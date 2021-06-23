Россия попала в пятерку стран, чье население беднеет быстрее всего 87 0 Экономика

Пока власти рассказывают о планах сделать Россию одной из пяти крупнейших экономик мира, страна движется в ровно противоположную сторону. В ежегодном докладе Global Wealth Report от банка Credit Suisse Россия попала в пятерку стран, чье население беднеет стремительнее всего. За прошедший год средний россиян стал беднее почти на 700 долларов, а благосостояние снизилось на 9,9%. На XX съезде партии «Единая Россия» президент Владимир Путин призвал повысить доходы россиян в следующую «пятилетку» – до 2026 года.