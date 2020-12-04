России отказали по делу ЮКОСа. Требуют заплатить 57 млрд долларов 234 0 Экономика

Россия проиграла очередной раунд в деле ЮКОСа. Верховный суд Нидерландов отказал российской стороне, которая просила приостановить исполнение арбитражных решений. По ним Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более 50 млрд долларов. Соответствующее ходатайство Россия подала летом 2020 года. Но суд не нашел оснований для его удовлетворения. Первое решение по делу было принято не в пользу России в 2014 году. За шесть лет долг страны вырос до 57 млрд долларов.