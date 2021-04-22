Шойгу отозвал войска от границ Украины. «Цели достигнуты полностью» 339 2 Политика

Глава Минобороны Сергей Шойгу приказал войскам Южного и Западного военных округов возвращаться в пункты постоянной дислокации с 23 апреля от границы с Украиной, где они находились последние две недели. По словам Шойгу, цели внезапной проверки «достигнуты полностью». Шойгу увидел, что войска «способны обеспечить надежную оборону страны», передает ТАСС.