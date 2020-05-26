Россия отвоевала Китай у Саудовской Аравии. Но поставки принесли убыток 848 0 Экономика img_copyright

Российские поставщики нефти в Китай выиграли битву за крупнейший азиатский рынок в апреле, но понесла убытки на сотни миллионов долларов. По данным Reuters, Россия смогла удержать позицию основного поставщика топлива в Китай. Борьба шла напряженная: Россия экспортировала 1,75 млн баррелей в сутки, тогда как Саудовская Аравия – 1,26 млн. Несмотря на скидки на уровне 6 долларов от цены регионального эталона, предложенные Эр-Риядом, Китай отдавал предпочтение российским поставкам. Правда, каждый баррель приносил российским поставщиком от 3 до 6 долларов убытка.