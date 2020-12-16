Капитал страны
ENGLISH
16 ДЕК, 14:34 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Россия потеряла 5 млн мигрантов. Россияне их не могут заменить
16 Декабря 2020 81 0 Экономика
Падение экономики России и пандемия коронавируса вымыли из страны около 5 млн трудовых мигрантов из ближайшего зарубежья. Об этом свидетельствует официальная статистика МВД. По этой причине в некоторых отраслях, например в строительстве, возникает нехватка рабочих рук. С россиянами же, несмотря на безработицу более 6%, у работодателей другая проблема: около 45% трудоспособных граждан находятся в «квалификационной яме» – они либо обладают избыточными компетенциями, либо недостаточными для выполнения работы.
И с мигрантами проблема, и с квалификацией россиян
- В 2020 году число трудовых мигрантов в России сократилось до 6,3 млн человек. Это на 5 млн меньше, чем обычно фиксирует МВД. Отток рабочей силы из ближайшего зарубежья и стран Средней Азии произошел весной, когда во многих регионах, в частности в Москве, было приостановлено строительство. За этим последовали увольнения.
- Одновременно с этим правительство ввело запрет на въезд в Россию иностранных работников и ограничило авиасообщение со странами СНГ. В итоге в 50 субъектах РФ Минстрой отмечает дефицит кадров на стройках. В министерстве утверждают, что россияне не идут работать на стройки, «поскольку зачастую предпочитают более престижную работу».
- Это не соответствует действительности – мигрантам платят 80-90 тыс. руб., часть из которых отнимают бригадиры, а строительная организация лишь платит за квоту. За российских сотрудников приходится платить 43% от зарплаты в пенсионный и социальный фонды, а также другие налоги. В результате нанимать россиян застройщикам и работать с ними «в белую», соблюдая законодательство, не выгодно.
- Однако, как выяснили в консалтинговой компании The Boston Consulting Group, с россиянами есть другая проблема – 45% занятых на рынке труда граждан находятся в «квалификационной яме»: они либо обладают избыточными компетенциями, либо недостаточными для выполняемой работы.
- Это приводит к потере в производительности труда, а ее снижение – к сокращению экономики. За счет снижения числа россиян в «квалификационной яме» можно увеличить темпы роста ВВП не менее чем на 1%, говорят эксперты.
- Но правительство России не собирается заниматься трудной проблемой, оно ищет легких путей. В частности, мигрантам из Средней Азии предложат упрощенный въезд в Россию для работы на стройплощадках. Соответствующий проект уже согласовали между собой МВД, Минтруда и Роспотребнадзор.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
15 ДЕК, 18:33 Азаров: Украина действует под диктовку США
14 ДЕК, 17:45 ТОП-10 достижений ноября: регионы России развивали Арктику, строили ледоколы, метро и самолеты
14 ДЕК, 15:03 Пандемия стимулирует креатив в сфере питания
14 ДЕК, 14:37 Новый мясоперерабатывающий комплекс открыт в Татарстане
14 ДЕК, 14:06 Елена Дыбова: «Для развития бизнеса необходима конкурентность и открытость всех процессов!»
Написать комментарий