«Роскосмос» займется нефтью. Вместо ракет будет разрабатывать сланцы 163 1 Экономика

Ликвидировать отсталость нефтяной промышленности России будет корпорация «Роскосмос». Правительство Михаила Мишустина назначило ее ответственной за «важнейшую» задачу на фоне падения нефтяных цен и переизбытка нефти в мире, а также катастрофического отставания российского космоса от конкурентов. Теперь научные институты, занимающиеся разработкой межконтинентальных баллистических ракет, должны будут до 2022 года создать комплексы гидроразрыва пласта, которые применяются для добычи сланцевой нефти.