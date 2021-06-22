Россия отказалась поставлять нефть на крупнейший НПЗ Белоруссии, несмотря на обещание Путина 559 0 Экономика

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Белоруссии останется без российской нефти. В графике поставок на третий квартал его среди клиентов российских нефтяных компаний нет, пишет «Интерфакс». Причиной прекращения поставок стали санкции США, которые были введены против режима Александра Лукашенко за «фальсификацию выборов» и «вопиющие нарушение прав человека». При этом, по словам Лукашенко, президент России Владимир Путин обещал ему, что никаких проблем с поставками не будет.