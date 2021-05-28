Авиавойны с ЕС не будет: Россия разрешит облетать Белоруссию 101 2 Политика

На экстренном совещании в Росавиации чиновники решили не портить отношения с Евросоюзом из-за Белоруссии. Рейсы европейских компаний, которые со вторника не могли вылететь в Москву из-за отказа российской стороны согласовывать маршруты в облет Белоруссии, смогут летать в Россию по-новому.