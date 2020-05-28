Россия достроит «Северный поток-2» несмотря на санкции США. Но покупать газ никто не будет 99 0 Экономика img_copyright

Единственный российский трубоукладчик, способный достроить 160 км морского газопровода «Северный поток-2», «Академик Черский» вышел из германского порта Мукран к месту строительства. В Кремле на фоне этой новости заявили, что газопровод будет достроен не позднее первого квартала 2021 года, как и обещал президент Путин. Санкции США не помешают планам России, настроенной крайне решительно. Однако газопровод совершенно не нужен Европе: Россия обладает избыточными экспортными мощностями и не может заполнить даже имеющиеся газопроводы из-за спада спроса на газ. Так, например, газопровод «Ямал-Европа» мощностью 33 млрд кубомтеров больше не используется.