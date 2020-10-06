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Россию отключат от глобального интернета
6 Октября 2020 399 1 Экономика
Министерство цифрового развития, связи и коммуникаций предложило поправки к закону «Об информации», которые запрещают использовать в России современные протоколы шифрования. Против соответствующей поправки выступили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), поскольку это равносильно отключению страны от глобального интернета и сильно ударит по экономике.
Интернет загоняют под контроль силовиков
- Интернет представляет все большую угрозу для текущего режима в России. Поэтому увеличивается количество попыток ограничить его работу и поставить под контроль циркулирующую в нем информацию. На сей раз правительство предлагает запретить использование в России современных протоколов шифрования, которые помогают скрывать имя сайта.
- Согласно поправкам в закон «Об информации» под запрет могут попасть протоколы TLS 1.3 с расширением ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS) и DoT (DNS поверх TLS). Сейчас эти протоколы внедряют Google и Mozilla.
- РСПП дал свое заключение на новые поправки. По мнению предпринимателей, которое приводит «Коммерсант», принятие поправок в закон сделает противозаконным использование компьютеров и смартфонов и парализует работу информационных систем. Это грозит России «катастрофическими негативными последствиями».
- Так, например, отечественные интернет-компании не смогут использовать новые типы шифрования и будут лишены преимуществ. Следовательно, снизится их экспортный потенциал. Пострадает и банковская сфера, для которой шифрование необходимо, чтобы защищать трафик и персональные данные от злоумышленников. После запрета протоколов данные кредитных карт и трансакций станут легкой добычей воров – инженеры и IT-специалисты будут видеть их на узлах связи.
- Эксперты подтверждают – протоколы DoH и DoT в ближайшем будущем станут самыми популярными. Если власти запретят их в России, у отечественных компаний будут большие трудности. Протоколы нужны, чтобы обеспечить максимальную защиту интернет-сервисов. Поэтому российские власти в этом вопросе играют на руку злоумышленникам и подставляют под удар как компании, так и россиян.
- Также принятие поправок будет означать консервирование отсталости России. Во всем мире будут использоваться продвинутые системы шифрования, защищающие сервисы и их клиентов, и только в России с этим будут сложности. Однако власти это не смущает – в списке мер «поддержки» IT-отрасли значится предустановка отечественной «Windows» и пакета офисных программ на все персональные компьютеры в стране.
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