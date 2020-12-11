Европа ускорила отказ от нефти и газа. Россию поставили перед фактом 285 3 Экономика

Крупнейший рынок для российской нефти и газа ускоряет переход к «зеленой» энергетике. Лидеры Евросоюза договорились ужесточить план по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Об этом в пятницу, 11 декабря, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Радикальные перемены наступят уже к 2030 году, а через 20 лет Европа полностью откажется от ископаемых источников энергии.