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Россия отвоевала Китай у Саудовской Аравии. Но поставки принесли убыток
26 Мая 2020 848 0 Экономика
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Российские поставщики нефти в Китай выиграли битву за крупнейший азиатский рынок в апреле, но понесла убытки на сотни миллионов долларов. По данным Reuters, Россия смогла удержать позицию основного поставщика топлива в Китай. Борьба шла напряженная: Россия экспортировала 1,75 млн баррелей в сутки, тогда как Саудовская Аравия – 1,26 млн. Несмотря на скидки на уровне 6 долларов от цены регионального эталона, предложенные Эр-Риядом, Китай отдавал предпочтение российским поставкам. Правда, каждый баррель приносил российским поставщиком от 3 до 6 долларов убытка.
«Китай – наш!»
- Россия нарастила в апреле импорт нефти в Китай на 17,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а Саудовская Аравия потеряла 18%. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
- Однако радоваться российские нефтяные компании не спешат – для них поставки в Китай в апреле были убыточными. По данным аналитиков Argus, за вычетом налогов и транспортных издержек компании теряли 3 доллара от каждого проданного барреля, а с учетом операционных расходов – 6-8 долларов. В общей сложности экспорт нефти в Китай в апреле принес российским компаниям 420 млн долларов убытков. По всем направлениям убытки могли достигнуть 1-1,2 млрд долларов.
- Всего Россия поставила Китаю 7,2 млн тонн. В сутки поставки составляли в среднем 1,75 млн баррелей (в апреле 2019 года они находились на уровне 1,49 млн). Саудовская Аравия, в свою очередь, импортировала в Китай 1,26 млн баррелей в сутки (в апреле прошлого года этот показатель составлял 1,53 млн баррелей).
- Всего Китай закупал 9,84 млн баррелей нефти в сутки, что немного больше, чем в марте (9,68 млн). По данным Reuters, импорт нефти в Китай вырос на 1,7% за январь – апрель 2020 года. Китайские НПЗ воспользовались ценовой конъюнктурой и закупили большие объемы нефти для переработки.
- В мае импорт Китая может увеличиться до 12,7 млн баррелей в сутки. Увеличение объема закупок придется на страны ОПЕК и впервые с ноября прошлого года на США. На оживлении спроса со стороны Китая растут нефтяные цены – 26 мая североморская смесь Brent подорожала до 36,41 доллара за баррель.
- Также Китай отдает предпочтение России в поставках газа: в апреле, по данным Bloomberg, страна закупила у России 108 тыс. тонн российского газа. А вот импорт из Узбекистана и Туркмении упал почти вдвое – до 131 тыс. тонн и 1,7 млн тонн соответственно. Казахстан поставил 445 тыс. тонн против 485 тыс. тонн в апреле 2019 года.
- Россия и Саудовская Аравия вступили в «нефтяную войну» после распада сделки ОПЕК+ 6 марта, когда Россия отказалась урезать добычу на 300 тыс. баррелей в сутки. Саудовская Аравия после этого увеличила собственную добычу до 12,3 млн баррелей в сутки и предложила покупателям нефти скидки: 10 долларов от стоимости Brent для Европы, 6 долларов для Азии и столько же для США. В апреле сторонам пришлось договориться о рекордном сокращении добычи – Россия потеряла 2,8 млн баррелей в сутки. До 1 июня Саудовская Аравия сохраняла высокие сидки на свою нефть для всех покупателей, но решила завершить «ценовую войну» ради роста цены. Впрочем, она может продолжиться в 2021 году.
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