Регулирование цен сэкономит россиянам всего 62 рубля в месяц 121 0 Экономика

Колоссальные усилия правительства по сдерживанию цен на продовольствие сэкономят россиянам всего 62 руб. в месяц, подсчитали в Центре экономического прогнозирования Газпромбанка. Это около 0,5% прожиточного минимума по стране. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным 4 февраля признал неэффективность мер и рассказал о предварительном решении правительства отказаться от продления заморозки цен на сахар и масло.