Российскую нефть в Европе ждет обвал 624 0 Экономика

Цены на российский сорт нефти Urals в Европе могут резко упасть. Это произойдет, если нефтяные компании России пойдут на увеличение экспорта в конце декабря. Однако они будут вынуждены это сделать – из-за второй волны пандемии сильно упал внутренний спрос в России. В Европе он тоже не вырос – во многих странах действует повторный карантин. Все это, как предупреждают нефтетрейдеры, приведет к обвалу котировок нефти Urals в самое ближайшее время.