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Россия пожертвует экспортом нефти в Европу ради стабилизации цен на бензин
28 Января 2021 365 2 Экономика
Российские нефтяные компании пойдут на резкое сокращение экспорта в феврале ради насыщения внутреннего рынка топливом. Об этом стало известно агентству Bloomberg, которое ознакомилось с планом отгрузок нефти через западные порты. Источники агентства отметили, что компании потеряют экспортную выручку, но поддержат внутренний рынок, на котором наблюдается неуправляемый рост оптовых цен.
Экспорт принесут в жертву
- Оптовые цены на автомобильное топливо на внутреннем рынке России подскочили до 2-летних максимумов и заставили правительство сесть за стол переговоров с нефтяными компаниями. Встреча вице-премьера Александра Новака с нефтяниками прошла 27 января.
- Официально результат переговоров не объявлялся, но сразу после нее, как узнал Bloomberg, российские нефтяники решили урезать экспорт в феврале, чтобы стабилизировать цены на бензин внутри страны.
- Поставки сорта Urals в Европу из западных портов России будут сокращены до трехмесячного минимума – на 20%. Из Приморска, Усть-Луги и Новороссийска на экспорт пойдут 4,3 млн тонн нефти. В реальном выражении это 1,74 млн тонн меньше, чем в текущем январе.
- Источники Bloomberg утверждают, что российские компании потеряют экспортную выручку. Но они сделают это ради того, чтобы больше сырья ушло на переработку в России. Тем самым будет насыщен внутренний рынок топлива, и цены на бензин пойдут вниз.
- Пока же оптовые цены бьют рекорды: на Санкт-Петербургской бирже «Премиум-95» подорожал за месяц с 45,1 до 54,1 тыс. руб. за тонну, а «Регуляр-92» с 43,8 до 53,4 тыс. руб. за тонну. Только с начала года топливо выросло в цене на 10%.
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- В рознице бензин тоже подорожал, но пока увеличение цены имеет отложенный характер. По данным Kortes, с 11 по 22 января Аи-92 стал дороже на 27 копеек за литр, Аи-95 – на 28 копеек. Среняя цена на Аи-92 составляет 43,93 руб. за литр, Аи-95 – 47,44 руб.
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9-дотации выделяются из прибыли производителей,которые берутся налогами государством. 10-прибылью является выручка за поставки на внешние рынки и выручка от продаж россиянам на внутреннем. 11-и государство и производители заинтересованы в росте цен и более высокой выручке и налогам.россияне лишь кошелек, который содержит и то и другое. 12- когда цены на внешнем рынке падают, они автоматически будут расти для россиян 13-если цены на топливо за рубежом растут, что сомнительно, то внутренние вряд ли упадут, ибо удобнее подкорректировать ценовой коридор, либо поиграть с курсом доллара.
1-цены в РФ никогда и ни на что не падают 2-государство фиксирует новый подъем цен на внутреннем рынке и собирает дань со всех 3-государство устанавливает ценовой коридор на топливо, каждый год в рублевом эквиваленте. выход за этот коридор карается отсутствием субсидий для производителей на весь объем топлива произведенный за год, это приличные деньги. 4- что бы не выходить за рамки коридора, производители какое то время гонят топливо на внутренний рынок по более низким ценам. на ценовой коридор влияет курс доллара 5-кроме производителей и опта, есть еще мелкая розница со своей маржой 6-30 коп за литр, эта не тот рост цен, при котором кричат караул) 7-среднестатистические показатели прошлых лет говорят о том, что производители вольготно себя чувствуют и получают дотации при росте цен на внутреннем рынке до 4%, не выходя из ценового коридора установленного правительством. так что все запланировано с прошлого года государством. 8-ни о какой жертве в виде экспорта речи вообще не идет. для этого нужно изучать документы, согласно которым государство стимулирует производство топлива производителями при любых ценах на внутреннем и внешнем рынке, ибо самое важное иметь то, что можно еще продавать за твердую валюту. такой продукции что пальцев на руках-всего ничего...