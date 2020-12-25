Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
25 ДЕК, 12:48 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

25 ДЕК, 12:48 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Россия обогнала Европу по росту цен на продукты в 2020 году

25 Декабря 2020 87 0 Экономика
Россия обогнала Европу по росту цен на продукты в 2020 году

Российские власти политизировали рост цен на продукты питания и занялись в старых советских традициях госрегулированием. Профильные министры оправдывали выросшие цены общемировыми тенденциями. Но, как показало исследование Росстата, ценовая динамика на продовольствие в 2020 году в Европе и России сильно отличалась не в пользу последней.

Россия – один из лидеров по росту цен

  • Исследование главного статистического ведомства России ценовой динамики на продукты питания показало, что Россия со средним ростом цен в 5,9% уступает всем странам Евросоюза. Минимальный показатель в ЕС установлен в Греции – 97,4%, то есть отмечается дефляция на 2,6%, продукты за год подешевели. Максимальный показатель в Польше – 103,1%, то есть инфляция составила 3,1%.
  • Уровень продовольственной инфляции в России оказался выше, даже чем на Украине, где она также составила 104,1%, выросла на 4,1% за год. Неплохо страна выглядит разве что в сравнении с тяжелыми случаями Турции – 113,2%, валюта которой девальвировалась больше остальных в мире, Киргизии – 107,2%, Казахстана – 106,5% и Белоруссии – 106,1%. Надо отметить, что во всех перечисленных странах, за исключением Казахстана, наблюдается тяжелый политический или экономический кризис.
  • В целом, если в России продукты подорожали на 5,9% за год, то в Евросоюзе – на 1,5%. Но по отдельным категориям рост цен в России намного превысил средний уровень: хлеб и крупы, к примеру, стали дороже на 7,7% (в ЕС – всего на 1%), рыба и морепродукты – на 4,5% (ЕС – на 1%), молочные изделия, сыры и яйца – на 3,3% (ЕС – 0,8%), масла и жиры – 9,9% (ЕС – минус 0,7%).
  • То же самое в отношении фруктов: в России они подорожали на 11,8% за год, а в ЕС – на 5,9%. Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты в России выросли в цене на 14,4%, а в ЕС – на 1,1%. Минимальная разница в росте цен разве что на мясо и мясные продукты: 2,5% у России и 1,5% у ЕС. Все это говорит об отсутствии «общемировых тенденций» и подорожания продовольствия во всем мире – в нормально управляемых странах продовольствие, если и дорожало, то крайне незначительно.

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • Правительство России допустило на фоне пандемии рекордную с 2016 года продовольственную инфляцию. Это сильно ударило по доходам россиян и спровоцировало рост числа граждан за чертой бедности. По данным «Сбериндекс», расходы граждан за год сократились на 5,8%, но выросли на продовольствие так же на 5,8%. То есть граждане экономили на услугах и покупках товаров длительного пользования в пользу выросших расходов на продукты питания. Это признак обнищания – около 64% молодых семей с детьми и пенсионеров не могут позволить себе что-то больше покупки еды и необходимой одежды.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Серая экономика в России выросла на 6% за год. Данные Сбербанка

Серая экономика в России выросла на 6% за год. Данные Сбербанка
Экономика

«Роскосмос» потратит более миллиарда рублей на добычу сланцевой нефти

«Роскосмос» потратит более миллиарда рублей на добычу сланцевой нефти
Экономика

«Газпром» повысил зарплаты сотрудникам в «непростой год»

«Газпром» повысил зарплаты сотрудникам в «непростой год»
Экономика

Мошенники обокрали россиян на 150 млрд рублей за год

Мошенники обокрали россиян на 150 млрд рублей за год
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Цех по переработке кедрового ореха запустили в Иркутской области

Цех по переработке кедрового ореха запустили в Иркутской области

Более 3,6 тыс. га орошаемых земель введено в эксплуатацию в Крыму

Более 3,6 тыс. га орошаемых земель введено в эксплуатацию в Крыму

Новости дня

11:40 Российские медики выявили 29018 новых случаев COVID-19 Российские медики выявили 29018 новых случаев COVID-19
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:18 Украина хочет оставить жителей Крыма без пресной воды Украина хочет оставить жителей Крыма без пресной воды
10:39 Врач считает, что прирост новых случаев COVID-19 достигнет 40 тысяч Врач считает, что прирост новых случаев COVID-19 достигнет 40 тысяч
24 ДЕК, 18:24 Владимир Путин рассказал, когда студенты вернутся в вузы Владимир Путин рассказал, когда студенты вернутся в вузы
24 ДЕК, 18:06 СМИ: политика США вынуждает Германию сближаться с Россией СМИ: политика США вынуждает Германию сближаться с Россией
24 ДЕК, 17:25 Песков: новые санкции США против СП-2 могут затруднить его строительство Песков: новые санкции США против СП-2 могут затруднить его строительство
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
24 ДЕК, 17:07 В Раде заявили, что Зеленский может оказаться последним президентом Украины В Раде заявили, что Зеленский может оказаться последним президентом Украины

Узнай, страна!

24 ДЕК, 20:43 Цех по переработке кедрового ореха запустили в Иркутской области Цех по переработке кедрового ореха запустили в Иркутской области
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
24 ДЕК, 18:11 Более 3,6 тыс. га орошаемых земель введено в эксплуатацию в Крыму Более 3,6 тыс. га орошаемых земель введено в эксплуатацию в Крыму
24 ДЕК, 16:08 «253 жизни и одна судьба». Вторая очередь мемориала открылась в Новгородской области «253 жизни и одна судьба». Вторая очередь мемориала открылась в Новгородской области
23 ДЕК, 21:28 Волжский трубный завод модернизирует производство и заботится об экологии Волжский трубный завод модернизирует производство и заботится об экологии
23 ДЕК, 16:39 В Омской области начались испытания двигателя ТВ7-117СТ для Ил-114-300 В Омской области начались испытания двигателя ТВ7-117СТ для Ил-114-300
23 ДЕК, 15:53 Освоение Лаявожского и Ванейвисского месторождений началось в НАО Освоение Лаявожского и Ванейвисского месторождений началось в НАО
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
22 ДЕК, 18:51 Культура и спорт. В Иркутской области открыли новый спортивно-культурный Центр Культура и спорт. В Иркутской области открыли новый спортивно-культурный Центр
22 ДЕК, 16:40 Новая компрессорная станция введена в эксплуатацию на Заполярном месторождении Ямала Новая компрессорная станция введена в эксплуатацию на Заполярном месторождении Ямала
21 ДЕК, 21:51 Развитие семейного бизнеса обсудили на Форуме «Успешная семья – успешная Россия» Развитие семейного бизнеса обсудили на Форуме «Успешная семья – успешная Россия»
21 ДЕК, 19:06 Первый контракт. В Ульяновске приступили к серийному производству ИЛ-78М-90А Первый контракт. В Ульяновске приступили к серийному производству ИЛ-78М-90А
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter