Каждый пятый россиянин не хочет жить в России. Такого не было с присоединения Крыма
9 Июня 2021 107 1 Политика
В России резко выросло число граждан, которые не хотят жить в стране. По данным опроса «Левада-центра» (власти РФ признали его иностранным агентом), уехать из страны хотят 22% россиян, или каждый пятый ее житель. Еще два года назад доля граждан с настроем на эмиграцию не превышала 15%. Большинство желающих покинуть страну составляют люди от 18 до 39 лет.
Самая активная часть населения не находит себя в России
- Эмигрировать из России хотят 22% россиян, показал опрос социологов (его результаты опубликовали «Открытые медиа»). С 2017 по 2019 год доля граждан, желающих уехать из страны, составляла стабильные 15%, а последний раз поднималась до текущего уровня в 2013 году – до присоединения Крыма к России.
- Почти половина думающих об эмиграции – это молодежь в возрасте 18-24 года (48%), затем идут люди в самом активном жизненном возрасте – 25-39 лет (33%) и люди в возрасте 40-54 лет (21%). Меньше всего желающих уехать из России среди людей 55 лет и старше, но и в этой возрастной категории их доля велика – почти каждый десятый (7%).
- По словам социолога Дениса Волкова, сейчас наблюдается «плавный рост» интереса к эмиграции среди всех возрастных групп. При этом в молодежной группе, наоборот, фиксируется снижение. Больше всего «чемоданные» настроения растут у людей 25-39 лет и 30-54 лет, на которых опирается любое здоровое общество. Число граждан 25-39 лет, думающих об эмиграции, выросло почти вдвое (с 17% до 33%). То же самое в группе 40-54 года (с 11% до 21%). Изменение произошло всего за несколько лет – с 2017 года.
- Россияне на время теряли интерес к эмиграции после присоединения Крыма и санкций Запада. Тогда они разочаровывались в Западе и верили в авторитет России. «Но потом начало плавно нарастать желание уехать», – говорит Волков. По его словам, это желание подпитывают внутренние проблемы России. «Проблемы дома и представления о Западе – основные мотивы отъезда», – подчеркивает социолог.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Конкретные шаги для эмиграции предпринимают 8% россиян. Такого числа активно желающих уехать из России не было за всю историю наблюдений. Твердо намерены покинуть страну – 1%. Эти люди уже собирают или оформляют документы для эмиграции.
Написать комментарий
Если так действительно, тогда эти потенциальные эмигранты просто не видели ещё жизни. Пусть съездят - посмотрят. Только возможности возврата следовало бы исключить для них.