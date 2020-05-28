Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
28 МАЙ, 14:17 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

28 МАЙ, 14:17 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус
﻿

Россия достроит «Северный поток-2» несмотря на санкции США. Но покупать газ никто не будет

28 Мая 2020 99 0 Экономика
Россия достроит «Северный поток-2» несмотря на санкции США. Но покупать газ никто не будет
img_copyright

Единственный российский трубоукладчик, способный достроить 160 км морского газопровода «Северный поток-2», «Академик Черский» вышел из германского порта Мукран к месту строительства. В Кремле на фоне этой новости заявили, что газопровод будет достроен не позднее первого квартала 2021 года, как и обещал президент Путин. Санкции США не помешают планам России, настроенной крайне решительно. Однако газопровод совершенно не нужен Европе: Россия обладает избыточными экспортными мощностями и не может заполнить даже имеющиеся газопроводы из-за спада спроса на газ. Так, например, газопровод «Ямал-Европа» мощностью 33 млрд кубомтеров больше не используется.

Труба стоимостью 10 млрд евро

  • Судно-трубоукладчик «Академик Черский», который Россия купила у Нигерии, прибыло из Находки в немецкий порт Мукран и отправилось к месту прокладки газопровода «Северный поток-2». США уже ввели санкции против российского проекта в декабре, из-за этого его не получилось достроить к маю 2020 года – швейцарская комания All Seas бросила прокладку труб. Но президент Владимир Путин пообещал достроить проект, в который вложено 10 млрд евро, в первом квартале 2021 года.
  • В конце мая США решили ввести новые санкции против «Северного потока-2». Вашингтон собирается нанести «удар милосердия» по российской трубе – запретить всем компаниям иметь дело с газопроводом и получать по нему газ. Германия, до последнего защищавшая на словах проект, призналась, что еще один газопровод из России никак не повлияет на энергетическую безопасность страны. Германия ввела против «Северного потока-2» свои «санкции» – распространила на него антимонопольное законодательство, из-за которого его мощности «Газпром» может использовать лишь наполовину. Это значит, что газопровод не окупится в ближайшие десятилетия, а поставлять по нему можно будет всего 27,5 млрд кубометров в год.
  • Германия – крупнейший потребитель российского газа, не особо нуждается в топливе из России: поставки газа в апреле на немецкий рынок рухнули на 42%. Общий экспорт «Газпрома» обвалился на 21,4%. Поставки из России успешно заменяет СПГ из Катара и США. По итогам 2020 года экспорт российской монополии упадет на 20%. Следующие годы будут периодом низких цен, прогнозируют аналитики.
  • По словам пресс-секретарь Путина Дмитрия Пескова, санкции США являются «проявлением недобросовестной конкуренции». Но «Газпром» и без санкций в отношении «Северного потока-2» проигрывает конкуренцию за европейский рынок – рентабельными поставки монополии могут быть при цене 100 долларов за тысячу кубометров, а сейчас цены упали до 27 долларов в Нидерландах и до 62 долларов в Австрии. Единственное, что может делать «Газпром» в этой ситуации, сокращать поставки и считать убытки, которые составят к концу года около 10 млрд долларов.
  • Новые санкции США сделают невозможным запуск «Северного потока-2» в 2021 году. Инвесторы проекта, среди которых Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall, выйдут из проекта, а потенциальные потребители газа не будут его закупать через этот газопровод. Единственные, для кого газопровод будет достроен во что бы то ни стало – зрители российского телевидения и подрядчики проекта.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Носить маски и перчатки вредно. Какие заболевания грозят россиянам из-за введенного масочного режима

Носить маски и перчатки вредно. Какие заболевания грозят россиянам из-за введенного масочного режима
Общество

Коронавирус – это фейк. Четверть россиян записали себя в COVID-диссиденты

Коронавирус – это фейк. Четверть россиян записали себя в COVID-диссиденты
Исследования

У «Газпрома» проблемы с «Силой Сибири». Месторождение для поставок в Китай не разведано

У «Газпрома» проблемы с «Силой Сибири». Месторождение для поставок в Китай не разведано
Экономика 1

Путин повысил пособие по безработице в три раза. До целых 4,5 тысяч рублей

Путин повысил пособие по безработице в три раза. До целых 4,5 тысяч рублей
Экономика

Узнай, страна

В Краснодарском крае ввели новый участок водопровода, снабжающего Новороссийск, Геленджик и Крымск

