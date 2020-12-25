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Россия обогнала Европу по росту цен на продукты в 2020 году
25 Декабря 2020 87 0 Экономика
Российские власти политизировали рост цен на продукты питания и занялись в старых советских традициях госрегулированием. Профильные министры оправдывали выросшие цены общемировыми тенденциями. Но, как показало исследование Росстата, ценовая динамика на продовольствие в 2020 году в Европе и России сильно отличалась не в пользу последней.
Россия – один из лидеров по росту цен
- Исследование главного статистического ведомства России ценовой динамики на продукты питания показало, что Россия со средним ростом цен в 5,9% уступает всем странам Евросоюза. Минимальный показатель в ЕС установлен в Греции – 97,4%, то есть отмечается дефляция на 2,6%, продукты за год подешевели. Максимальный показатель в Польше – 103,1%, то есть инфляция составила 3,1%.
- Уровень продовольственной инфляции в России оказался выше, даже чем на Украине, где она также составила 104,1%, выросла на 4,1% за год. Неплохо страна выглядит разве что в сравнении с тяжелыми случаями Турции – 113,2%, валюта которой девальвировалась больше остальных в мире, Киргизии – 107,2%, Казахстана – 106,5% и Белоруссии – 106,1%. Надо отметить, что во всех перечисленных странах, за исключением Казахстана, наблюдается тяжелый политический или экономический кризис.
- В целом, если в России продукты подорожали на 5,9% за год, то в Евросоюзе – на 1,5%. Но по отдельным категориям рост цен в России намного превысил средний уровень: хлеб и крупы, к примеру, стали дороже на 7,7% (в ЕС – всего на 1%), рыба и морепродукты – на 4,5% (ЕС – на 1%), молочные изделия, сыры и яйца – на 3,3% (ЕС – 0,8%), масла и жиры – 9,9% (ЕС – минус 0,7%).
- То же самое в отношении фруктов: в России они подорожали на 11,8% за год, а в ЕС – на 5,9%. Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты в России выросли в цене на 14,4%, а в ЕС – на 1,1%. Минимальная разница в росте цен разве что на мясо и мясные продукты: 2,5% у России и 1,5% у ЕС. Все это говорит об отсутствии «общемировых тенденций» и подорожания продовольствия во всем мире – в нормально управляемых странах продовольствие, если и дорожало, то крайне незначительно.
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- Правительство России допустило на фоне пандемии рекордную с 2016 года продовольственную инфляцию. Это сильно ударило по доходам россиян и спровоцировало рост числа граждан за чертой бедности. По данным «Сбериндекс», расходы граждан за год сократились на 5,8%, но выросли на продовольствие так же на 5,8%. То есть граждане экономили на услугах и покупках товаров длительного пользования в пользу выросших расходов на продукты питания. Это признак обнищания – около 64% молодых семей с детьми и пенсионеров не могут позволить себе что-то больше покупки еды и необходимой одежды.
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