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Россия не может и не хочет жить без доллара. Глава ВТБ признал реальность

4 Июня 2021 502 3 Экономика
Россия не может и не хочет жить без доллара. Глава ВТБ признал реальность

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Россия не настроена против доллара или США и не хочет существовать без американской валюты. Исключение доллара из Фонда национального благосостояния банкир назвал «вынужденным», так как США используют свою валюту в качестве геополитического оружия.

России нужен доллар

  • Россия не хочет жить без доллара, но вынуждена страховаться, поскольку США могут использовать свою валюту как оружие против Москвы. Об этом в интервью Bloomberg TV на Петербургском экономическом форуме заявил глава ВТБ Андрей Костин. Так он прокомментировал вчерашнее заявление главы Минфина Антона Силуанова о решении обнулить долю доллара в Фонде национального благосостояния (здесь мы объясняем, почему Минфин не откажется от доллара и не продаст ни цента).
  • По словам Костина, Россия не настроена «ни против доллара, ни против Америки». Однако с момента введения санкций «мы видели, как американская сторона использовала доллар как оружие против российского финансового сектора и промышленности», отметил Костин. Москве приходится защищать свои интересы, когда в конгрессе США продолжают обсуждать меры против российских банков.

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  • Россия ищет решения, заверил банкир. «Но доллар есть доллар, он играет очень важную роль, и Россия – важный участник международной финансовой системы. Мы не можем и не хотим существовать без доллара», – признался Костин. Но США могут предпринять шаги, которые отрежут Россию от доллара.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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К
19:42 0 0
Константин:

В 1917г. всех убедили жить на рубли.

В
16:25 0 2
Вера:

Костин,говорите за себя а не за Россию.Подавляющее большинство россиян свободно обходятся без долларов т.к. покупать их не на что.

И
16:09 1 0
И.И..:

как там насчет сильнейшей в мире валюты-рубля, на который призывают переходить в расчетах? доллар то когда рухнет?

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