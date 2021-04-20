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Россию могут оставить без электроники. Глава «Ростеха» заявил о рисках

20 Апреля 2021 21 0 Экономика
Россию могут оставить без электроники. Глава «Ростеха» заявил о рисках

Россию «в любой момент» могут оставить без поставок электронных компонентов, изделий и программного обеспечения. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает «Интерфакс». В связи с этим корпорация решила формировать создание собственной «элементной базы, технологий и продуктов». В прошлом году сообщалось о плане развития микроэлектронной промышленности от «Ростеха». По данным «Ведомостей», план обойдется федеральному бюджету в 615 млрд руб. и будет реализован не раньше 2024 года.

«Тенденция последних лет»

  • Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о риске прекращения поставок электроники в Россию. «Тенденция последних лет показывает, что иностранные поставки электронных компонентов, изделий и программного обеспечения могут быть прекращены в любой момент», – приводит его слова «Интерфакс».
  • В ответ на это госкорпорация «форсирует создание собственной элементной базы, технологий и продуктов». С успехами в этой области Чемезов связал будущие достижения страны в авиастроении, телекоммуникациях, технологиях здравоохранения и IT. По его словам, импортозамещение и «наращивание объемов гражданской продукции» – первостепенная задача для «Ростеха».
  • Радиоэлектронный комплекс госкорпорации в 2020 году увеличил годовую выручку на 21%, до 223 млрд руб. При этом доля гражданской продукции выросла до 27% от общего объема, или до 60,3 млрд руб. Это на 18% больше, чем в 2019 году.
  • В прошлом году «Ведомости» писали о плане «Ростеха» по развитию мироэлектронной промышленности. Этот план обойдется бюджету страны в 615 млрд руб. Собственных вложений госкорпорация сделает всего 30 млрд., а еще 106 млрд собирается привлечь из «внебюджетных источников».
  • Согласно плану, к 2024 году в России начнут производить чипы с топологическими нормами 65 (55) нм, 28 нм, 14 нм. Кроме этого, планируется производство чипов памяти для твердотельных накопителей в 96 слоев и техпроцессом 25-30 нм. Вся продукция будет предназначена для внутреннего рынка. В 2024 году ее продажи должны достигнуть 466 млрд руб., из них доходы от экспорта – 20 млрд руб.
  • К 2030 году «Ростех» должен добиться того, чтобы 60% рынка электроники в России состояла из отечественных товаров. Объемы производства электроники должны вырасти с 1,868 до 5,22 трлн руб., а доля гражданской продукции – с 50,3% до 87,9%. Также предполагается, что к 2025 году Россия выйдет на лидирующие позиции в мире и добьется глобального технологического лидерства.

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  • Правда, по словам специалистов, обозначенная в планах продукция через четыре года безнадежно устареет – чипы, выполненные по нормам 14 нм, выпускаются в мире с 2015 года. Новейшие технологии невозможно освоить без международной кооперации и в условиях технологической блокады Запада. В России нет современного оборудования для производства чипов. Впрочем, нет и специалистов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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