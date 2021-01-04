Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 ЯНВ, 13:58 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

04 ЯНВ, 13:58 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Россия откатилась на 10 лет назад по добыче нефти. Но экспорт упал еще сильнее

4 Января 2021 138 0 Экономика
Россия откатилась на 10 лет назад по добыче нефти. Но экспорт упал еще сильнее

Россия потеряла рекордный объем добычи нефти в 2020 году. Однако ее экспорт сократился еще сильнее. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, сообщает ТАСС. Если добыча была снижена в рамках соглашения ОПЕК+, то экспорт пострадал из-за пандемии коронавируса. Непростой для нефтяной отрасли год Россия закончила в ситуации, когда добыча начала расти, а экспорт ускорил падение.

В России появилось много лишней нефти

  • В 2020 году Россия снизила добычу нефти и газового конденсата на 8,5%. Об этом говорят данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. Всего за год страна добыла 512,7 млн тонн, что сопоставимо с уровнем 2010 года (512,3 млн тонн). Среднесуточная добыча оказалась на уровне 10,27 млн баррелей (с поправкой на високосный год).
  • Однако объемы извлекаемой нефти сильно отличались до мая, когда вступило в силу соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи, и после. Так, до мая в России добывалось 11,3 млн баррелей в сутки. В следующие восемь месяцев добыча упала примерно на 1,5 млн баррелей (до июля – на 2,5 млн). Из них 1 млн баррелей приходится на сокращение экспорта и 0,5 млн – на уменьшение переработки.
  • В результате в 2020 году из добытых 512,7 млн тонн экспорт составил 232,3 млн тонн. На первичную переработку на российских НПЗ пошли 270 млн тонн.
  • Если добыча снизилась на 8,5%, то экспорт – на 12,7%, а переработка – на 5,3%. При этом добыча выросла к концу года, в то время как экспорт еще сильнее упал – до 15,3% в декабре. Прирост добычи поглощает внутренняя нефтепереработка, которая в конце года компенсировала расхождение между добычей и экспортом.

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • Таким образом, по добыче нефти Россия вернулась на десятилетие назад. Причинами этого стали пандемия коронавируса, рецессия в мировой экономике и сокращение общемирового спроса на топливо. В первой половине 2021 года ничего принципиально не поменяется – Россия может наращивать добычу нефти, но продавать дополнительные объемы на внешних рынках пока не получится. Так страна принудительно слезает с «нефтяной иглы», о чем с гордостью говорил недавно президент Владимир Путин.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

«Лихие 90-е» вернулись. Потребление россиян говорит об этом

«Лихие 90-е» вернулись. Потребление россиян говорит об этом
Экономика 4

Худший год для рубля. Российская валюта потеряла 20% в 2020 году

Худший год для рубля. Российская валюта потеряла 20% в 2020 году
Экономика

Греф предупредил об остановке строительства дорог, школ и больниц

Греф предупредил об остановке строительства дорог, школ и больниц
Экономика 1

Главу «Газпрома» в 2021 году может ждать отставка

Главу «Газпрома» в 2021 году может ждать отставка
Политика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику

ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику

ТОП-10 достижений декабря: регионы России внедряли уникальные разработки, строили заводы и самолеты

ТОП-10 достижений декабря: регионы России внедряли уникальные разработки, строили заводы и самолеты

Новости дня

31 ДЕК, 17:35 Украинцы хотят вакцинироваться российским препаратом от COVID-19 Украинцы хотят вакцинироваться российским препаратом от COVID-19
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
31 ДЕК, 13:11 Количество заболевших COVID-19 в РФ увеличилось на 27747 человек Количество заболевших COVID-19 в РФ увеличилось на 27747 человек
31 ДЕК, 13:01 Названо условие возвращения россиян к привычной жизни Названо условие возвращения россиян к привычной жизни
31 ДЕК, 12:38 Порошенко назвал виновных в задержании 33 россиян в Белоруссии Порошенко назвал виновных в задержании 33 россиян в Белоруссии
30 ДЕК, 19:13 Захарова отреагировала на слова главы МИД Украины о Крыме Захарова отреагировала на слова главы МИД Украины о Крыме
30 ДЕК, 19:00 Стало известно, когда начнутся испытания вакцины от COVID-19 на детях Стало известно, когда начнутся испытания вакцины от COVID-19 на детях
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
30 ДЕК, 17:46 Владимира Зеленского обвинили в превышении полномочий Владимира Зеленского обвинили в превышении полномочий

Узнай, страна!

13:18 ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
02 ЯНВ, 21:30 ТОП-10 достижений декабря: регионы России внедряли уникальные разработки, строили заводы и самолеты ТОП-10 достижений декабря: регионы России внедряли уникальные разработки, строили заводы и самолеты
31 ДЕК, 20:37 ТОП-10 достижений недели: регионы России строили заводы и готовились к Новому году ТОП-10 достижений недели: регионы России строили заводы и готовились к Новому году
31 ДЕК, 17:15 Елка желаний. Губернаторы дарят новогодние подарки детям Елка желаний. Губернаторы дарят новогодние подарки детям
30 ДЕК, 20:42 Новогодняя столица России. Калуге подарили метровую монету "Дед Мороз и лето" Новогодняя столица России. Калуге подарили метровую монету "Дед Мороз и лето"
30 ДЕК, 18:30 Уникальный проект антиобледенения лопастей разработали в Оренбургской области Уникальный проект антиобледенения лопастей разработали в Оренбургской области
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
30 ДЕК, 16:44 Первый природный парк регионального значения появился в Калужской области Первый природный парк регионального значения появился в Калужской области
30 ДЕК, 10:00 Завершена благотворительная акция «С любовью из России» Завершена благотворительная акция «С любовью из России»
29 ДЕК, 19:22 Якутия открывает животноводческий комплекс с солнечными батареями Якутия открывает животноводческий комплекс с солнечными батареями
29 ДЕК, 17:07 Новый прибор, разработанный томскими учеными, выявляет COVID-19 Новый прибор, разработанный томскими учеными, выявляет COVID-19
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter