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Нефтяная война Саудовской Аравии против России продолжится в 2021 году

20 Мая 2020 404 0 Экономика
Нефтяная война Саудовской Аравии против России продолжится в 2021 году
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Эр-Рияд и Москва еще повоюют за доли на рынках Европы и Азии, но произойдет это после восстановления спроса и возвращения нефтяных котировок в диапазон 50-55 долларов за баррель. Пока между двумя странами сохраняется хрупкое перемирие: заключено соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, а скидки на саудовскую нефть продают без существенных скидок.

Пауза в войне

  • Саудовская Аравия снова вернется к двухзначным скидкам и попыткам отнять долю рынка у России после восстановления спроса на нефть и повышения нефтяных котировок до 50-55 долларов за баррель. Такое мнение директора направления корпоративных рейтингов S&P Global Raiting в России Александра Грязнова приводит ТАСС.
  • По его словам, в нефтяной войне Эр-Рияд взял паузу, поскольку никому сейчас не выгодно обрушивать цены ради захвата доли. По прогнозу S&P, идеальные условия для возобновления «военных действий» наступят в 2021 году. До конца 2020 года цена марки Brent не превысит 30 долларов за баррель, но уже в следующем году может подняться до 50-55 долларов.
  • Война на нефтяных рынках между Саудовской Аравией и Россией началась после 6 марта 2020 года, когда Россия отказалась сокращать добычу на 300 тыс. баррелей в сутки и вышла из соглашения ОПЕК+.
  • По одной из версий, выдвинутых источниками Bloomberg, наследный принц Мохаммед бин Салман потребовал телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, но ему отказали. По другой версии, о которой писало издание The Middle East Monitor со ссылкой на источники в Эр-Рияде, телефонный разговор состоялся, но прошел на повышенных тонах и был принят принцем «очень лично».
  • После этого Эр-Рияд объявил о наращивании добычи нефти до 12,3 млн баррелей в сутки и скидках в 10,25 доллара от цены Brent. Нефтяные цены резко пошли вниз и обрушились до отрицательных значений в США. Российская марка нефти Urals доходила в цене до 10,5 долларов за баррель, что было критично для бюджета России.
  • США поддержали планы Саудовской Аравии выдавить Россию с европейского и азиатского рынка. Планы Эр-Рияда были согласованы через зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Позднее и сам Трамп поддерживал действия Саудовской Аравии, но вскоре это негативно отразилось на нефтяной отрасли США и ему пришлось устраивать новое соглашение в апреле для стабилизации цен.
  • Действия Саудовской Аравии наложились на пандемию коронавируса и упавший на 20 млн баррелей в сутки глобальный спрос на нефть, из-за чего все нефтяные хранилища стали быстро заполняться. К концу мая аналитики прогнозировали мировой коллапс в связи с переполненными хранилищами, но его удалось избежать благодаря возобновлению спроса в Азии и Европе.
  • Соглашение ОПЕК+ отняло у России 2,8 млн баррелей добычи в сутки. Оно вступило в силу 1 мая, а с 1 июня Саудовская Аравия отказалась от рекордных скидок для своих потребителей. По данным Bloomberg, Эр-Рияд добился удвоения поставок собственной нефти в Европе и Азии. Россия же потеряла 41% от своей доли в Европе и на 1 млн баррелей в сутки подвинулась в Азии.

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Редакция "Капитала Страны"

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