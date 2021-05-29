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Российские авиакомпании стали облетать Белоруссию. Счет пошел на десятки рейсов

29 Мая 2021 19 0 Политика
Российские авиакомпании стали облетать Белоруссию. Счет пошел на десятки рейсов

Самолеты российских авиакомпаний с 27 мая облетают воздушное пространство Белоруссии. Как минимум десять рейсов запросили изменение маршрута. По словам источников Forbes, назвать причины сложно – они могут быть как связаны с политикой, так и с техническими трудностями. Тем не менее, не всем удается согласовать новый маршрут – «Аэрофлоту» из-за этого пришлось отменить рейс из Москвы в Вильнюс.

Россия «солидаризовалась» с Евросоюзом

  • Евросоюз рекомендовал европейским авиалиниям облетать воздушное пространство Белоруссии после принудительной посадки рейса Ryanair в Минске на прошлой неделе. На российские компании негласный запрет не действует, но с 27 мая около 10 рейсов из России в страны Евросоюза облетели соседнюю республику.
  • По словам источников Forbes на авиарынке и в Минтрансе, трудно сказать, с чем связаны причины облета Белоруссии. Это могут быть политические мотивы или технические проблемы. Как отметил один из источников, компании заранее запросили у властей возможность облетать белорусское воздушное пространство.
  • Однако есть пример, когда власти не разрешили это сделать. В четверг, 27 мая, «Аэрофлоту» пришлось отменить рейс из Москвы в Вильнюс. Литва отказалась принимать авиарейсы со стороны Белоруссии, а «Аэрофлоту», как утверждает источник Forbes, не удалось получить разрешение на облет от российских властей. Хотя он оговаривается – это могло быть связано с тем, что авиакомпания не успела оформить разрешение «по техническим причинам».
  • В среду и четверг Москва отказывалась согласовывать маршруты в облет Белоруссии для AirFrance с рейсом из Парижа и Austrian Airlines с рейсом из Вены. Официальное объяснение Росавиации сводилось к тому, что увеличилось число запросов от перевозчиков и из-за этого ведомству требуется больше времени для «выполнения процедур» выдачи разрешений.

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  • По словам источников The Bell, в эту версию трудно поверить – согласование нового маршрута никогда не затягивалось на сутки. Они убеждены, что это было политическое решение. Но в ночь на пятницу в Росавиации прошло экстренное совещание, о котором писал РБК. На нем было принято решение не обострять ситуацию с Евросоюзом. В Air France, Austrian Airlines и Lufthansa уже сообщили, что получили разрешения для своих рейсов в Россию, которые будут избегать белорусского воздушного пространства.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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