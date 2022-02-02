Россия оказалась на первом месте в мире по госпитализациям с «омикроном» 275 1 События и факты

Россия вышла на первое место в мире по числу госпитализаций на волне распространения штамма коронавируса «омикрон». По данным оперативного штаба, за неделю было зафиксировано 633 тыс. новых случаев заражения вирусом. На больничную койку отправились 85,4 тыс. человек. Таким образом число госпитализаций достигло 585,4 на 1 млн населения. В США это число равняется 383,5, а во Франции и Дании – 200-300. Система здравоохранения с этим не справляется. «Пошла перегрузка», – говорят чиновники.