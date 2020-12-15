Гастарбайтеров на стройки будут завозить в упрощенном порядке. Россияне туда не идут работать 148 1 Экономика

Пандемия коронавируса привела к оттоку мигрантов из России и поставила строительную отрасль в трудное положение: на 1 декабря нехватка рабочих рук оценивается в 190 тыс. человек, а россияне не идут работать на стройки даже за 80-90 тыс. руб. Вместе с тем правительство поддерживает строительство нового жилья программой льготной ипотеки. Но предложение не поспевает за увеличившимся спросом, в результате жилье растет в цене и «съедает» всю выгоду от льготы. Чтобы разрубить этот гордиев узел, в Минстрое предложили организовано привозить из-за рубежа мигрантов на стройки.