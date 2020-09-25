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Россия продолжает вымирать. Рождаемость упала до минимума

25 Сентября 2020 377 0 Политика
Россия продолжает вымирать. Рождаемость упала до минимума

Одновременно с тяжелым экономическим кризисом Россия падает в демографическую яму – по итогам 2019 года коэффициент рождаемости упал до 1,504 ребенка на одну женщину в репродуктивном возрасте, а в первом полугодии 2020 года в России родилось на 38,7 тыс., или 5,2% меньше детей, чем годом ранее. С увеличением смертности естественная убыль достигла 265,5 тыс. человек. Такими темпами страна теряла население только в 1990-е.

Власти бессильны улучшить демографию

  • Национальный проект президента Владимира Путина «Демография» на 4 трлн руб. с треском провалился, не улучшив ни один показатель. Коэффициент рождаемости, который определяет число детей на одну женщину в детородном возрасте, упал с 1,579 до 1,504, подсчитала Счетная палат в заключении по госпрограмме «Социальная поддержка граждан». Госпрограмма должна была повысить его до 1,63.
  • В возрасте 25-29 лет из 1 тыс. женщин родить должны были 102,5, а по факту родили 91,21. В возрасте 30-34 лет этот показатель оказался еще ниже – 71,61, хотя власти добивались 82,8.
  • Всемирный банк отметил, что в России зафиксирован самый низкий коэффициент рождаемости с 2008 года. Он еще не опустился до минимума 1999 года – 1,16, но и не вырос до 1,7, как это было в 2013 году, до присоединения Крыма, войны на Украине и экономических санкций против России за агрессивную политику ее руководства.
  • Российские власти и до пандемии не могли улучшить экономические условия, чтобы стимулировать рождаемость, а пандемия коронавируса свела все усилия на нет. За первые полгода, согласно Росстату, в России родилось 681 тыс. детей, что на 38,7 тыс. меньше, чем за тот же период 2019 года. Смертность при этом выросла на 28 тыс., до 946,5 тыс. А естественная убыль составила 265,5 тыс., что на треть больше, чем в прошлом году. Всего в 2019 году страна потеряла 316,7 тыс. человек – размер одного областного города. Только за полгода 2020 года потеряно почти 80% от этого числа.
  • Путин прописал в своих указах поручение повысить рождаемость к 2024 году до 1,7 ребенка на одну женщину. Но этого недостаточно для воспроизводства населения - оно начинается при коэффициенте в 2,1. Это означает, что Россия продолжит терять населения в ближайшие годы. Но правительство нашло решение этой проблемы – оно будет выдавать гражданство мигрантам из Средней Азии, чтобы скрыть вымирание коренных народов России.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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