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Россия откатилась на 10 лет назад по добыче нефти. Но экспорт упал еще сильнее
4 Января 2021 138 0 Экономика
Россия потеряла рекордный объем добычи нефти в 2020 году. Однако ее экспорт сократился еще сильнее. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, сообщает ТАСС. Если добыча была снижена в рамках соглашения ОПЕК+, то экспорт пострадал из-за пандемии коронавируса. Непростой для нефтяной отрасли год Россия закончила в ситуации, когда добыча начала расти, а экспорт ускорил падение.
В России появилось много лишней нефти
- В 2020 году Россия снизила добычу нефти и газового конденсата на 8,5%. Об этом говорят данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. Всего за год страна добыла 512,7 млн тонн, что сопоставимо с уровнем 2010 года (512,3 млн тонн). Среднесуточная добыча оказалась на уровне 10,27 млн баррелей (с поправкой на високосный год).
- Однако объемы извлекаемой нефти сильно отличались до мая, когда вступило в силу соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи, и после. Так, до мая в России добывалось 11,3 млн баррелей в сутки. В следующие восемь месяцев добыча упала примерно на 1,5 млн баррелей (до июля – на 2,5 млн). Из них 1 млн баррелей приходится на сокращение экспорта и 0,5 млн – на уменьшение переработки.
- В результате в 2020 году из добытых 512,7 млн тонн экспорт составил 232,3 млн тонн. На первичную переработку на российских НПЗ пошли 270 млн тонн.
- Если добыча снизилась на 8,5%, то экспорт – на 12,7%, а переработка – на 5,3%. При этом добыча выросла к концу года, в то время как экспорт еще сильнее упал – до 15,3% в декабре. Прирост добычи поглощает внутренняя нефтепереработка, которая в конце года компенсировала расхождение между добычей и экспортом.
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- Таким образом, по добыче нефти Россия вернулась на десятилетие назад. Причинами этого стали пандемия коронавируса, рецессия в мировой экономике и сокращение общемирового спроса на топливо. В первой половине 2021 года ничего принципиально не поменяется – Россия может наращивать добычу нефти, но продавать дополнительные объемы на внешних рынках пока не получится. Так страна принудительно слезает с «нефтяной иглы», о чем с гордостью говорил недавно президент Владимир Путин.
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