Каждый пятый россиянин не хочет жить в России. Такого не было с присоединения Крыма 107 1 Политика

В России резко выросло число граждан, которые не хотят жить в стране. По данным опроса «Левада-центра» (власти РФ признали его иностранным агентом), уехать из страны хотят 22% россиян, или каждый пятый ее житель. Еще два года назад доля граждан с настроем на эмиграцию не превышала 15%. Большинство желающих покинуть страну составляют люди от 18 до 39 лет.