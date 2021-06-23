Россия попала в пятерку стран, чье население беднеет быстрее всего
23 Июня 2021 87 0 Экономика
Пока власти рассказывают о планах сделать Россию одной из пяти крупнейших экономик мира, страна движется в ровно противоположную сторону. В ежегодном докладе Global Wealth Report от банка Credit Suisse Россия попала в пятерку стран, чье население беднеет стремительнее всего. За прошедший год средний россиян стал беднее почти на 700 долларов, а благосостояние снизилось на 9,9%. На XX съезде партии «Единая Россия» президент Владимир Путин призвал повысить доходы россиян в следующую «пятилетку» – до 2026 года.
Потеряли почти по 700 долларов на человека за год
- Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, чье население быстрее всего беднеет. Об этом говорится в докладе банка Credit Suisse Global Wealth Report, пишет Finanz. Всего аналитики проанализировали 50 стран мира. Первая пятерка выглядит так: Бразилия (жители потеряли 23% благосостояния за год), ОАЭ (13,1%), Чили (10,7%), Россия (9,9%) и Саудовская Аравия (9,7%).
- По итогам 2020 года на 111,8 млн взрослых россиян приходилось 3,038 трлн долларов, или 0,73% от мирового показателя (418,31 трлн). За год благосостояние сократилось на 338 млрд долларов. По скорости его сокращения Россия на третьем месте – впереди Индия (потеряла 594 млрд) и Бразилия (839 млрд). Однако относительный показатель России – падение благосостояния на 9,9% за год.
- На каждого взрослого жителя России приходится 27,162 тыс. долларов. Но эта цифра условная, поскольку она не учитывает один из самых высоких уровней неравенства, который установился в последние 20 лет. Коэффициент Джинни в России равняется 87,8. Выше только в Бразилии (88), ЮАР (88), ОАЭ (88,8), Бахрейне (88,9) и Багамских островах (91,2).
- По подсчетам аналитиков Credit Suisse, у половины россиян объем активов не превышает 5 431 доллара. В 2020 году он сократился на 691 доллар, или на 11,2% – на столько обеднел обычный житель России. Для сравнения: благосостояние среднего американца равняется 79 274 доллара, испанца – 105 831 доллара, японца – 122 980 доллара. Даже жители Эстонии в 7 раз богаче простых россиян – 38 901 доллара, а жители Сербии – в 2,7 раза.
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- Россия по медианному показателю благосостояния находится на уровне Перу (5445 долларов) и Эквадора (5444) и даже отстает от Египта (6329). Общие активы 72,8% россиян не превышают 10 тыс. долларов, 3,78 млн россиян владеют активами на 100 тыс. долларов и более, а 252 тыс. являются долларовыми миллионерами. Больше 5 млн долларов есть у 22,1 тыс. россиян, больше 10 млн – у 15,18 тыс., больше 50 млн – у 1,64 тыс., больше 100 млн – у 1,12 тыс. Только у 199 человек активы превышают 500 млн долларов.
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