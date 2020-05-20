Нефтяная война Саудовской Аравии против России продолжится в 2021 году 404 0 Экономика img_copyright

Эр-Рияд и Москва еще повоюют за доли на рынках Европы и Азии, но произойдет это после восстановления спроса и возвращения нефтяных котировок в диапазон 50-55 долларов за баррель. Пока между двумя странами сохраняется хрупкое перемирие: заключено соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, а скидки на саудовскую нефть продают без существенных скидок.