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Россия может прекратить поставки нефти в Белоруссию из-за санкций США

27 Апреля 2021 404 1 Экономика
Россия может прекратить поставки нефти в Белоруссию из-за санкций США

Крупнейший НПЗ Белоруссии «Нафтан» может лишиться поставок нефти из России из-за последних санкций США. Об этом агентству Reuters рассказали источники в отрасли. Госдеп и Минфин США ранее внесли «Нафтан» в «черный список» SDN за «фальсификации президентских выборов» режимом Александра Лукашенко. Российские нефтяные компании, по словам источников, опасаются вторичных санкций от Вашингтона.

Российские нефтяники опасаются «рестрикций»

  • Нефтяные компании России собираются остановить поставки сырья на крупнейший НПЗ Белоруссии – «Нафтан». Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли. США ввели санкции против завода мощностью 200 тыс. баррелей в день на прошлой неделе.
  • Госдеп и Минфин США обосновали внесение НПЗ в «черный список» SDN «фальсификацией президентских выборов» Александра Лукашенко в августе 2020 года, а также «вопиющими нарушениями прав человека» и пренебрежением Белоруссией обязательствами «в рамках международного права».
  • У контрагентов «Нафтана» есть 45 дней до 3 июня, чтобы прекратить операции. Российские нефтяные компании поставляют НПЗ 5,5 млн баррелей в месяц по льготной цене. По словам источников Reuters, они могут прекратить поставки уже в мае, поскольку опасаются вторичных санкций за нарушение санкционного режима.
  • Крупнейшие поставщики «Нафтана» – «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Они обеспечивают 60% сырья для завода и не планируют продажи в мае. Еще 40% поставляют «Русснефть», «Татнефть» и «Нефтис». В одной из этих компаний сказали, что ждут решения руководства и не подписывают новые контракты. Освободившиеся объемы Россия может отправить морем в Европу.

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  • Новые санкции грозят оставить режим Лукашенко без экспортных поступлений. Вместе с «Нафтаном» под санкции США попали восемь ключевых предприятий Белоруссии, которые снабжали режим твердой валютой. Так, например, переработка российской нефти и продажа продукции в Европу давала Лукашенко 20% выручки в твердой валюте. Теперь у режима осталось всего – 2,8 млрд долларов в валютных резервах Нацбанка, после чего в стране начнется «валютная агония» и серьезные проблемы с экономикой.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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А
21:45 1 0
Александр:

А не пора ли нефтяникам США в России уехать домой?

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