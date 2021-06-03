Ни доллара из резервов власти не продадут. Как будет выглядеть дедолларизация ФНБ 86 0 Экономика

Россия «на уровне высшего руководства страны» намерена отказаться от долларов в Фонде национального благосостояния (ФНБ). По словам министра финансов Антона Силуанова, избавиться от американской валюты власти собираются за один месяц. Как заверил первый вице-премьер Андрей Белоусов, это «никак» не скажется на рубле или валютном рынке. Между тем в ФНБ находится довольно большой объем средств – 39,4 млрд долларов. Однако эксперты убеждены – властям не придется их продавать.