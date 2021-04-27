Россия может прекратить поставки нефти в Белоруссию из-за санкций США 404 1 Экономика

Крупнейший НПЗ Белоруссии «Нафтан» может лишиться поставок нефти из России из-за последних санкций США. Об этом агентству Reuters рассказали источники в отрасли. Госдеп и Минфин США ранее внесли «Нафтан» в «черный список» SDN за «фальсификации президентских выборов» режимом Александра Лукашенко. Российские нефтяные компании, по словам источников, опасаются вторичных санкций от Вашингтона.