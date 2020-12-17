Российская нефть стала слишком дорогой для Европы 207 0 Экономика

Впервые с февраля 2020 года стоимость российской нефти Urals превысила 50 долларов за баррель. По данным агентства S&P Global Platts, цена поднялась до 50,26 доллара за баррель на торгах в Северо-западной Европе и Средиземноморье 15 декабря. Однако из-за слабого спроса ее приходится продавать со скидкой. Как ранее сообщало агентство Reuters, российская нефть может сильно подешеветь в конце года по причине сниженного спроса и планов России увеличить экспорт.