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Россия потеряла 5 млн мигрантов. Россияне их не могут заменить

16 Декабря 2020 81 0 Экономика
Россия потеряла 5 млн мигрантов. Россияне их не могут заменить

Падение экономики России и пандемия коронавируса вымыли из страны около 5 млн трудовых мигрантов из ближайшего зарубежья. Об этом свидетельствует официальная статистика МВД. По этой причине в некоторых отраслях, например в строительстве, возникает нехватка рабочих рук. С россиянами же, несмотря на безработицу более 6%, у работодателей другая проблема: около 45% трудоспособных граждан находятся в «квалификационной яме» – они либо обладают избыточными компетенциями, либо недостаточными для выполнения работы.

И с мигрантами проблема, и с квалификацией россиян

  • В 2020 году число трудовых мигрантов в России сократилось до 6,3 млн человек. Это на 5 млн меньше, чем обычно фиксирует МВД. Отток рабочей силы из ближайшего зарубежья и стран Средней Азии произошел весной, когда во многих регионах, в частности в Москве, было приостановлено строительство. За этим последовали увольнения.
  • Одновременно с этим правительство ввело запрет на въезд в Россию иностранных работников и ограничило авиасообщение со странами СНГ. В итоге в 50 субъектах РФ Минстрой отмечает дефицит кадров на стройках. В министерстве утверждают, что россияне не идут работать на стройки, «поскольку зачастую предпочитают более престижную работу».
  • Это не соответствует действительности – мигрантам платят 80-90 тыс. руб., часть из которых отнимают бригадиры, а строительная организация лишь платит за квоту. За российских сотрудников приходится платить 43% от зарплаты в пенсионный и социальный фонды, а также другие налоги. В результате нанимать россиян застройщикам и работать с ними «в белую», соблюдая законодательство, не выгодно.
  • Однако, как выяснили в консалтинговой компании The Boston Consulting Group, с россиянами есть другая проблема – 45% занятых на рынке труда граждан находятся в «квалификационной яме»: они либо обладают избыточными компетенциями, либо недостаточными для выполняемой работы.
  • Это приводит к потере в производительности труда, а ее снижение – к сокращению экономики. За счет снижения числа россиян в «квалификационной яме» можно увеличить темпы роста ВВП не менее чем на 1%, говорят эксперты.
  • Но правительство России не собирается заниматься трудной проблемой, оно ищет легких путей. В частности, мигрантам из Средней Азии предложат упрощенный въезд в Россию для работы на стройплощадках. Соответствующий проект уже согласовали между собой МВД, Минтруда и Роспотребнадзор.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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