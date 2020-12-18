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Россия на дне. Из 85 регионов бедствие терпят 62

18 Декабря 2020 125 1 Экономика
Россия на дне. Из 85 регионов бедствие терпят 62

Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции заверил – Россия встретила экономические проблемы «достойно» и «получше, чем в других странах мира». Падение экономики, согласно Росстату, составит в текущем году 3,6% ВВП. По словам Путина, это меньше, чем в странах Европы и в США. Вероятно, большинство россиян, чьи доходы упадут на 4,8% по итогам года, удовлетворятся заверениями президента. Но есть альтернативные цифры, которые вряд ли докладывают главе государства, а если и докладывают, то он предпочитает о них молчать.

Реальность российской экономики в 2020 году

  • Начать можно с общей картины: из 85 регионов падение экономики зафиксировано в 62. В 25 субъектах экономический спад охватил более 4 из 5 ключевых отраслей. В 13 регионах падение отмечается во всех секторах экономики. Об этом сообщают эксперты Высшей школы экономики в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе».
  • Индекс региональной экономической активности (РЭА), включающий в себя статистику по промышленности, строительству, рознице, услугам и оптовой торговле, снизился по итогам октября на 2,7% – до 33,4%. Рост от сжатия, согласно индексу, отделяет отметка в 50% – все, что выше, означает рост; все, что ниже – падение. Эксперты ВШЭ отмечают, что в октябре повсеместно был спад экономической активности из-за второй волны пандемии.
  • Так, например, среди федеральных округов сжатие наблюдалось у всех, но наиболее сильное в Приволжском ФО (индекс 20%) и Сибирском ФО (26%). Регионы, в которых росли хотя бы три сектора экономики, составили всего 16,4% от валового регионального продукта России. Это, по мнению экспертов, говорит о «тотальном характере» спада. При этом больше всего в регионах падают розничная торговля (25,6%) и промышленность (39%).
  • Суммарный дефицит бюджетов регионов на конец сентября увеличился до 295,8 млрд руб., говорится в материалах Минфина. Это рекордный дефицит за последние 6 лет. Вместе с тем после первого полугодия объем дефицита в половине регионов был максимальным с 2011 года, что само по себе тревожно – обычно дефицит увеличивается к концу года, но его практически никогда не бывает в середине.
  • Однако с июля по октябрь размер «дыры» в региональных бюджетах вырос в 64 раза – с 4,6 млрд руб. до 109,1 млрд. За 9 месяцев регионы собрали в свои бюджеты 7,574 трлн руб., что на 393 млрд руб. меньше, чем в 2019 году.
  • Эти цифры сильно отличаются от того, что транслирует глава государства и его правительство. Но Путин уже нашел, что ответить тем, кто наблюдает разворачивающий кризис своими глазами: это все «ощущения» россиян, а факты, пытается убедить россиян Путин, есть только у него. У самого президента давно нет никаких ощущений, обеспечивающих связь с реальностью.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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11:41 2 0
Алга:

{ У самого президента давно нет никаких ощущений, обеспечивающих связь с реальностью }. Путин давно живет в своей стране России, где все прекрасно и чудесно, где текут молочные реки и кисельные берега, дома строят из шоколада, а деревья гнутся под тяжестью сладких плодов. А между деревьями бродят прекрасные весталки и чарующими песнями убаюкивают отдыхающих добрых самаритян. Вот только 140 миллионам гражданам государства РФ вход в эту прекрасную страну Россию наглухо перекрыт! Даже смотреть в замочную скважину на нее категорически запрещено! Только Путин имеет право рассказать, как прекрасно жить в стране Россия!

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