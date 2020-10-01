Россия уходит на карантин. Ограничения введены в Москве и Калининграде 134 0 Политика

Заболеваемость коронавирусом в России возвращается к пиковым значениям весны и по состоянию на 1 октября достигла 8945 случаев за сутки. До максимальных значений мая осталось чуть больше 1,7 тыс. При этом в день от коронавируса умирает больше 160 человек. Президент Владимир Путин поручил региональным властям следить за ситуацией и не доводить ее до критического состояния, применяя необходимые ограничения. По этому пути уже пошла Москва, на которую ориентируются другие регионы, и Калининградская область.