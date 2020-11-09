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«Роскосмос» займется нефтью. Вместо ракет будет разрабатывать сланцы

9 Ноября 2020 163 1 Экономика
«Роскосмос» займется нефтью. Вместо ракет будет разрабатывать сланцы

Ликвидировать отсталость нефтяной промышленности России будет корпорация «Роскосмос». Правительство Михаила Мишустина назначило ее ответственной за «важнейшую» задачу на фоне падения нефтяных цен и переизбытка нефти в мире, а также катастрофического отставания российского космоса от конкурентов. Теперь научные институты, занимающиеся разработкой межконтинентальных баллистических ракет, должны будут до 2022 года создать комплексы гидроразрыва пласта, которые применяются для добычи сланцевой нефти.

Россия выбирает нефть вместо космоса

  • Правительство поручило «Роскосмосу» до 2022 года ликвидировать технологическую отсталость в нефтяной отрасли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение кабмина. Московский институт теплотехники, который входит в «Роскосмос» и работал над разработкой межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и «Булава», должен за два года создать с нуля комплексы гидроразрыва пласта, применяющиеся в добыче сланцевой нефти.
  • Институт станет единственным поставщиков, отвечающим за разработку и производство комплексов ГРП в 2020-2021 годах. Опытный образец комплекса будет создан за счет федерального бюджета. До конца 2023 года он должен пройти все виды испытаний, и подготовлен к серийному производству. При этом предполагается, что на 80% комплекс будет обеспечен российскими комплектующими (правительство не хочет зависеть от санкций и курса рубля, который, по словам президента, «не важен»).
  • После запуска серийного производства Московский институт теплотехники обязан вернуть бюджету в три раза больше средств, чем было вложено в разработку комплекса. Сама же установка необходима загибающейся нефтяной отрасли России, которая приближается к исчерпанию большинства старых месторождений. Технология гидроразрыва пласта поможет увеличить отдачу от скважин, которые без нее пришлось бы закрыть.
  • На сегодняшний день 95% оборудования для гидроразрыва пласта в России – американского, европейского и китайского производства. Почти все они – 80% – морально устарели и требуют замены. В том числе поэтому власти решили, что «недостаточная инновационная активность» российских топливно-энергетических компаний и их ориентация исключительно на импорт является главным риском для энергетической безопасности страны.
  • Президент Владимир Путин поручил в Доктрине энергетической безопасности развивать отечественный научно-технический потенциал и «осваивать передовые технологии в сфере энергетики». Также президент прописал необходимость содействия «развитию энергомашиностроения, приборостроения, электротехнической промышленности». Задача будет выполнена за счет другой, более важной для технологий отрасли – российского космоса.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:15 1 0
Владимир:

Эти быстро бабки освоят, а промышленность им порученную точно загубят. У этого классного менеджера все назначенцы ворами оказываются и в тюрьму отправдяются.

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