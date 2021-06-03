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Ни доллара из резервов власти не продадут. Как будет выглядеть дедолларизация ФНБ

3 Июня 2021 86 0 Экономика
Ни доллара из резервов власти не продадут. Как будет выглядеть дедолларизация ФНБ

Россия «на уровне высшего руководства страны» намерена отказаться от долларов в Фонде национального благосостояния (ФНБ). По словам министра финансов Антона Силуанова, избавиться от американской валюты власти собираются за один месяц. Как заверил первый вице-премьер Андрей Белоусов, это «никак» не скажется на рубле или валютном рынке. Между тем в ФНБ находится довольно большой объем средств – 39,4 млрд долларов. Однако эксперты убеждены – властям не придется их продавать.

Доллары останутся в резервах России

  • Дедолларизация ФНБ в исполнении Минфина и Центробанка будет выглядеть как перекладывание денег «из кармана в карман», пишет Finanz со ссылкой на банкиров и участников рынка. Перед финансовыми властями стоит задача: снизить долю доллара с 35% до 0%, а фунта стерлингов – с 10% до 5%. Одновременно с этим необходимо повысить долю юаня с 15% до 30%, долю евро – с 35% до 40% и купить золота еще на 20%.
  • По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, власти скорее всего перебросят «ненужные» доллары из ФНБ в золотовалютные резервы ЦБ, а оттуда перечислят в Фонд евро на 5 млрд долларов, юаней на 17 млрд и золота на 23 млрд. Таким образом, Минфин отчитается о «дедолларизации» ФНБ, тогда как общая структура резервов России никак не изменится – вся операция будет сугубо бухгалтерской и произойдет на бумаге.
  • В результате, как отмечает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин, «избавление» от долларов не затронет ни валютный рынок, ни рынок золота. Сусин обращает внимание, что власти не говорят об изменении общей структуры резервов, в которые ФНБ входит лишь как часть.
  • Долгин предполагает, что после формального изменения структуры ФНБ власти должны будут закупать в него не доллары, а юани – на 3 млрд руб. ежедневно. Однако у властей нет такой возможности. На российском рынке в большом объеме продаются только доллары и евро. Для покупки юаней приходится проводить две операции и рисковать на курсовой разнице – сначала покупать на рубли доллары, а уже потом на доллары юани в Китае.
  • Разговоры властей о переходе на юань и дедолларизацию, похоже, не имеют под собой твердого основания. Московская биржа не видит притока юаней, в то время как доля доллара выросла в валютных торгах с 82% до 87%. Тем не менее, по словам директора по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрия Полевого, власти совершают обдуманный шаг – ФНБ принадлежит не Центробанку, который защищен от санкций, а правительству. Поэтому эти средства гипотетически могут арестовать, в отличие от резервов ЦБ. После санкций против суверенного долга России такие риски стали реальными.

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  • В результате российские власти решают проблему геополитических рисков, но повышают рыночные риски – колебания курсов и котировок золота, отмечает Полевой. Особенно опасно вкладывать деньги в юань – он слишком укрепился к доллару и власти Китая могут его ослабить. Золото тоже может сильно упасть, в зависимости от процентных ставок и мировой инфляции. Но потери в любом случае будут меньше, чем потеря всего Фонда в случае санкций.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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