Россия откатилась на 10 лет назад по добыче нефти. Но экспорт упал еще сильнее 138 0 Экономика

Россия потеряла рекордный объем добычи нефти в 2020 году. Однако ее экспорт сократился еще сильнее. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, сообщает ТАСС. Если добыча была снижена в рамках соглашения ОПЕК+, то экспорт пострадал из-за пандемии коронавируса. Непростой для нефтяной отрасли год Россия закончила в ситуации, когда добыча начала расти, а экспорт ускорил падение.