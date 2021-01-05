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Россия и Саудовская Аравия снова столкнулись лбами из-за нефти

5 Января 2021 196 0 Экономика
Россия и Саудовская Аравия снова столкнулись лбами из-за нефти

Россия поспорила с Саудовской Аравии на переговорах ОПЕК+ и сорвала принятие решения. Москва настаивает на увеличении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки с февраля. Эр-Рияд в ответ на это обращает внимание на новую мутацию коронавируса и предлагает отложить повышение добычи на более позднее время. В споре с Саудовской Аравией Россию из всех стран, заключивших соглашение, поддерживает только Казахстан. Чем руководствуется российская сторона не понятно: Россия уже сейчас производит больше нефти, чем может продать на внешних рынках, а в Европе Великобритания объявила о третьем локдауне.

Над нефтяным соглашением нависли тучи

  • Первые в 2020 году переговоры ОПЕК+ зашли в тупик. Как сообщает ТАСС, министрам стран – участниц не хватило шести часов в онлайн-формате, чтобы договориться о продлении сделки. Проблемой стало желание России увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки с февраля. По правилам ОПЕК+, если хотя бы одна страна не согласна с условиями, решение не принимается.
  • По настоянию России ОПЕК+ увеличила с 1 января добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, хотя Саудовская Аравия была против этого. Всего картель сократил добычу на 7,2 млн баррелей в день. В 2021 году, по прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть вырастет на 5,9 млн баррелей в сутки. Однако он будет на 3,9 млн баррелей меньше, чем до кризиса.
  • Именно поэтому Саудовская Аравия призывает не повышать добычу. Также Эр-Рияд обращает внимание на новый штамм коронавируса (он уже привел к третьему локдауну в Великобритании до середины февраля). Саудитов поддерживают все участники ОПЕК+, кроме Казахстана, который выступает на стороне России.
  • Позиция России выглядит странно: добыча нефти в стране упала на 8,5%, а экспорт в декабре обрушился до 15,3% (с 12,7% в среднем по году). У трейдеров были трудности с продажей российской нефти Urals европейским НПЗ, которым не нужны были лишние объемы по высоким ценам. В результате компенсировать разницу между добычей и экспортом пришлось, загружая российские НПЗ. Но внутренний спрос на бензин тоже не растет. Поэтому увеличение добычи – путь в никуда до тех пор, пока в Европе не начнут снимать карантинные меры.

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  • После шести часов переговоров министр энергетики Азербайджана предложил перенести переговоры на вторник, 5 января. Саудовская Аравия поддержала это предложение. России дали время подумать и оценить ситуацию. Сценарий апреля 2020 года, когда страны не договорились о продлении соглашения, может повториться страшным сном и снова уронить нефтяные цены до отрицательных значений.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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