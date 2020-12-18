Россия на дне. Из 85 регионов бедствие терпят 62 125 1 Экономика

Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции заверил – Россия встретила экономические проблемы «достойно» и «получше, чем в других странах мира». Падение экономики, согласно Росстату, составит в текущем году 3,6% ВВП. По словам Путина, это меньше, чем в странах Европы и в США. Вероятно, большинство россиян, чьи доходы упадут на 4,8% по итогам года, удовлетворятся заверениями президента. Но есть альтернативные цифры, которые вряд ли докладывают главе государства, а если и докладывают, то он предпочитает о них молчать.