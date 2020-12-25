Россия обогнала Европу по росту цен на продукты в 2020 году 87 0 Экономика

Российские власти политизировали рост цен на продукты питания и занялись в старых советских традициях госрегулированием. Профильные министры оправдывали выросшие цены общемировыми тенденциями. Но, как показало исследование Росстата, ценовая динамика на продовольствие в 2020 году в Европе и России сильно отличалась не в пользу последней.