Россия перестает изобретать. Доля изобретений страны в мире обрушилась ниже 1% 200 3 Экономика

Российские власти много говорят об инновациях и высоком научно-технологическом потенциале страны, но все это ничем не подкрепленные слова. В реальности доля России в мировых патентных заявках за 10 лет упала с 1,6% до 0,9%. Это следует из расчетов Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.