В Краснодарском крае ввели новый участок водопровода, снабжающего Новороссийск, Геленджик и Крымск

В Калининградской области начали строить завод по переработке торфа в грунт для грибов и цветов

В Калининградской области начали строить завод по переработке торфа в грунт для грибов и цветов

В Кемерово к 300-летию Кузбасса начали строить новый терминал в аэропорту им. Алексея Леонова

В Кемерово к 300-летию Кузбасса начали строить новый терминал в аэропорту им. Алексея Леонова

В Мурманской области ресурсные запасы платины, никеля и палладия вдвое превысили прогнозируемый план

В Мурманской области ресурсные запасы платины, никеля и палладия вдвое превысили прогнозируемый план

Новости дня

13:12 Российские банки увеличили продажи золота Российские банки увеличили продажи золота
Исследование: из-за пандемии большинство компаний в России столкнулись со снижением выручки
Исследование: из-за пандемии большинство компаний в России столкнулись со снижением выручки
12:50 Медики выявили 8371 случай инфицирования коронавирусом за сутки Медики выявили 8371 случай инфицирования коронавирусом за сутки
12:27 "Академик Черский" покинул немецкий порт Мукран "Академик Черский" покинул немецкий порт Мукран
12:01 Российский бизнес продолжает рисковать из-за COVID-19 Российский бизнес продолжает рисковать из-за COVID-19
11:06 Запад запретил просить помощь у России по коронавирусу Запад запретил просить помощь у России по коронавирусу
10:14 Россияне не верят в коронавирус Россияне не верят в коронавирус
Жителям Москвы разрешили гулять по графику
Жителям Москвы разрешили гулять по графику
27 МАЙ, 23:56 Запуск Crew Dragon к МКС отменили из-за погодных условий Запуск Crew Dragon к МКС отменили из-за погодных условий

Узнай, страна!

14:17 В Краснодарском крае ввели новый участок водопровода, снабжающего Новороссийск, Геленджик и Крымск В Краснодарском крае ввели новый участок водопровода, снабжающего Новороссийск, Геленджик и Крымск
Роспотребнадзор: Москва готова к отмене ограничений
Роспотребнадзор: Москва готова к отмене ограничений
12:36 В Калининградской области начали строить завод по переработке торфа в грунт для грибов и цветов В Калининградской области начали строить завод по переработке торфа в грунт для грибов и цветов
27 МАЙ, 15:20 В Кемерово к 300-летию Кузбасса начали строить новый терминал в аэропорту им. Алексея Леонова В Кемерово к 300-летию Кузбасса начали строить новый терминал в аэропорту им. Алексея Леонова
27 МАЙ, 15:00 В Мурманской области ресурсные запасы платины, никеля и палладия вдвое превысили прогнозируемый план В Мурманской области ресурсные запасы платины, никеля и палладия вдвое превысили прогнозируемый план
27 МАЙ, 13:10 В Санкт-Петербурге заложили самый крупный и мощный в мире универсальный атомный ледокол за ₽ 51 млрд В Санкт-Петербурге заложили самый крупный и мощный в мире универсальный атомный ледокол за ₽ 51 млрд
26 МАЙ, 15:12 В Приморье сотрудники крупнейшего судостроительного комплекса «Звезда» получили 200 новых квартир В Приморье сотрудники крупнейшего судостроительного комплекса «Звезда» получили 200 новых квартир
В Госдуме обозначили приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
В Госдуме обозначили приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
26 МАЙ, 14:56 В Санкт-Петербурге изготовили первый российский передвижной томограф для экспресс-диагностики В Санкт-Петербурге изготовили первый российский передвижной томограф для экспресс-диагностики
26 МАЙ, 12:54 На Камчатке рыбзавод запустил полный цикл производства иммуностимулятора Омега-3 за 1,3 млрд рублей На Камчатке рыбзавод запустил полный цикл производства иммуностимулятора Омега-3 за 1,3 млрд рублей
25 МАЙ, 19:09 В ТПП РФ предлагают поддержать цветочный бизнес В ТПП РФ предлагают поддержать цветочный бизнес
25 МАЙ, 13:57 На Чукотке официально ввели в промышленную эксплуатацию на 40 лет вперед первую в мире плавучую АЭС На Чукотке официально ввели в промышленную эксплуатацию на 40 лет вперед первую в мире плавучую АЭС
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter