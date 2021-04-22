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Шойгу отозвал войска от границ Украины. «Цели достигнуты полностью»

22 Апреля 2021 339 2 Политика
Шойгу отозвал войска от границ Украины. «Цели достигнуты полностью»

Глава Минобороны Сергей Шойгу приказал войскам Южного и Западного военных округов возвращаться в пункты постоянной дислокации с 23 апреля от границы с Украиной, где они находились последние две недели. По словам Шойгу, цели внезапной проверки «достигнуты полностью». Шойгу увидел, что войска «способны обеспечить надежную оборону страны», передает ТАСС.

Россия достигла целей у границ Украины

  • Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о сворачивании группировки войск вблизи границы с Украиной. Как передает ТАСС, проверка боеготовности закончится 23 апреля. Войскам Южного и Западного военного округов предписано вернуться в места постоянной дислокации.
  • По словам Шойгу, «цели внезапной проверки достигнуты полностью», войска показали «способность обеспечить надежную оборону страны». При этом министр подчеркнул, что Вооруженные силы России «адекватно реагируют на все изменения обстановки вблизи российских границ».
  • До этого Шойгу наблюдал за военными учениями в Крыму, в которых приняли участие более 10 тыс. военных, 1200 единиц вооружения и военной техники и свыше 40 боевых кораблей. Шойгу совершал облет районов дисклокации войск и проверил «готовность морской и сухопутной группировок». На время учений с 20 по 24 апреля небо над Крымом было закрыто для пролетов гражданской авиации.
  • Как писало издание The Wall Street Journal, Россия перебросила к границам Украины около 80 тыс. военных. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель называл цифру в более чем 100 тыс. человек. В Пентагоне пришли к выводу, что у границ Украины на текущий момент находится больше российских войск, чем в 2014 году.
  • Масштабная проверка боеготовности российских войск началась 6 апреля. К границе Украине были переброшены танки, МП, артиллерия дальнего действия, реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган» и тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Солнцепек», писало издание Janes. Также к зоне конфликта в Донбассе прибыли 74-я и 35-я моторизованные бригады, 120-я артиллерийская бригада и 6-й танковый полк. В Черное море зашли 4 десантных корабля проекта 775, а также 15 кораблей Каспийской флотилии.

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  • Министр обороны Шойгу подчеркнул, что объединения, соединения и воинские части «выполнили нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности». В частности, они переместились на большие расстояния, создавали группировки войск и сил и выполняли учебно-боевые задачи.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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Р
16:49 0 0
россиянин:

Украинцам лучше не высовываться, Шойгу никуда не ушёл.

И
16:44 1 0
И.И..:

во что обошлась демонстрация мускулов?

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