррелей в сутки.
Саудовская Аравия удивила Россию
- Переговоры ОПЕК+ по уровню добычи нефти в феврале прошли 4 января и были сорваны Россией – Москва отказывалась принимать условия Саудовской Аравии, которая требовала отложить общее повышение добычи на 500 тыс. баррелей. В напряженной атмосфере переговоры перенесли на 5 января. Позицию России разделяла лишь одна страна картеля – Казахстан. От увеличения добычи Россия и Казахстан рассчитывали получить право нарастить поставки на 131 и 20 тыс. баррелей соответственно.
- Саудовская Аравия предупреждала: в Европе начинается третья волна локдаунов, мировой спрос на нефть крайне шаток, по итогам 2021 года потребление не восстановится до уровня 2019 года и будет меньше примерно на 2 млн баррелей. Более того, мир столкнулся с более агрессивным штаммом короновируса, поэтому наращивать добычу – опасная идея в начале этого года.
- Россия не шла на компромисс – по словам вице-премьера Александра Новака, об увеличении добычи просят российские нефтяные компании. Запрос выглядит странно, поскольку у России наблюдаются явные проблемы с экспортом: при падении добычи на 8% по году и экспорта на 12% за 11 месяцев в декабре экспорт обрушился более чем на 15%. Нефтяным компаниям пришлось кратно повысить переработку нефти внутри страны – если по году она падала на 8%, то в декабре сократила падение до 5%. Впрочем, спрос на автомобильное топливо в стране тоже не растет.
- Из этого переговорного тупика Саудовская Аравия вышла изящно и с достоинством: министр энергетики королевства Абдулазиз бин Салман на пресс-конференции по итогам второго дня переговоров 5 января объявил, что Эр-Рияд снизит собственную добычу на 838 тыс. баррелей в сутки, до 8,125 млн баррелей, или минимума с 2009 года. Россия и Казахстан смогут за счет Саудовской Аравии нарастить добычу на 65 и 10 тыс. баррелей соответственно.
- «Мы делаем это добровольно. Мы поддержим рынок, мы поддержим индустрию», – заявил Абдулазиз бин Салман. Лидера ОПЕК+ поддержали и другие страны картеля – они уберут с рынка 425 тыс. баррелей в сутки. Россия, со своей стороны, отговаривала Саудовскую Аравию от ее планов по добровольному сокращению.
Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»
- Вице-премьер России Александр Новак пояснил: «Мы видим, что самая худшая ситуация уже позади». По его словам, в перспективе необходимо «постепенно двигаться вперед, к восстановлению той добычи, которая была очень сильно снижена по отношению к нормальному уровню – это запрос отрасли». Однако запрос отрасли не совпадает с запросами рынка, чего в России не желают признавать. Это приведет к еще большему расхождению добычи и экспорта.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
05 ЯНВ, 17:50 Путин и Меркель обсудили внутриукраинский конфликт
05 ЯНВ, 15:05 В Кремле рассказали о критике со стороны Путина
05 ЯНВ, 22:17 ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год
04 ЯНВ, 13:18 ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику
02 ЯНВ, 21:30 ТОП-10 достижений декабря: регионы России внедряли уникальные разработки, строили заводы и самолеты
31 ДЕК, 17:15 Елка желаний. Губернаторы дарят новогодние подарки детям
30 ДЕК, 10:00 Завершена благотворительная акция «С любовью из России»
Написать комментарий