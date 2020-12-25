Серая экономика в России выросла на 6% за год. Данные Сбербанка 117 0 Экономика

Пандемия коронавируса привела к негативным последствиям в экономике – в России начала стремительно расти серая зона экономики. Аналитики лаборатории «Сбериндекс» оценивают ее увеличение на 6% за год, пишет РБК. Главным индикатором ухода в тень граждан и компаний служит переток средств из банков в наличные. Ранее Центробанк сообщал о рекордном приросте наличной массы – более чем на 2,2 трлн руб. Но внятно объяснить его в ЦБ так и не смогли.