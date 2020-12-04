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России отказали по делу ЮКОСа. Требуют заплатить 57 млрд долларов
4 Декабря 2020 234 0 Экономика
Россия проиграла очередной раунд в деле ЮКОСа. Верховный суд Нидерландов отказал российской стороне, которая просила приостановить исполнение арбитражных решений. По ним Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более 50 млрд долларов. Соответствующее ходатайство Россия подала летом 2020 года. Но суд не нашел оснований для его удовлетворения. Первое решение по делу было принято не в пользу России в 2014 году. За шесть лет долг страны вырос до 57 млрд долларов.
Долг по делу ЮКОСа растет
- Россия требовала в Верховном суде Нидерландов остановить исполнение арбитражных решений о выплате бывшим акционерам ЮКОСа более 50 млрд долларов. Но у нее это не вышло – Верховный суд оценил возможность России выиграть в споре с акционерами как крайне низкую.
- По мнению суда, вероятность победы России «не настолько высока, чтобы одобрять приостановку исполнения решений». Не нашел суд оснований для удовлетворения ходатайства России и при оценке того, как в результате будут затронуты интересы обеих сторон, если решение о приостановке будет принято.
- Суд пояснил, что бывшие акционеры ЮКОСа могут и дальше добиваться исполнения арбитражных решений до окончания решения по делу и взыскивать с России 57 млрд долларов. При этом окончательный вердикт будет вынесен в начале 2021 года.
- Россия проиграла акционерам ЮКОСа в международном арбитраже в Гааге в 2014 году. По делу, которое суд рассматривал в течение 10 лет, было принято решение о взыскании с России 50 млрд долларов. Судьи решили, что Россия нарушила Договор к Энергетической хартии в отношении ЮКОСа. Правда, Россия не ратифицировала Договор, и отдельные положения не могли применяться к ней.
- Россия обжаловала вердикт в окружном суде Гааги и добилась его отмены. В 2016 году с России были сняты обязательства по выплате 50 млрд долларов акционерам ЮКОСа. Но апелляционный суд Гааги в феврале 2020 года отменил это решение, и восстановила арбитражное решение. Теперь долг России вырос с 50 до 57 млрд долларов, 7 млрд из которых – это пени за 6 лет.
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