Россия потеряла 5 млн мигрантов. Россияне их не могут заменить 81 0 Экономика

Падение экономики России и пандемия коронавируса вымыли из страны около 5 млн трудовых мигрантов из ближайшего зарубежья. Об этом свидетельствует официальная статистика МВД. По этой причине в некоторых отраслях, например в строительстве, возникает нехватка рабочих рук. С россиянами же, несмотря на безработицу более 6%, у работодателей другая проблема: около 45% трудоспособных граждан находятся в «квалификационной яме» – они либо обладают избыточными компетенциями, либо недостаточными для выполнения работы.