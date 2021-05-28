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Авиавойны с ЕС не будет: Россия разрешит облетать Белоруссию

28 Мая 2021 101 2 Политика
Авиавойны с ЕС не будет: Россия разрешит облетать Белоруссию

На экстренном совещании в Росавиации чиновники решили не портить отношения с Евросоюзом из-за Белоруссии. Рейсы европейских компаний, которые со вторника не могли вылететь в Москву из-за отказа российской стороны согласовывать маршруты в облет Белоруссии, смогут летать в Россию по-новому.

Самолетам дадут право облетать Белоруссию

  • Вечером в четверг чиновники Росавиации обсудили на экстренном совещании ситуацию с европейскими рейсами, которые запрашивают новые точки входа в воздушное пространство России, собираясь облетать Белоруссию. Во вторник Россия отказала рейсу AirFrance в новом маршруте, а в среду – Austrian Airlines. Обе компании повторно пытались согласовать маршруты, но безуспешно.
  • По данным источника РБК, Росавиация решила выдать разрешения на альтернативные маршруты в ближайшее время. Сразу после этого рейс Austrian Airlines получил добро. Однако всем остальным перевозчикам быстрых решений ждать не стоит – об этом говорится в официальном уведомлении ведомства.
  • Как пишет «Интерфакс», изменение ранее утвержденных маршрутов из и в Европу будет требовать «увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет, вылет и пролет транзитом воздушного пространства РФ». При этом ведомство сослалось на «увеличение общего количества запросов от авиакомпаний».
  • В Кремле поддерживают Росавиацию: по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, «возникают технические проблемы», когда большое количество рейсов «просятся влететь в разных, не согласованных точках». Однако, как пишет The Bell со ссылкой на источники в авиаотрасли, согласование никогда не затягивается на сутки, в это просто нельзя поверить.

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  • По словам собеседников издания, проблемы у европейских перевозчиков после инцидента с рейсом Ryanair в Белоруссии возникли из-за политического решения российских властей. Они также обращают внимание на то, что «Аэрофлот» отменяет рейсы в страны Балтии, которые отказались принимать рейсы, пересекающие воздушное пространство Белоруссии. Менять их «Аэрофлот» не стал.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
13:53 0 0
И.И..:

что касаемо РБ-так у нее есть собственное, независимое и мудрое руководство. россияне должны заниматься своими делами , которых выше головы, чем заниматься переживаниями по поводу чужих действий. сделала-ОТВЕЧАЙ!

И
13:51 0 0
И.И..:

ни какие войны РФ не потянет. да и нужно ли это россиянам? речь о войне не корректна во всех смыслах. это всего лишь отголоски пропаганды, которое население впитывает в себя принимая за чистую монету. чиновники ЕС работают оперативнее российских, соблюдая все меры безопасности. есть где и над чем повышать оперативность..

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