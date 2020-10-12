Россия побила СССР по длине застоя в экономике 1934 0 Экономика

Темпы роста российской экономики замедлились до уровней, которых не наблюдалось даже в период тяжелого застоя в Советском Союзе. Больше 10 лет страна растет в пределах 1% в год, тогда как темпы роста мировой экономики превышают 3% в год. По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, экономическая политика России давно перестала соответствовать вызовам современности.