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Россия побила СССР по длине застоя в экономике

12 Октября 2020 1934 0 Экономика
Россия побила СССР по длине застоя в экономике

Темпы роста российской экономики замедлились до уровней, которых не наблюдалось даже в период тяжелого застоя в Советском Союзе. Больше 10 лет страна растет в пределах 1% в год, тогда как темпы роста мировой экономики превышают 3% в год. По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, экономическая политика России давно перестала соответствовать вызовам современности.

Россия погрязла в застое

  • «Такого даже в советское время не было», – сокрушается глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС. С 2010 года Россия вот уже десять лет растет в среднем всего на 1% ВВП в год. По его словам, это застой, аналог которому можно найти разве что в середине XIX века, «если не считать войн и революций».
  • Однако расчеты Кудрина даже преувеличены: согласно Росстату, с 2008 по 2019 год российская экономика выросла всего на 8,8%, то есть росла меньше даже, чем на 1% в год. Средний темп роста составил ничтожные 0,88%.
  • За десять лет Россия отстала от мира в 3,5 раза – мировая экономика, по данным Всемирного банка, выросла на 31,2%. Также Россия в два раза отстала от США, которые выросли на 16,2% и в 11 раз от Китая, чья экономика увеличилась на 101%.
  • Период застоя при Путине побил не только продолжительность застоя при Брежневе, но и застой 1990-х годов. В «ужасных» 90-х экономика рухнула после отказа от планового ее типа, но затем быстро адаптировалась к рыночному устройству и уже к 1998 году была готова к мощному рывку, который был перебит дефолтом. Но позволил Путину в первые 8 лет правления использовать накопленный рыночный потенциал России, которые он записал себе в заслуги. Правда, после этого Путин развернул экономику в сторону огосударствления, монополизации и извлечения ренты. Результат – тяжелейший застой и отсутствие перспектив.
  • Кудрин признает, что экономике мешают расти падающие цены на нефть, мировые кризисы и санкции. Но даже при этом – Россия сама по себе большой рынок. «Мы могли бы иметь экономический рост повыше», – говорит глава Счетной палаты.
  • В 2020 году экономика России обрушится на 3,9%, но восстановится на 3,3% уже в 2021 году. Так считает правительство. Кудрин не согласен – эта оценка чересчур оптимистична. Поскольку в прогнозе нет второй волны коронавируса. Фактор пандемии может привести к более глубокому падению в текущем году и продолжению сокращения экономики в первом квартале следующего года.
  • В целом Кудрин не высоко оценил эффективность правительства во время пандемии. Оно занизило падение экономики, которое составит до 5% ВВП, завысило последующий рост, который будет не больше 2,5% ВВП, в сторону уменьшения посчитало потери малого и среднего бизнеса, неверно оценило спрос на товары и услуги потребителей. По вине правительства количество бедных в России выросло с 19,5 до 20,5 млн человек. Это люди, которые живут на 12,3 тыс. руб. – «мизерные деньги для взрослого человека», заметил Кудрин.
  • План экономического ускорения у главы Счетной палаты один – увеличение бюджетных расходов на инфраструктуру, здравоохранение и образование. Но вместо этого, констатирует он, правительство сокращает расходы на 10%. Все это говорит о том, что застой продлится и дальше. Путин уже нарисовал планы до 2030 года.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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