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Ренту нефть больше давать не будет. Кудрин поддержал Чубайса

25 Мая 2020 1179 3 Экономика

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поставил вопрос о развороте России от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий. В статье для «Коммерсанта» соратник президента Владимира Путина предсказал, что Россия не сможет больше получать ренту от продажи нефти, которая у нее была последние 20 лет. Также Кудрин раскритиковал госрегулирование – с текущим его качеством невозможно внедрение технологических, цифровых и управленческих инноваций. В своем мнении Кудрин солидаризовался с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, который ранее заявлял, что России надо слезть с «дохлой лошади» нефтяной экономики и развивать инновации.

Вопрос выживания

  • Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что России надо переходить от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий. Пандемия коронавируса и падение цен на энергоносители актуализируют этот вопрос, написал он в своей статье, которую опубликовал «Коммерсант».
  • По мнению Кудрина, на нефть, которая давала ренту российскому государству в течение 20 лет, больше не стоит рассчитывать. Ренту страна теперь может извлечь только из новых технологических и инновационных решений. Но для этого «нужно больше свободы».
  • «Чтобы сохранить свое влияние, для России с ее демографией и территорией тут может быть выход только в многократном увеличении производительности труда, в форсированном внедрении технологических, цифровых, управленческих инноваций», – пишет Кудрин. Но для инноваций в России нет институциональной и регуляторной среды. Более того, хромает госрегулирование, которое нуждается в «цифровизации госуправления».
  • Кудрин обратил внимание и на расстановку приоритетов в финансировании разных отраслей. Ранее стало известно, что за три месяца 2020 года на оборону и безопасность ушел каждый третий рубль из бюджета, при этом сфера здравоохранения оказалась недофинансированной. По словам Кудрина, героям-врачам приходится «сражаться голыми руками, не имея оборудования, лекарств, современных технологий».
  • Пандемия также показала, что регионам нужно предоставить больше самостоятельности «со значительным увеличением необусловленных трансфертов из центра».
  • Для решения текущих проблем Кудрин предлагает сконцентрироваться на четырех целях: увеличении продолжительности жизни, росте доходов населения, создании инновационной экономики и адекватного вызовам госупарвления. Для этого надо скорректировать нацпроекты – чтобы они были увязаны с национальными целями, чего сегодня нет. Все остальные задачи Кудрин призвал отложить до 2026, 2028 или даже 2030 года.
  • До этого с призывом менять экономику выступил глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Он вспомнил ковбойский анекдот и сравнил российскую нефтяную экономику с дохлой лошадью, с которой нужно слезать. Пересесть Чубайс предложил на инновационную экономику.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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13:29 0 0
Владимир:

Если сегодня нам дадут возможность открыть производство по извлечению изотопов из нефти, то пропадёт проблема ренты. Наша изотопная металлургия позволит продавать всё, что входит в состав углеводородного сырья от платиновой группы до радиоактивных веществ. За рубежом учёные уже приблизились к технологии изотопной металлургии, но отсутствие нашего матаппарата не даёт им возможности задавать необходимые режимы в процессе извлечения изотопов.

12:55 0 0
Владимир:

Наш научный руководитель знает как создать магнитную дугу и применять её во всех сферах экономики, не используя углеводородное сырьё. Это позволит работать двигателям без применения авиационного керосина, бензина, дизельного топлива. Два наших обращения президентам (Путину и Медведеву) были зарегистрированы и направлены по списку для дачи заключения. А воз и ныне там. Япония уже на этапе получения энергии.

11:45 0 0
Александр Янев:

Как быя этих деятелей ненавидел, но в этом они правы.

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