Россия пожертвует экспортом нефти в Европу ради стабилизации цен на бензин 365 2 Экономика

Российские нефтяные компании пойдут на резкое сокращение экспорта в феврале ради насыщения внутреннего рынка топливом. Об этом стало известно агентству Bloomberg, которое ознакомилось с планом отгрузок нефти через западные порты. Источники агентства отметили, что компании потеряют экспортную выручку, но поддержат внутренний рынок, на котором наблюдается неуправляемый рост оптовых цен.