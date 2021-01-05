Россия и Саудовская Аравия снова столкнулись лбами из-за нефти 196 0 Экономика

Россия поспорила с Саудовской Аравии на переговорах ОПЕК+ и сорвала принятие решения. Москва настаивает на увеличении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки с февраля. Эр-Рияд в ответ на это обращает внимание на новую мутацию коронавируса и предлагает отложить повышение добычи на более позднее время. В споре с Саудовской Аравией Россию из всех стран, заключивших соглашение, поддерживает только Казахстан. Чем руководствуется российская сторона не понятно: Россия уже сейчас производит больше нефти, чем может продать на внешних рынках, а в Европе Великобритания объявила о третьем локдауне.