Россию могут оставить без электроники. Глава «Ростеха» заявил о рисках 21 0 Экономика

Россию «в любой момент» могут оставить без поставок электронных компонентов, изделий и программного обеспечения. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает «Интерфакс». В связи с этим корпорация решила формировать создание собственной «элементной базы, технологий и продуктов». В прошлом году сообщалось о плане развития микроэлектронной промышленности от «Ростеха». По данным «Ведомостей», план обойдется федеральному бюджету в 615 млрд руб. и будет реализован не раньше 2024 года.