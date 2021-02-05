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Регулирование цен сэкономит россиянам всего 62 рубля в месяц

5 Февраля 2021 121 0 Экономика
Регулирование цен сэкономит россиянам всего 62 рубля в месяц

Колоссальные усилия правительства по сдерживанию цен на продовольствие сэкономят россиянам всего 62 руб. в месяц, подсчитали в Центре экономического прогнозирования Газпромбанка. Это около 0,5% прожиточного минимума по стране. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным 4 февраля признал неэффективность мер и рассказал о предварительном решении правительства отказаться от продления заморозки цен на сахар и масло.

Минимальная экономия при максимуме издержек

  • В середине декабря 2020 года президент Владимир Путин обрушился на высокие цены на продовольствие. «При чем здесь пандемия? – спрашивал глава страны. – Почему цены-то [на сахар] выросли на 71,5%? А подсолнечное масло – 23,8% и продолжает расти». Сразу после этого правительство направило все усилия на заключение соглашений с поставщиками и ритейлерами о заморозке цен на сахар и масло до 1 апреля 2021 года.
  • На 3,5 месяца предельные оптовые и розничные цены были закреплены на следующем уровне: сахар – 36 руб. за кг в опте и 46 руб. в рознице, подсолнечное масло – 95 руб. в опте и 110 руб. в рознице.
  • Аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка подсчитали, что потребление сахара в России находится на уровне 5,8-6,2 млн тонн в год. Если разделить эту цифру на численность населения России (146,5 млн человек), получится 3,4 кг на человека в месяц (включая кондитерские изделия). Подсолнечного масла потребляется 2-2,2 млн тонн в год, или 1,2 кг на человека в месяц.
  • Из этого следует, что за 3,5 месяца регулирования цен россияне купят сахара на 550 руб., а масла на 460 руб. В ноябре цена сахара составляла 52 руб. В первом квартале она сезонно должна была увеличиться на 5%, или до 55 руб. Подсолнечное масло могло подорожать до 136 руб. за кг из-за повышения экспортной пошлины на 10,6%. В результате экономия благодаря регулированию должна составить за весь период 216 рублей 10 копеек, или 62 руб. в месяц. Это 0,5% от прожиточного минимума в 11,6 тыс. руб. по стране.

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  • На встрече с президентом Путиным министр экономики Максим Решетников заявил, что принятых правительством мер для сдерживания роста цен на продовольствие оказалось недостаточно. Тем не менее он подчеркнул: «На сегодняшний момент мы потребности в продлении соглашений не видим».
  • С 1 апреля правительство решило предварительно отказаться от регулирования цен и сконцентрироваться на зерне. Для зернового рынка предлагается ввести постоянно действующий механизм по аналогии с демпфером для топливного рынка. Бессрочная плавающая экспортная пошлина на зерно должна будет сглаживать цены на стратегическое сырье.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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