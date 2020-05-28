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Россия достроит «Северный поток-2» несмотря на санкции США. Но покупать газ никто не будет
28 Мая 2020 99 0 Экономика
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Единственный российский трубоукладчик, способный достроить 160 км морского газопровода «Северный поток-2», «Академик Черский» вышел из германского порта Мукран к месту строительства. В Кремле на фоне этой новости заявили, что газопровод будет достроен не позднее первого квартала 2021 года, как и обещал президент Путин. Санкции США не помешают планам России, настроенной крайне решительно. Однако газопровод совершенно не нужен Европе: Россия обладает избыточными экспортными мощностями и не может заполнить даже имеющиеся газопроводы из-за спада спроса на газ. Так, например, газопровод «Ямал-Европа» мощностью 33 млрд кубомтеров больше не используется.
Труба стоимостью 10 млрд евро
- Судно-трубоукладчик «Академик Черский», который Россия купила у Нигерии, прибыло из Находки в немецкий порт Мукран и отправилось к месту прокладки газопровода «Северный поток-2». США уже ввели санкции против российского проекта в декабре, из-за этого его не получилось достроить к маю 2020 года – швейцарская комания All Seas бросила прокладку труб. Но президент Владимир Путин пообещал достроить проект, в который вложено 10 млрд евро, в первом квартале 2021 года.
- В конце мая США решили ввести новые санкции против «Северного потока-2». Вашингтон собирается нанести «удар милосердия» по российской трубе – запретить всем компаниям иметь дело с газопроводом и получать по нему газ. Германия, до последнего защищавшая на словах проект, призналась, что еще один газопровод из России никак не повлияет на энергетическую безопасность страны. Германия ввела против «Северного потока-2» свои «санкции» – распространила на него антимонопольное законодательство, из-за которого его мощности «Газпром» может использовать лишь наполовину. Это значит, что газопровод не окупится в ближайшие десятилетия, а поставлять по нему можно будет всего 27,5 млрд кубометров в год.
- Германия – крупнейший потребитель российского газа, не особо нуждается в топливе из России: поставки газа в апреле на немецкий рынок рухнули на 42%. Общий экспорт «Газпрома» обвалился на 21,4%. Поставки из России успешно заменяет СПГ из Катара и США. По итогам 2020 года экспорт российской монополии упадет на 20%. Следующие годы будут периодом низких цен, прогнозируют аналитики.
- По словам пресс-секретарь Путина Дмитрия Пескова, санкции США являются «проявлением недобросовестной конкуренции». Но «Газпром» и без санкций в отношении «Северного потока-2» проигрывает конкуренцию за европейский рынок – рентабельными поставки монополии могут быть при цене 100 долларов за тысячу кубометров, а сейчас цены упали до 27 долларов в Нидерландах и до 62 долларов в Австрии. Единственное, что может делать «Газпром» в этой ситуации, сокращать поставки и считать убытки, которые составят к концу года около 10 млрд долларов.
- Новые санкции США сделают невозможным запуск «Северного потока-2» в 2021 году. Инвесторы проекта, среди которых Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall, выйдут из проекта, а потенциальные потребители газа не будут его закупать через этот газопровод. Единственные, для кого газопровод будет достроен во что бы то ни стало – зрители российского телевидения и подрядчики проекта.
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