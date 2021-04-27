Россия может прекратить поставки нефти в Белоруссию из-за санкций США
27 Апреля 2021 404 1 Экономика
Крупнейший НПЗ Белоруссии «Нафтан» может лишиться поставок нефти из России из-за последних санкций США. Об этом агентству Reuters рассказали источники в отрасли. Госдеп и Минфин США ранее внесли «Нафтан» в «черный список» SDN за «фальсификации президентских выборов» режимом Александра Лукашенко. Российские нефтяные компании, по словам источников, опасаются вторичных санкций от Вашингтона.
Российские нефтяники опасаются «рестрикций»
- Нефтяные компании России собираются остановить поставки сырья на крупнейший НПЗ Белоруссии – «Нафтан». Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли. США ввели санкции против завода мощностью 200 тыс. баррелей в день на прошлой неделе.
- Госдеп и Минфин США обосновали внесение НПЗ в «черный список» SDN «фальсификацией президентских выборов» Александра Лукашенко в августе 2020 года, а также «вопиющими нарушениями прав человека» и пренебрежением Белоруссией обязательствами «в рамках международного права».
- У контрагентов «Нафтана» есть 45 дней до 3 июня, чтобы прекратить операции. Российские нефтяные компании поставляют НПЗ 5,5 млн баррелей в месяц по льготной цене. По словам источников Reuters, они могут прекратить поставки уже в мае, поскольку опасаются вторичных санкций за нарушение санкционного режима.
- Крупнейшие поставщики «Нафтана» – «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Они обеспечивают 60% сырья для завода и не планируют продажи в мае. Еще 40% поставляют «Русснефть», «Татнефть» и «Нефтис». В одной из этих компаний сказали, что ждут решения руководства и не подписывают новые контракты. Освободившиеся объемы Россия может отправить морем в Европу.
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- Новые санкции грозят оставить режим Лукашенко без экспортных поступлений. Вместе с «Нафтаном» под санкции США попали восемь ключевых предприятий Белоруссии, которые снабжали режим твердой валютой. Так, например, переработка российской нефти и продажа продукции в Европу давала Лукашенко 20% выручки в твердой валюте. Теперь у режима осталось всего – 2,8 млрд долларов в валютных резервах Нацбанка, после чего в стране начнется «валютная агония» и серьезные проблемы с экономикой.
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А не пора ли нефтяникам США в России уехать домой?