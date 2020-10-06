Россию отключат от глобального интернета 399 1 Экономика

Министерство цифрового развития, связи и коммуникаций предложило поправки к закону «Об информации», которые запрещают использовать в России современные протоколы шифрования. Против соответствующей поправки выступили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), поскольку это равносильно отключению страны от глобального интернета и сильно ударит по экономике.