Россия перестает изобретать. Доля изобретений страны в мире обрушилась ниже 1%
9 Июня 2021 200 3 Экономика
Российские власти много говорят об инновациях и высоком научно-технологическом потенциале страны, но все это ничем не подкрепленные слова. В реальности доля России в мировых патентных заявках за 10 лет упала с 1,6% до 0,9%. Это следует из расчетов Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Россия перестает изобретать
- По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, за десять лет Россия сократила свою долю на мировом рынке патентных заявок – с 1,6% она упала до 0,9%. В 2019 году российские изобретатели зарегистрировали 29 712 заявок на получение патентов. Это на 1 тыс. меньше, чем в 2018 году и на 3 тыс., чем в начале 2010-х.
- По словам замдиректора ИСИЭЗ ВШЖ Екатерины Стрельцовой, эти данные «наглядно отражают процессы разработки новых технологий» в России. Они же позволяют оценить «технологический потенциал страны». Несмотря на громкие заявления властей, темпы технологического обновления в России падают год от года. Российская наука теряет влиятельность в наиболее значимых отраслях и все больше отстает от лидеров, пишут эксперты ВШЭ.
- Так, например, Россия занимает 26-е место в мире по показателю участия российских ученых в глобальных исследовательских проектах. За 2020 год ученые из России отметились в 502 исследованиях «переднего края науки». Это меньше, чем научные достижения Польши и Финляндии. От США и Китая Россия отстает в 10-14 раз.
- Не может Россия и увеличить производство инновационной продукции. Объем такой продукции с 2015 по 2019 годы упал с 2,172 до 2,024 трлн руб. Доля инновационных товаров и услуг в экономике держится на уровне 6,1%. В Испании – это 27,9%, в Великобритании – 27,3%, в Германии – 19%.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Как недавно сообщала РАН, Россия рекордными темпами теряет высококвалифицированных специалистов. В 2012 году из страны уезжало 14 тыс. научных работников в год. Сегодня это уже 70 тыс. В 1990 году в России было 992 тыс. исследователей (первое место в мире), а сейчас всего 348 тыс. Власти тратят всего 2,4% бюджета на науку и исследования (563,5 млрд руб.). В десять раз больше уходит на силовиков и военных. Страну, между тем, хочет покинуть каждый пятый гражданин в активном возрасте.
Написать комментарий
Зато по изобретениям в области виолончелизации и строительства аквадискотек нам нет в мире равных! Горжусь!
РФ отстала навсегда, но для кого то это непонятно. страна ближе ко ВМВ, чем к НТП.
на фото чел. который лишь очень отдаленно внешне напоминает ВВП. обратите внимание на руки, у ВВП были другие, а это рабочего человека .