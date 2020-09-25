Россия продолжает вымирать. Рождаемость упала до минимума 377 0 Политика

Одновременно с тяжелым экономическим кризисом Россия падает в демографическую яму – по итогам 2019 года коэффициент рождаемости упал до 1,504 ребенка на одну женщину в репродуктивном возрасте, а в первом полугодии 2020 года в России родилось на 38,7 тыс., или 5,2% меньше детей, чем годом ранее. С увеличением смертности естественная убыль достигла 265,5 тыс. человек. Такими темпами страна теряла население только в 1990-е.