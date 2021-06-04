Россия не может и не хочет жить без доллара. Глава ВТБ признал реальность 502 3 Экономика

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Россия не настроена против доллара или США и не хочет существовать без американской валюты. Исключение доллара из Фонда национального благосостояния банкир назвал «вынужденным», так как США используют свою валюту в качестве геополитического оружия.