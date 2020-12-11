Россия драматически теряет доходы от нефти и газа 253 0 Экономика

Рост нефтяных цен на 25% не привел к увеличению поступлений в федеральный бюджет. В ноябре доходы от нефтегазового экспорта обрушились на 7% по сравнению с октябрем. Всего же, по данным Минфина, крупнейшие сырьевые компании перечислили в бюджет 480,27 млрд руб. Компенсировать провал пришлось за счет несырьевого сектора экономики. В частности наполнить казну позволил рост сборов НДС.