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Российская нефть стала слишком дорогой для Европы

17 Декабря 2020 207 0 Экономика
Российская нефть стала слишком дорогой для Европы

Впервые с февраля 2020 года стоимость российской нефти Urals превысила 50 долларов за баррель. По данным агентства S&P Global Platts, цена поднялась до 50,26 доллара за баррель на торгах в Северо-западной Европе и Средиземноморье 15 декабря. Однако из-за слабого спроса ее приходится продавать со скидкой. Как ранее сообщало агентство Reuters, российская нефть может сильно подешеветь в конце года по причине сниженного спроса и планов России увеличить экспорт.

Рост цены может смениться падением

  • Рост котировок североморского эталона Brent привел к увеличению стоимости российской нефти Urals. По данным агентства S&P Global Platts, впервые с февраля цена на Urals поднялась выше 50 долларов и составила 50,26 доллара за баррель – как для Северо-западной Европы, так и для Средиземноморья.
  • Правда, нефтетрейдерам тут же пришлось давать скидки, чтобы продать российскую нефть на фоне низкого спроса. С начала декабря средний уровень скидки составляет 0,55 доллара за баррель для северо-запада и 0,1 доллар для Средиземноморья. Это наибольшие скидки как минимум с августа, когда из-за дефицита поставок Urals российская нефть стала самой дорогой в мире.
  • В агентстве S&P Global Platts отмечают, что предложение нефти сейчас в целом превышает спрос в Европе из-за введенных локдаунов и жестких карантинов. Есть сведения по меньшей мере об одной крупной партии Urals с доставкой 25-29 декабря, которая не смогла найти своего покупателя даже при наличии скидки в 0,55 доллара за баррель.
  • До этого агентство Reuters обратило внимание на график экспорта нефти из России в Европу. Если с 1 по 20 декабря российские нефтяники собирались экспортировать 1,8 млн тонн, то с 21 по 31 декабря – целых 2 млн тонн. То есть за 10 дней график предполагает увеличение поставок в 2 раза. В прежние годы потребители увеличивали расход топлива и делали его запасы, но 2020-ый выдался в этом смысле особым.
  • Опрошенные Reuters трейдеры не исключили, что увеличение экспорта Urals при низком спросе в Европе приведет к обвалу котировок российской нефти. Однако Россия находится в безвыходном положении: внутренний спрос так же заметно упал – российские НПЗ переработают в декабре на 2 млн тонн меньше, чем в конце прошлого года. Китай, в свою очередь, ждет, когда стоимость Urals снизится и откладывает крупные закупки.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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