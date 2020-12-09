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Российскую нефть в Европе ждет обвал
9 Декабря 2020 624 0 Экономика
Цены на российский сорт нефти Urals в Европе могут резко упасть. Это произойдет, если нефтяные компании России пойдут на увеличение экспорта в конце декабря. Однако они будут вынуждены это сделать – из-за второй волны пандемии сильно упал внутренний спрос в России. В Европе он тоже не вырос – во многих странах действует повторный карантин. Все это, как предупреждают нефтетрейдеры, приведет к обвалу котировок нефти Urals в самое ближайшее время.
Нефть из России не находит спроса
- Российская нефть может сильно подешеветь на основном экспортном рынке – в Европе. Этого опасаются нефтетрейдеры, торгующие Urals, пишет Reuters. Они объясняют, что обычно перед рождественскими каникулами потребители делают запасы топлива, и оно естественным образом дорожает.
- Но в 2020 году спрос не растет по причине карантина, а вот предложение постепенно увеличивается. Так, например, из порта Приморска и Усть-Луги с 1 по 20 декабря будет поставлено в Европу 1,8 млн тонн, а с 21 по 31 декабря – 2 млн тонн нефти. Другими словами, всего за десять дней в Европу планируется поставить больше, чем за предыдущие двадцать дней.
- Это и станет причиной обвала цен, прогнозируют трейдеры. Они отмечают, что стоимость российской нефти упала по отношению к Brent на 38 центов (по состоянию на 8 декабря), хотя в ноябре Urals стоил на 45 центов дороже Brent. И это Россия еще не начала массированных поставок.
- В январе Россия собирается по плану ОПЕК+ нарастить добычу на 125 тыс. баррелей в сутки. Но, как говорят нефтетрейдеры, этот объем Европе не нужен, поскольку нет восстановления спроса. Однако России некуда девать нефтяное добро – внутренний спрос так же упал: российские НПЗ недозагружены на 2 млн тонн по сравнению с декабрем 2019 года.
- Часть лишней нефти у России мог бы купить Китай. Он так и поступил весной – по бросовой цене скупил российскую нефть и заполнил ею нефтехранилища. Но пока, по словам нефтетрейдеров, цена Urals еще не достигла отметки, на которой китайцы решат затовариться дешевым топливом.
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