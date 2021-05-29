Российские авиакомпании стали облетать Белоруссию. Счет пошел на десятки рейсов 19 0 Политика

Самолеты российских авиакомпаний с 27 мая облетают воздушное пространство Белоруссии. Как минимум десять рейсов запросили изменение маршрута. По словам источников Forbes, назвать причины сложно – они могут быть как связаны с политикой, так и с техническими трудностями. Тем не менее, не всем удается согласовать новый маршрут – «Аэрофлоту» из-за этого пришлось отменить рейс из Москвы в Вильнюс.