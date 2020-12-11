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Европа ускорила отказ от нефти и газа. Россию поставили перед фактом
11 Декабря 2020 285 3 Экономика
Крупнейший рынок для российской нефти и газа ускоряет переход к «зеленой» энергетике. Лидеры Евросоюза договорились ужесточить план по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Об этом в пятницу, 11 декабря, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Радикальные перемены наступят уже к 2030 году, а через 20 лет Европа полностью откажется от ископаемых источников энергии.
Россия теряет Европу
- Лидеры Евросоюза договорились ужесточить план по сокращению выбросов CO2 в атмосферу и скорректировали изначальный план перехода к возобновляемым источникам энергии. К 2030 году выбросы парниковых газов должны упасть минимум на 55%, отметил в своем твиттере глава Евросовета Шарль Мишель. Это на 15% больше, чем предполагалось ранее.
- Столь серьезное сокращение будет достигнуто за счет энергетического сектора, который выбрасывает до 75% CO2 в Евросоюзе. Поэтому потребление нефти к 2030 году должно снизиться на треть, а газа – на четверть. Об этом говорила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Для России это тяжелейший удар – Евросоюз остается главным рынком как для российской нефти (30%), так и для газа (40%).
- Но уже к 2030 году Евросоюз урежет расходы на импорт углеводородов на 100 млрд евро. Это означает конец нынешней модели российской экономики, которая встроена в мировую экономику благодаря экспорту нефти и газа. В обмен на топливо Россия получает твердую валюту (в 2019 году 419 млрд долларов) и на нее покупает весь необходимый импорт, размеры которого в год составляют 240 млрд долларов. При этом Россия не может обойтись без импорта, достигающего от 60% до 100% в структуре производства и потребления товаров.
- Однако проблемы России Евросоюз не заботят – еще летом вторая в мире экономике приняла две стратегии достижения «климатической нейтральности». ЕС создает единый энергорынок и диверсифицирует поставщиков, а также начинает массовое производство чистого водорода для использования его в энергетике.
- Подобные планы ЕС воспринимаются в России с тревогой. Согласно энергетической стратегии России, которую подписал президент Владимир Путин, увеличение доли возобновляемых источников энергии в мировом топливно-энергетическом балансе является вызовом и угрозой для безопасности страны. В стратегии говорится, что это приведет к финансовой неустойчивости России, повышению внутренних тарифов на энергию и «причинение вреда жизни и здоровья граждан».
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В последний пункт не поверит даже Гордон - фейковать нужно пореальнее... 2. Не уточнено по понятным причинам, что на сегодняшний день не существует рентабельных технологий получения водорода, кроме как из природного газа. 3.Выбросы СО2 от сжигания сжиженного газа (USA) на 30% выше, чем из трубопроводного (РФ). 4. Аналогичные жесткие планы ограничений выбросов Евросоюзом принимались ранее,-не выполнены.
Ага , водород , от угля избавиться не могут , даже Германия , про Польшу с Эстонией тут и говорить нечего . Впрочем , в СССР тоже обещали коммунизм к 1980 , и ЕС стоит думать не о мифическом водороде , а о том будут ли они существовать вообще в 2030 .
Прорвёмся... первый раз что ли