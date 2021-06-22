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Россия отказалась поставлять нефть на крупнейший НПЗ Белоруссии, несмотря на обещание Путина

22 Июня 2021 559 0 Экономика
Россия отказалась поставлять нефть на крупнейший НПЗ Белоруссии, несмотря на обещание Путина

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Белоруссии останется без российской нефти. В графике поставок на третий квартал его среди клиентов российских нефтяных компаний нет, пишет «Интерфакс». Причиной прекращения поставок стали санкции США, которые были введены против режима Александра Лукашенко за «фальсификацию выборов» и «вопиющие нарушение прав человека». При этом, по словам Лукашенко, президент России Владимир Путин обещал ему, что никаких проблем с поставками не будет.

«Так было сказано президентом России»

  • Санкции США против Белоруссии оставили крупнейший НПЗ страны – «Нафтан» без российской нефти. Он перерабатывал 5,5 млн баррелей сырья из России ежемесячно, но с третьего квартала он не получит и барреля от российских нефтяников, пишет «Интерфакс» со ссылкой на график поставок.
  • США внесли «Нафтан» в «черный список» (SDN-лист) в конце апреля и дали его контрагентам 45 дней на завершение всех сделок. Санкции заработали с 3 июня. Однако, как писал Reuters, «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» еще с мая прекратили поставки «Нафтану». По словам источников агентства, компании опасались попасть под вторичные санкции, которые грозят всем, кто нарушает основные санкции.
  • Александр Лукашенко в конце мая совершил визит в Сочи и провел встречу с Владимиром Путиным. Тогда он говорил, что стороны договорились по поводу поставок нефти. «России это выгодно. Мы можем 22 млн тонн нефти переработать. По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано президентом России», – заявил Лукашенко.

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  • По данным «Интерфакса», на второй НПЗ Белоруссии – «Мозырский» поставки будут идти в прежнем режиме – по 2,36 млн тонн в месяц. Тем не менее остается открытым вопрос целесообразности поставок вообще – ЕС 24-25 июня может ввести эмбарго на экспорт нефтепродуктов из Белоруссии. Это отсечет Лукашенко от валютной выручки.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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