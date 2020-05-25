Ренту нефть больше давать не будет. Кудрин поддержал Чубайса 1179 3 Экономика

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поставил вопрос о развороте России от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий. В статье для «Коммерсанта» соратник президента Владимира Путина предсказал, что Россия не сможет больше получать ренту от продажи нефти, которая у нее была последние 20 лет. Также Кудрин раскритиковал госрегулирование – с текущим его качеством невозможно внедрение технологических, цифровых и управленческих инноваций. В своем мнении Кудрин солидаризовался с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, который ранее заявлял, что России надо слезть с «дохлой лошади» нефтяной экономики и развивать инновации.