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Россия уходит на карантин. Ограничения введены в Москве и Калининграде
1 Октября 2020 134 0 Политика
Заболеваемость коронавирусом в России возвращается к пиковым значениям весны и по состоянию на 1 октября достигла 8945 случаев за сутки. До максимальных значений мая осталось чуть больше 1,7 тыс. При этом в день от коронавируса умирает больше 160 человек. Президент Владимир Путин поручил региональным властям следить за ситуацией и не доводить ее до критического состояния, применяя необходимые ограничения. По этому пути уже пошла Москва, на которую ориентируются другие регионы, и Калининградская область.
Столица и первый регион ввели ограничения
- Калининградская область опередила Москву и первой ввела ограничения из-за второй волны коронавируса. Губернатор области Антон Алиханов издал указ, которым запретил с 1 октября и на неопределенный срок работать торговым центрам в выходные дни. Также под запрет попали торжественные мероприятия, в том числе банкеты и свадьбы в развлекательных центрах, ресторанах или гостиницах. Кроме этого запрещено посещение ресторанов компания более 4-х человек, ограничена работа кинотеатров и детских игровых комнат. По-прежнему не разрешается проводить спортивные состязания при участии зрителей.
- Мэр Москвы Сергей Собянин сначала рекомендовал столичным компаниям перевести сотрудников на удаленную работу, но 1 октября подписал указ, обязав всех работодателей отправить 30% сотрудников на уделенный режим. Такая мера вводится с 5 по 28 октября. Работникам старше 65 лет обязательно необходимо перейти на «удаленку», как и гражданам из групп риска и с хроническими заболеваниями. Исключение может быть сделано только в том случае, если нахождение сотрудника на рабочем месте «критически важно для обеспечения функционирования организации».
- По словам Собянина, заболеваемость коронавирусом продолжает расти и достигла в Москве более 2 тыс. человек ежедневно. «Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций – более 5 тыс. в неделю», – сообщил мэр. Таким образом можно заключить, что примерно каждый третий попадает в больницу, а около двух третей болеют дома в самоизоляции.
- В Москве 1 октября выявлено 2595 случаев заражений – максимум с 31 мая, а по России – еще 6,52 тыс. новых больных, что всего на 1 тыс. меньше, чем было на пике весной.
- Российские власти введут дополнительные ограничительные меры, если рост числа заболевших коронавирусом продолжится. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, на плато заболеваемость коронавирусом выйдет в ближайшие две недели или к началу ноября. Президент Путин отмечал, что ему не хочется вводить новый карантин по всей стране, но ситуация может повернуться самым плохим образом.
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