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Россия драматически теряет доходы от нефти и газа

11 Декабря 2020 253 0 Экономика
Россия драматически теряет доходы от нефти и газа

Рост нефтяных цен на 25% не привел к увеличению поступлений в федеральный бюджет. В ноябре доходы от нефтегазового экспорта обрушились на 7% по сравнению с октябрем. Всего же, по данным Минфина, крупнейшие сырьевые компании перечислили в бюджет 480,27 млрд руб. Компенсировать провал пришлось за счет несырьевого сектора экономики. В частности наполнить казну позволил рост сборов НДС.

Нефть и газ все меньше приносят России

  • Неожиданный провал доходов от экспорта нефти и газа произошел в ноябре – бюджет собрал с него на 7% меньше, чем в октябре – 480,27 млрд руб. Спад наметился впервые с мая этого года, когда в бюджет поступило от продажи углеводородов всего 214,2 млрд руб. После этого сборы росли ежемесячно вплоть до ноября. В ноябре собрать больше не помогли даже нефтяные цены, которые выросли на 25% и котировки на европейских газовых хабах, доходящие до 200 долларов за тысячу кубометров газа.
  • За 11 месяцев 2020 года нефтегазовые доходы составили 4,782 трлн руб. Это на 2,483 трлн руб., или на 34% меньше, чем было в 2019 году. В ноябре доля обеспечения бюджета за счет нефти и газа сократилась до исторического рекорда – 29%. Неудивительно, что власти принялись компенсировать доходы от сырьевой ренты и прочей экономики. Ненефтегазовые доходы в ноябре выросли на 21% по отношению к тому же периоду 2019 года.
  • В частности выросли сборы НДС – на 58%, до 230,8 млрд руб. В целом за 11 месяцев поступления от НДС увеличились на 1,6%, несмотря на кризис. Также выросли таможенные доходы – Федеральная таможенная служба перечислила в бюджет на 17% больше, чем в ноябре 2019 года – 375,4 млрд руб. За счет этого общие доходы бюджета в ноябре превысили прошлогодние – 1,382 трлн руб. против 1,354 трлн.
  • Но отсутствие прежних доходов от нефти и газа все же ощущается – расходы превысили доходы бюджета на 12% по отношению к октябрю и на 48% по отношению к ноябрю 2019 года. Дефицит бюджет составил 814 млрд руб. За 11 месяц он вырос до 2,5 трлн руб. Минфин прогнозировал его на уровне 4,4 трлн руб., но уже видно, что он будет гораздо меньше. При этом России в самое ближайшее время придется учиться жить без нефти и газа – Евросоюз решил отказаться от углеводородного топлива до 2050 года.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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