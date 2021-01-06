Россия увеличит добычу нефти за счет Саудовской Аравии 568 0 Экономика

Саудовская Аравия продемонстрировала России широкий жест – крупнейшая нефтяная держава за свой счет сократит общую добычу нефти ОПЕК+ и позволит российским нефтяным компаниям извлекать больше топлива в феврале и марте. Россия, нефтяной экспорт которой обвалился в декабре 2020 года на 15%, а производство нефти только на 8%, требовала от Саудовской Аравии увеличить добычи в рамках ОПЕК+. Ради поддержания рынка Эр-Рияд дал Москве то, чего она хотела, и пошел на беспрецедентную меру – оплатил рост чужой добычи сокращением собственного производства почти на 1 млн баррелей в сутки.