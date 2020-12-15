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Гастарбайтеров на стройки будут завозить в упрощенном порядке. Россияне туда не идут работать
15 Декабря 2020 148 1 Экономика
Пандемия коронавируса привела к оттоку мигрантов из России и поставила строительную отрасль в трудное положение: на 1 декабря нехватка рабочих рук оценивается в 190 тыс. человек, а россияне не идут работать на стройки даже за 80-90 тыс. руб. Вместе с тем правительство поддерживает строительство нового жилья программой льготной ипотеки. Но предложение не поспевает за увеличившимся спросом, в результате жилье растет в цене и «съедает» всю выгоду от льготы. Чтобы разрубить этот гордиев узел, в Минстрое предложили организовано привозить из-за рубежа мигрантов на стройки.
Дешевые рабочие руки из-за рубежа
- Минстрой предложил решение главной проблемы строительной отрасли – нехватки рабочих рук. Чиновники министерства договорились с Минтрудом, МВД и Роспотребнадзором о завозе рабочей силы на стройки из-за рубежа, пишет «Коммерсант».
- Для гастарбайтеров упростят въезд и передадут их на поруки строительных компаний – они должны будут устроить рабочего, заключить с ним трудовой договор, предоставить место для проживания, поставить на миграционный учет и провести тест на коронавирус. До этого большинство из этих требований мигранты должны были выполнить самостоятельно. Теперь же им останется только получить трудовой патент.
- Завозить рабочих планируется из Узбекистана, Таджикистана и Украины. По состоянию на 1 декабря Минстрой оценивает нехватку рабочих в строительной отрасли в 190 тыс. человек. По оценке вице-премьера Марата Хуснуллина, из России с начала кризиса уехало 1,5 млн мигрантов, а нехватка рабочих рук приобрела «угрожающие масштабы».
- Сейчас регионы конкурируют между собой за рабочих. Федеральные стройки, на которые предполагается потратить 2,7 трлн руб., могут застопориться по причине отсутствия достаточного количества рабочих.
- Чиновники связывают рост цен на первичное жилье (он составляет по России 9,4% за девять месяцев, а по Москве и Подмосковью – 20%) со снизившимся вводом новых домов на фоне высокого спроса по программе льготной ипотеки в 6,5%. Завершение многих проектов было отложено как раз из-за недостаточного количества рабочих.
- Несмотря на рост безработицы до 6,3% и зарплаты в 80-90 тыс. руб., россияне не идут работать на стройки. Эксперты пытаются объяснить это тем, что россияне связывают работу с престижем и лучше будут безработными, чем пойдут на стройку. Но в действительности эта «народная психология» в исполнении экспертов отражает лишь их стереотипы о россиянах. Застройщики добиваются ввоза мигрантов потому, что они обходятся им дешевле, чем россияне – за мигранта они оплачивают только квоту, тогда как за гражданина России им приходится выплачивать весь соцпакет и взносы, а это 43% от белой зарплаты в 80-90 тыс. руб.
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Если россиян завозить также массово как азиатов - то фраза "Россияне туда не идут работать" быстро устареет ... потому и не идут, что там сейчас преобладает другой завезенный типаж.