Россия оказалась на первом месте в мире по госпитализациям с «омикроном»
2 Февраля 2022 275 1 События и факты
Россия вышла на первое место в мире по числу госпитализаций на волне распространения штамма коронавируса «омикрон». По данным оперативного штаба, за неделю было зафиксировано 633 тыс. новых случаев заражения вирусом. На больничную койку отправились 85,4 тыс. человек. Таким образом число госпитализаций достигло 585,4 на 1 млн населения. В США это число равняется 383,5, а во Франции и Дании – 200-300. Система здравоохранения с этим не справляется. «Пошла перегрузка», – говорят чиновники.
Первые по госпитализациям
- Согласно данным оперштаба, за прошедшую неделю в России выявлено 633 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Число госпитализаций составило 85,4 тыс. Динамика удручает: суточное число заболевших удвоилось и на 1 февраля достигло 125,8 тыс., а число госпитализаций выросло в 1,5 раза – с 12,8 до 17,5 тыс. в сутки.
- В результате, по данным OurWorldInData, Россия вышла на первое место в мире по относительному числу госпитализаций. На 1 млн населения в России приходится 585,4 случая госпитализации, тогда как в США – 383,5, а во Франции и Дании – 200-300. Более того, текущий показатель России превышали только две страны – Чехия осенью 2020 года и в начале 2021-го, а также Латвия в октябре 2021-го.
- В то же время по абсолютному числу госпитализированных людей Россия пока на втором месте и уступает США: 85,4 тыс. против 127,6 тыс. за неделю. В США однако волна коронавируса идет на спад, что может и по этому показателю вывести Россию в мировые антилидеры. Но и при текущей нагрузке оптимизированная система здравоохранения страны не справляется с потоком больных.
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- «Видимо, пошла перегрузка», – доложил на прошлой неделе президенту Владимиру Путину глава исполкомпа ОНФ Михаил Кузнецов. Плановую медицинскую помощь прекратили оказывать в Санкт-Петербурге, Карелии, ЯНАО, Калининградской, Архангельской, Томской и Вологодской областях, а также в Чувашии и Оренбурге. Плановая помощь детям прекращена в Москве. Такое же решение обсуждается в Приморье. Дозвониться до «скорой помощи» в большинстве регионов не представляется возможным.
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