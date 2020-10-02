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Резня железного века, застывшая во времени

2 Октября 2020 134 0 Наука и технологии
Резня железного века, застывшая во времени

Археологи, изучающие человеческие останки в древнем городе Ла Хойя в Испании, обнаружили еще одно свидетельство резни железного века.

Ла Хойя - археологический памятник бронзового и железного веков Страны Басков, который был разрушен между 350-200 годами до нашей эры во время жестокого нападения на жителей.

Город был расположен в плодородной долине Эбро около 1500 г. до н.э. в период среднего и позднего бронзового века, региона, который был стратегически расположен между Средиземным морем и внутренними частями Испании.

На пике своего развития в позднем железном веке численность населения достигала 1500 жителей, которые вели сложный урбанизированный образ жизни.

В ходе раскопок, проведенных в начале 1970-х годов, были обнаружены человеческие останки, оставленные на месте на улицах города, со свидетельствами сожжения, что привело археологов к выводу, что жители были убиты нападавшими силами.

Новое исследование останков жертв, проведенное доктором Фернандес-Креспо из Оксфордского университета и группой археологов, показало, что нападавшие не делали различий между убийством мужчин, женщин и детей, оставляя своих жертв там, где они умирали, причем некоторые жители остались в горящих зданиях, так как поселение было разрушено.

«Один мужчина получил множественные травмы лба, что свидетельствует о том, что он столкнулся с нападавшим», - сказал доктор Фернандес-Креспо. «Этот человек был обезглавлен, но череп не был восстановлен и, возможно, был взят в качестве трофея».

Исследователи также предполагают, что атакующая сила была большой и хорошо организованной, и имела единственную цель - полное уничтожение Ла Хойи и его жителей. Это говорит о том, что широкомасштабные войны уже происходили в Испании до появления римлян в регионе, пишет HD.

«Новый анализ человеческих скелетных останков из Ла Хойи очень убедительно напоминает нам, что доисторическое прошлое не всегда было мирным местом, которым его иногда воображают», - подвел итоги доктор Фернандес-Креспо.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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