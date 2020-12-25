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Серая экономика в России выросла на 6% за год. Данные Сбербанка
25 Декабря 2020 117 0 Экономика
Пандемия коронавируса привела к негативным последствиям в экономике – в России начала стремительно расти серая зона экономики. Аналитики лаборатории «Сбериндекс» оценивают ее увеличение на 6% за год, пишет РБК. Главным индикатором ухода в тень граждан и компаний служит переток средств из банков в наличные. Ранее Центробанк сообщал о рекордном приросте наличной массы – более чем на 2,2 трлн руб. Но внятно объяснить его в ЦБ так и не смогли.
Падение расходов и рост серой экономики
- Эксперты лаборатории Сбербанка «Сбериндекс» подвели итоги 2020 года для экономики. По данным расчетов аналитиков, россияне сократили расходы на 5,8% вследствие изменения потребительского поведения. На потребление влияло: опасения заразиться, ограничения международных перелетов, внутренние ограничения и снижение расходов домохозяйств.
- Сильнее всего спрос падал в апреле – почти на 24%. В дальнейшем онлайн-продажи обеспечили 10% восстановления спроса, еще на 40% спрос восстановился за счет обхода введенных ограничений. Все это позволило увеличить продажи товаров на 1,5% год к году. Но значительный вклад в этот показатель сделали продажи продовольствия, которые выросли на 5,8%.
- Больше всего россияне экономили на услугах – расходы на них рухнули на 23,5%. В туризме падение составило более 50%, в общепите – 36,6%, а в салонах красоты – 35,5%.
- Между тем, согласно объему фонда оплаты труда в 2020 году, зарплаты россиян увеличились на 4,5%, до 43,2 трлн руб. Однако это меньше инфляции, которая вырастет к концу года до 4,9%. Поэтому реальные зарплаты сохранятся на уровне 2019 года. В секторе услуг, в гостиничном бизнесе и общепите, а также в культуре и спорте они упадут. Нечувствительным к рыночным изменениям остается госсектор, где зарплаты растут.
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- Также на фоне пандемии в России резко выросла серая зона экономики – на 6%. В нее ушли деньги – более 2,2 трлн руб., которые россияне вывели с банковских счетов в наличные. Аналитики «Сбериндекса» отмечают, что доля безналичных транзакций россиян выросла. «Это может указывать, что часть оборота ушла в "серую" зону и не отражается в официальной отчетности…» – пишут аналитики.
- В целом, это негативный сигнал для государства, которое потеряло контроль над 6% трат россиян и выручки компаний в апреле-сентябре. Но это справедливый итог отказа помогать финансово россиянам во время первого карантина, который власти называли эвфемизмом «нерабочие дни».
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